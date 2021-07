Torna il Festival Fish & Wine da Eataly

Eataly porta il mare nei suoi ristoranti per il consueto appuntamento Fish & Wine, che ha come protagoniste le regioni marittime d’Italia dal 12 luglio al 12 settembre

Torna dal 12 luglio al 12 settembre Fish & Wine, la manifestazione di Eataly che ha come protagonista il connubio tra vino e pesce. Il mare entra nei ristoranti di Eataly con nuovi eventi e stuzzicanti proposte enogastronomiche.

Dal 12 luglio in poi saranno disponibili nuovi piatti estivi all’Eataly di Roma, mentre nel weekend del 16-18 luglio si terrà la vera e propria festa di inaugurazione di Fish & Wine: Street Food di Mare. Tre giorni dedicati ai classici della cucina mediterranea ed interessanti contaminazioni gastronomiche, il tutto accompagnato da fresche bibite, vini delle migliori cantine delle nostre regioni costiere, cocktails e non solo.

La festa sarà un’occasione unica per trascorrere tre serate all’insegna del gusto e del divertimento. Gli eventi del weekend hanno inizio alle ore 19 al secondo piano dello store di Ostiense fino alle 23. Protagonisti delle serate saranno i ristoranti StuPisci, KEPO, Tiella di Gaeta, Crudo, fritto e bollicine, Cremolato.

Dal 19 luglio, invece, inizia il Tema Pizza & Cucina: Regioni di Mare, in cui Eataly celebrerà ogni settimana una regione marittima d’Italia con le sue tradizioni enogastronomiche. Sicilia, Puglia Campania, Lazio, Toscana, e Sardegna si alterneranno per far assaporare i loro piatti di pesce in abbinamento con i loro vini.

Tutta la settimana, dal lunedì alla domenica, sarà disponibile un menu degustazione da 3 portate con piatti fortemente identitari che rappresentano la regione protagonista, in abbinamento con vini scelti da una cantina regionale. Ogni giovedì sera un ristorante proveniente dalla regione in questione proporrà il proprio menu degustazione con un esperto di vini pronto a consigliare gli ospiti di Eataly.

Anche Birreria Eataly si unisce alla manifestazione proponendo, dal 19 luglio in poi, street food di pesce: un menu degustazione con un nuovo panino di mare disponibile ogni settimana in abbinamento ad un fritto e una birra artigianale targata Eataly, ed un ospite ogni venerdì sera.

Per chiudere i tre mesi di Fish & Wine, dal 9 al 12 settembre aspetta Sagra del Pesce Fritto e Baccalà, un grande evento all’aperto che prolungherà le vacanze dedicato alla tradizione romana del baccalà e del fritto di pesce. Il festival si collega ad una grande festa di quartiere che si terrà negli stessi giorni.

Calendario

STREET FOOD DI MARE

Eataly – 2° piano

16-18 luglio

7.00 – 11.00

FISH & WINE

19-25 luglio

Sicilia



26 luglio-1 agosto

Puglia

2-8 agosto

Campania

9-15 agosto

Lazio

16-22 agosto

Abruzzo

23-29 agosto

Sardegna

SAGRA DEL PESCE FRITTO E BACCALÀ

Eataly

9-12 settembre



12 luglio – 12 settembre, 2021

Eataly – Piazzale XII Ottobre 1492 (Ostiense)

eataly.net