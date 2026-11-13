MIC CARD, entra gratis nei musei di Roma

Scopri la nuova Roma MIC Card: musei gratis e sconti su teatri, concerti e cinema

La card da 5 euro per entrare gratis nei musei di Roma, che oggi include anche sconti e iniziative dedicate per teatro, concerti, cinema e festival

La città di Roma custodisce un patrimonio archeologico e artistico enorme, tra siti a cielo aperto e musei con collezioni permanenti e mostre temporanee.

Grazie alla Roma MIC Card, l’iniziativa del Comune di Roma nata nel 2018, con 5 euro si ha accesso gratuito e illimitato per 12 mesi ai Musei di Roma Capitale, compresa la Fontana di Trevi, e ad alcuni siti archeologici e storico-artistici della città. La card dà inoltre diritto all’ingresso ridotto alle mostre temporanee ospitate negli spazi espositivi con bigliettazione separata.

Da novembre 2026 la Roma MIC Card evolve da card museale a card culturale: oltre ai musei e alle mostre, include spettacoli teatrali, concerti, film, festival, visite guidate, attività didattiche e altre iniziative, grazie alle nuove convenzioni con le principali istituzioni culturali della città.

Come funziona la Roma MIC Card

La Roma MIC Card può essere fatta da chiunque sia maggiorenne e residente o domiciliato a Roma e nella Città Metropolitana (sia italiani che stranieri), oltre che dagli studenti delle università pubbliche e private presenti sul territorio. Costa 5 euro e ha una validità di 12 mesi.

Questi i vantaggi nel Sistema Musei di Roma Capitale:

ingresso gratuito e illimitato nei musei, compresa la Fontana di Trevi, e in alcuni siti archeologici e storico-artistici;

nei musei, compresa la Fontana di Trevi, e in alcuni siti archeologici e storico-artistici; nessuna fila in biglietteria (compatibilmente con la capienza e a esclusione della prima domenica del mese e di alcuni eventi straordinari);

(compatibilmente con la capienza e a esclusione della prima domenica del mese e di alcuni eventi straordinari); prenotazione tramite l’app ufficiale Roma MIC Card e pre-acquisto a prezzo ridotto dell’ingresso alle mostre ospitate negli spazi espositivi con bigliettazione separata;

tramite l’app ufficiale e dell’ingresso alle mostre ospitate negli spazi espositivi con bigliettazione separata; accesso gratuito e senza file agli eventi speciali, come la Notte dei Musei e Musei in Musica ;

agli eventi speciali, come la e ; partecipazione gratuita all’ampio programma di visite guidate aMICi ;

all’ampio programma di visite guidate ; sconto del 10% nelle caffetterie e nei bookshop dei Musei (l’offerta non è valida per cataloghi e prodotti ufficiali di mostra e non è cumulabile con altre promozioni in corso).

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Le convenzioni: teatro, concerti, cinema e mostre

Oltre alla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, aderiscono alla Roma MIC Card l’Azienda Speciale Palaexpo, la Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Fondazione Cinema per Roma, la Fondazione Musica per Roma, la Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura, la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma e la Fondazione Teatro di Roma.

Le agevolazioni cambiano nel corso dell’anno in base ai programmi delle singole istituzioni. Queste le principali tipologie di vantaggi; l’elenco aggiornato, con date e condizioni, è su miccard.roma.it.

Teatro di Roma (Teatro Argentina, Teatro Valle, Teatro Torlonia e Teatro India): riduzioni sugli spettacoli in programma, biglietti a prezzo dedicato per alcune rassegne e visite spettacolo a tariffa ridotta. Info: www.teatrodiroma.net

(Teatro Argentina, Teatro Valle, Teatro Torlonia e Teatro India): riduzioni sugli spettacoli in programma, biglietti a prezzo dedicato per alcune rassegne e visite spettacolo a tariffa ridotta. Info: www.teatrodiroma.net Teatro dell’Opera di Roma : riduzioni su spettacoli selezionati, visite guidate al Teatro a prezzo ridotto e prove aperte gratuite riservate ai possessori della card. Info: www.operaroma.it

: riduzioni su spettacoli selezionati, visite guidate al Teatro a prezzo ridotto e prove aperte gratuite riservate ai possessori della card. Info: www.operaroma.it Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz : sconti su una selezione di concerti, riduzioni sulle visite guidate all’Auditorium e partecipazione alle inaugurazioni di mostre e installazioni sonore negli spazi Auditorium Arte e Sound Corner. Info: www.auditorium.com; www.casadeljazz.com

: sconti su una selezione di concerti, riduzioni sulle visite guidate all’Auditorium e partecipazione alle inaugurazioni di mostre e installazioni sonore negli spazi Auditorium Arte e Sound Corner. Info: www.auditorium.com; www.casadeljazz.com Accademia Nazionale di Santa Cecilia : sconti sui concerti di Tutti a Santa Cecilia, la stagione pensata per bambini e famiglie. Info: www.santacecilia.it

: sconti sui concerti di Tutti a Santa Cecilia, la stagione pensata per bambini e famiglie. Info: www.santacecilia.it Romaeuropa Festival : sconti sui biglietti del festival e tariffe dedicate per alcuni spettacoli. Info: www.romaeuropa.net

: sconti sui biglietti del festival e tariffe dedicate per alcuni spettacoli. Info: www.romaeuropa.net Casa del Cinema : sconto sul biglietto delle proiezioni e ingressi gratuiti per un numero limitato di spettatori in alcune proiezioni. Info: www.casadelcinema.it

: sconto sul biglietto delle proiezioni e ingressi gratuiti per un numero limitato di spettatori in alcune proiezioni. Info: www.casadelcinema.it Palazzo Esposizioni Roma e MACRO: i MIC Day, giornate a ingresso gratuito riservate ai possessori della card, biglietto ridotto al Palazzo Esposizioni negli altri giorni, visite guidate e attività gratuite legate alle mostre in corso. Info: www.palazzoesposizioniroma.it; www.museomacro.it

Dove acquistare la Roma MIC Card

La Roma MIC Card si acquista:

online su miccard.roma.it;

su miccard.roma.it; tramite la nuova Mic Card app (Android o iOS);

(Android o iOS); nei musei del Sistema di Roma Capitale , esclusi Museo Barracco, Museo Napoleonico, Museo Canonica, Villa di Massenzio, Museo delle Mura, Museo Bilotti, Museo della Repubblica Romana e Museo delle Terme di Traiano;

, esclusi Museo Barracco, Museo Napoleonico, Museo Canonica, Villa di Massenzio, Museo delle Mura, Museo Bilotti, Museo della Repubblica Romana e Museo delle Terme di Traiano; nei Tourist Infopoint di Fiumicino, Ciampino, San Paolo, Fori Imperiali e Minghetti;

di Fiumicino, Ciampino, San Paolo, Fori Imperiali e Minghetti; nella libreria del Mausoleo di Augusto, nella libreria del Clivo di Acilio (Metro C Colosseo) e nell’Infopoint Casina Vignola Boccapaduli.

Se hai già la Roma MIC Card digitale, devi aggiornare l’app dagli store Android e iOS per usufruire dei nuovi vantaggi. La Roma MIC Card ha una validità di 12 mesi, dopo di che può essere rinnovata.

Dove usare la Roma MIC Card

Scopri nell’elenco riportato di seguito i principali luoghi della cultura di Roma accessibili gratuitamente per i possessori della Roma MIC Card. L’elenco completo e aggiornato è su miccard.roma.it:

MUSEI

Fontana di Trevi (accesso gratuito al catino)

(accesso gratuito al catino) Musei Capitolini (escluso lo spazio espositivo, con ingresso ridotto per i possessori della card)

(escluso lo spazio espositivo, con ingresso ridotto per i possessori della card) Centrale Montemartini (escluso lo spazio espositivo, con ingresso ridotto per i possessori della card)

(escluso lo spazio espositivo, con ingresso ridotto per i possessori della card) Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali

Museo dell’Ara Pacis (escluso lo spazio espositivo, con ingresso ridotto per i possessori della card)

(escluso lo spazio espositivo, con ingresso ridotto per i possessori della card) Museo di Roma (escluso lo spazio espositivo, con ingresso ridotto per i possessori della card)

(escluso lo spazio espositivo, con ingresso ridotto per i possessori della card) Galleria d’Arte Moderna

Museo di Roma in Trastevere

Musei di Villa Torlonia (Casino dei Principi, Casino Nobile, Casina delle Civette, Serra Moresca)

(Casino dei Principi, Casino Nobile, Casina delle Civette, Serra Moresca) Area Sacra di Largo Argentina

Museo delle Terme di Traiano

Museo della Forma Urbis

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco

Museo Carlo Bilotti (Aranciera di Villa Borghese)

(Aranciera di Villa Borghese) Museo Pietro Canonica a Villa Borghese

Villa di Massenzio

Museo Napoleonico

Museo Civico di Zoologia

SPETTACOLI ED ESPERIENZE (biglietto ridotto per i possessori della card)

Planetario

Circo Maximo Experience

Visita al Bunker e ai rifugi antiaerei di Villa Torlonia

L’Ara si Rivela

SITI ARCHEOLOGICI E STORICI

Sepolcro degli Scipioni

Area archeologica di via delle Botteghe Oscure

Bastione Ardeatino

Casa dei Cavalieri di Rodi

Casina del Cardinal Bessarione

Chiesa di Sant’Urbano alla Caffarella

Fontanone dell’Acqua Paola

Latrina romana

Mausoleo Monte del Grano

Mausoleo Ossario Garibaldino

Mitreo del Circo Massimo

Monte Testaccio

Mura Aureliane (via Campania e viale Pretoriano)

(via Campania e viale Pretoriano) Museo del Teatro Argentina

Ninfeo di via degli Annibaldi

Sepolcreto della via Ostiense

Sepolcro di Largo Talamo

Sepolcri repubblicani di via Statilia

Trofei di Mario e Porta Magica

Villa romana di Tor de’ Cenci

Fori Imperiali (area della Sovrintendenza, solo durante le iniziative dedicate ai possessori della card, come Archeologia in Comune e le visite aMICi)

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