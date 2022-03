Torna il Forum Pass Super: scopri il cuore archeologico di Roma

Visita il Foro Romano, i Fori Imperiali, il Palatino e molti altri siti speciali, tutto con un unico biglietto

Dal 1° marzo torna il Forum Pass Super, il biglietto che permette, a soli 16 euro (12 per i possessori della MIC CARD), di avere accesso alle aree archeologiche che tutto il mondo ci invidia. Un percorso che si snoda per una durata di circa due ore e che comprende la possibilità di visitare una serie di luoghi molto particolari, SUPER per l’appunto, situati all’interno del Foro Romano e del Palatino.

Il Foro Romano era il centro pulsante della vita cittadina, luogo di incontri, di scambi commerciali e discorsi politici. Il Palatino, uno dei sette colli di Roma, era invece la sede del più antico nucleo abitativo della città; col tempo divenne il quartiere residenziale dell’aristocrazia romana, per poi essere eletto sede dei palazzi imperiali. La casa di Augusto e di sua moglie Livia era posizionata proprio qui, infatti. Visitare questi due siti ci dà un compendio esaustivo di storia antica, oltre che un chiaro assaggio di quello che doveva essere l’antico splendore del centro di Roma.

A questo si aggiunge poi la fortuna di poter visitare dei siti particolari, che sono stati a lungo chiusi al publico, o fruibili solo se accompagnati da una guida; parliamo della Casa di Augusto, la Casa di Livia, il Tempio di Romolo, Santa Maria Antiqua, la Rampa di Domiziano e l’Oratorio dei Quaranta Martiri. Luoghi che offrono uno spaccato incredibile di archeologia e storia dell’arte (si passa dall’ammirare le pittura di età augustea della casa di Augusto a quelle tardo antiche e alto medievali del Tempio di Romolo e Santa Maria Antiqua, ad esempio). Il sabato, la domenica e il lunedì inoltre, sarà anche possibile accedere alla Curia Iulia, l’antica sede del Senato Romano.

Gli accessi a questi “super” siti sarà possibile a partire dalle ore 9.30 fino ad 1 ora prima della chiusura (gli ingressi sono contingentati). Fino al 30 aprile inoltre sarà visitabile anche la mostra temporanea “Giacomo Boni. L’alba della modernità”, dedicata al grande archeologo e architetto pioniere delle campagne di scavo archeologico a Roma.

L’iniziativa del Super Pass, che era stata sospesa a causa della pandemia, riprende quindi il via, permettendo di compiere un tour completo e approfondito nel cuore archeologico della Capitale.

Il Super Pass Forum, che ha validità di 24 ore, può essere usato entro 30 giorni dall’acquisto. Si può comprare sia nella biglietteria presso la Colonna Traiana sia online su parcocolosseo.it e www.coopculture.it. Maggiori informazioni ai numeri 060608 (tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00) e 06 39967700 (tutti i giorni dalle 10.00 alle 15.00).

Accessi Foro Romano/Palatino: Arco di Tito e Varco Vignola in Via di San Gregorio

Accesso Fori Imperiali: Colonna Traiana, Via dei Fori Imperiali



Orari di apertura:

Il Foro Romano e il Palatino sono aperti tutti i giorni con i seguenti orari:

dal 2 gennaio al 28 febbraio 9.00 – 16.30

dal 1 al 26 marzo 9.00 – 17.30

dal 27 marzo al 31 agosto 9.00 – 19:15

dal 1 settembre al 30 settembre 9.00 – 19.00

dal 1 al 30 ottobre 9.00 – 18.30

dal 31 ottobre al 31 dicembre​ 9.00 – 16.30

I siti speciali sono aperti con i seguenti orari:

Casa di Augusto

1-26 marzo e 1-29 ottobre​ > 9:30-16:30 (ultimo ingresso ore 16:00), lunedì chiuso

27 marzo-31 settembre > 9:30-18:00 (ultimo ingresso ore 17:30), lunedì chiuso

30 ottobre-28 febbraio > 9:30-15:30 (ultimo ingresso ore 15:00), lunedì chiuso

​Curia Iulia

1-26 marzo e 1-29 ottobre​ > sabato, domenica e lunedì 9:30-16:30 (ultimo ingresso ore 16:15)

27 marzo-31 settembre > sabato, domenica e lunedì 9:30-18:15 (ultimo ingresso ore 18:00)

30 ottobre-28 febbraio > sabato, domenica e lunedì 9:30-15:30 (ultimo ingresso ore 15:15)

​Santa Maria Antiqua – Rampa di Domiziano – Oratorio dei Quaranta Martiri

1-26 marzo e 1-29 ottobre​ > 9:30-16:45 (ultimo ingresso ore 16:15)

27 marzo-31 settembre > 9:30-18:30 (ultimo ingresso ore 18:00)

30 ottobre-28 febbraio > 9:30-15:45 (ultimo ingresso ore 15:15)

Tempio di Romolo

1-26 marzo e 1-29 ottobre​ > 9:30-16:45 (ultimo ingresso ore 16:15)

27 marzo-31 settembre > 9:30-18:30 (ultimo ingresso ore 18:00)

30 ottobre-28 febbraio > 9:30-15:45 (ultimo ingresso ore 15:15)

Costo biglietti:

€16 Intero – €4 Ridotto – €12 Possessori MIC CARD

Gratuito per i cittadini dell’Unione Europea fino ai 18 anni; €2 dai 18 ai 25 anni.

