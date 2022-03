Guida al quartiere San Lorenzo a Roma

Il quartiere più anticonvenzionale di Roma

Il quartiere di San Lorenzo – incastonato tra la stazione Termini, l’Università La Sapienza e il Cimitero Monumentale del Verano – è da sempre conosciuto come la zona più alternativa di Roma. Questa zona, in perenne fermento creativo, è piena di memorie storiche e di cuore. Quartiere operaio pesantemente bombardato durante la seconda guerra mondiale, San Lorenzo ha una natura grintosa e resistente che favorisce l’espressione della creatività più sincera. Passeggiare lungo le sue strade ti permetterà di ammirare molti murales colorati e svariati esempi di street art; a Villa Mercede, l’angolo verde del quartiere che ospita una piccola biblioteca, potrai rilassarti per poi riprendere a camminare fin sotto alla Porta Tiburtina, che si apre all’interno delle Mura Aureliane. La cosa più importante, però, è visitare il maggior numero possibile di ristoranti, bar e luoghi di intrattenimento del quartiere, come la Soho House, che ha recentemente aperto qui la sua prima sede in Italia.

Piazzale Chiesa Santa Maria Immacolata

San Lorenzo, Via dei Ramni

Alice Pasquini

RISTORANTI a SAN LORENZO

Kiko Sushi Bar Piazzale del Verano, 90

Aperto Mar-Dom 13.00-14.00, 20.00-23.00

kikosushibar.it Il sushi del maestro chef Atsufumi Kikuchi viene realizzato attingendo alla tradizione culinaria Giapponese senza dimenticare un pizzico di… New York. Nello spazio chic ma intimo di Kiko potete aspettarvi piatti eleganti e una grande attenzione ai dettagli. E se non avete voglia di avventurarvi fuori casa, il ristorante offre anche la consegna a domicilio. Soul Kitchen: La Cucina dell’Anima Via dei Sabelli, 193

Aperto Mar-Sab 18.00-2.00

lacucinadellanima.it La “cucina dell’anima” è un locale che vanta un’atmosfera calda e accogliente; venite qui per assaporare il loro comfort food in stile pugliese, e non dimenticate di dare un’occhiata agli eventi che vengono spesso organizzati, come il winemaking e la musica dal vivo.

SAID dal 1923: Antica Fabbrica del Cioccolato Via Tiburtina, 6

Aperto Mar-Sab 17.30-24.30, Ven 17.30-01.30, Sab 16.00-01.30, Dom 16.00-21.00

said.it/locations/roma SAID ha aperto i battenti come fabbrica di cioccolato nel 1920, per poi evolvere nel tempo fino a diventare un bistrot dove si può pranzare e cenare, gustando al termine del pasto un’immancabile dessert al cioccolato. Il ristorante ha al suo interno anche un negozio dove poter acquistare dei dolci da portare a casa o regalare. Tram Tram Via dei Reti, 46

Aperto Mar-Sab 12.30-15.00, 19:30-23.00

tramtram.it Questa piccola taverna è stata aperta dalla famiglia Di Vittorio – composta da una mamma e dalle sue due figlie – nel 1991. Il nome è una chiara dedica al tram che ancora oggi corre sulle rotaie davanti al ristorante. Il menu è una combinazione tra una cucina di pesce di matrice pugliese e i piatti classici della tradizione romana: dalle alici dorate fritte alla coratella con i carciofi, preparate il vostro palato ad assaporare un’interessante varietà di sapori!

Gelato San Lorenzo Via Tiburtina, 6

Lun-Dom 11.00-01.00

gelatosanlorenzo.com La caratteristica principale di questa gelateria è di avere un aprroccio 100% naturale: ogni ricetta contiene solo ingredienti di qualità, come latte, zucchero, uova biologiche, proteine e fibre vegetali. Gelato San Lorenzo propone una selezione di gusti molto particolari, come ad esempio il cioccolato all’arancia, pera e e croccante alla cannella, ricotta, anice e amarena. Hamburgheseria Via dei Reti, 40

Mar-Sab 12.00-16.00, 18:30-01.00; Dom 18.30-24.00

facebook.com/BurgerMarket Se sei un americano a Roma che ha nostalgia di casa, qui troverai l’equivalente del tuo burger bar di fiducia negli States. Il menu include i classici piatti americani, come le alette di pollo, le patatine, i nachos e gli anelli di cipolla fritti. Come pietanza principale puoi scegliere tra i numerosi hamburghers proposti o un wrap ripieno.

Bonario Via dei Volsci, 121

Lun 9.00-21.00, Mar-Sab 9.00-24.00, Sab 16.00-24.00

facebook.com/bonarioroma/ Se sei vegetariano o vegano, Bonario è il posto che fa per te. Qui troverai sicuramente qualcosa per i tuoi gusti tra le varie proposte che includono piatti di verdure, pesce, tofu, pizza e pasta. L’arredamento colorato ma chic e la presenza del pianoforte creano un ambiente confortevole e trendy. L’Osteria Pesce Fritto e Baccalà Via dei Falisci, 4/8

Mar-Dom 12-00-24.00

osteriapescefrittoebaccala.it Questo ristorante propone piatti della cucina tradizionale romana, spesso rivisitati. Tra le sue specialità segnaliamo la pasta fatta in casa, gli accostamenti di pesce inusuali e la carne di qualità pregiata.

Pastificio San Lorenzo Via Tiburtina, 196

Dom-Sab 12.30-02.00

pastificiosanlorenzo.com Il marchio di fabbrica di questa taverna contemporanea, situata all’interno dell’antica pastificio di San Lorenzo, è la qualità e l’anticonvenzionalità. Tortellini freschi, agnello impanato, drink artigianali e musica dal vivo attirano al suo interno, senza distinzione, abitanti del quartiere e forestieri. Ferrovecchio Via dei Sabelli, 32

Lun 16.00-24.00, Mar-Dom 12.00-24.00

ferrovecchio.business.site Se vuoi gustare hambugher con pane fatto in casa, pizza, focaccia e birre artigianali provenienti da tutto il mondo vieni da Ferrovecchio. L’ambiente di stampo industriale riflette la storia dell’edificio, dove in passato si riciclava il ferro.

Farinè La Pizza Via degli Aurunci, 6

Mar-Dom 19.00-23.00

farinelapizza.it Questa pizzeria offre un cibo semplice di alta qualità, senza fronzoli. La loro pizza è caratterizzata dall’alta digeribilità, dovuta a una lenta e attenta procedura di lievitazione, che dura almeno 48 ore. Ottavi dal 1921 Via dei Dalmati, 3

Lun-Ven 07.30-24.00, Sab 8.00-24.00

ottavi1921.it Questo forno storico è aperto per colazione, pranzo e cena. Al mattino il pezzo forte sono i cornetti, mentre durante il resto della giornata puoi gustare ottime pizze e focacce. La proposta più gettonata di questo panificio è il suo inconfondibile Ottavio Salato, un panino ripieno personalizzabile, disponibile per pranzo.

BAR a SAN LORENZO

Giufà Libreria Caffè Via degli Aurunci, 38

Lun-Gio 9.00-22.00, Ven-Sab 9.00-24.00, Dom 11.00-20.00

libreriagiufa.it Questa piccola, singolare libreria offre un ambiente accogliente e colorato dove gli avventori possono sedersi a uno dei tavoli per gustare un caffè o uno snack mentre chiaccherano o leggono un libro. Il nome della libreria deriva da un personaggio del folklore italiano noto per essere molto…credulone. Malt & Spirit Via degli Apuli, 43

Lun-Gio 8.00-24.00, Ven 8.00-02.00, Sab 18.00-02.00

maltespirit.it In questo ristorante di qualità, si può gustare un’ampia varietà di piatti di ispirazione street food. Il menu propone hamburger, panini con sfilacci di maiale, costolette di maiale, pollo, Tex Mex, pasta, dolci e molti tipi di cocktails.

Officine Beat Via degli Equi, 29

Lun-Gio, 9.00-22.00, Ven-Sab 9.00-24.00, Dom 11am-8pm

officinebeat.it Questo cocktail bar dalle luci soffuse propone cocktails creativi realizzati con ingredienti freschi e fatti in casa, rifiniti con particolare attenzione all’estetica dai bartenders. Il Beat offre anche un menù con piatti semplici ma raffinati. Marmo Piazzale del Verano, 71

Dom-Sab 18.00-02.00

facebook.com/Marmoroma/ Questo accogliente ed elegante bar vanta buon cibo e un ambientazione davvero suggestiva. Gli avventori possono sedersi fuori nel “giardino segreto” – una piattaforma dove è possibile mangiare, circondati da piante.

DIVERTIMENTO a SAN LORENZO

Le Mura Via di Porta Labicana, 24

Lun-Dom, 18.00-05.00

lemuraliveclub.com In questo club di musica dal vivo quasi ogni sera si esibiscono dei musicisti. All’interno di questo vivace ritrovo è possibile ascoltare stili musicali divesi, ballare e gustare vino, birra o cocktail. Soho House Rome (solo per soci) Via Cesare De Lollis, 12

Dom-Mer 08.00-12.00, Gio 08.00-01.00, Ven-Sab 8.00-2.00

sohohouse.com/en-us/houses/soho-house-rome Se siete alla ricerca di un’esperienza chic a Roma, visita la Soho House a San Lorenzo. Con sedi in tutto il mondo, Soho House è uno spazio creativo, riservato ai soli soci. La sede di San Lorenzo ha al suo interno 49 camere e 20 appartamenti per soggiorni di lunga durata, un bar e cucina, una piscina panoramica e un centro benessere.

La Conventicola degli Ultramoderni Via di Porta Labicana, 32

Gio-Sab, 21.30-04.00

ultramoderni.com “Vecchie canzoni! Burlesque! Illusionismi e stranezze!” Questo club, davvero unico nel suo genere, offre esibizioni ricercate e d’atmosfera: ogni sera gli avventori potranno assistere allo spettacolo di molti artisti e performers.

Sally Brown Rude-pub Via degli Etruschi, 3A/B

Lun-Sab 18.00-02.00

facebook.com/sally.brown.148 Questo locale ospita musica dal vivo per tutti i gusti: jazz, soul, R&B, funk e altro ancora. Gli avventori che vengono qui possono aspettarsi un’esperienza unica e un sacco di divertimento, in un ambiente libero e anticonvenzionale.

STREET ART a SAN LORENZO

San Lorenzo è noto per essere la zona d’elezione di artisti, studenti e street art; per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, da Via dei Volsci a Via degli Enotri e sulle mura che costeggiano Via degli Ausoni c’è veramente molto da vedere. Queste vie ospitano infatti i lavori di molti street artists di fama internazionale, come ad esempio Alice Pasquini, o il francese Christian Guémy, meglio conosciuto come C215. E ancora gli italiani SOLO, Unga, e The Broken Fingaz Crew, e il californiano ABOVE, che vive oggi in pianta stabile a Berlino e che, come Banksy ha deciso di mantenere segreta la sua identità. San Lorenzo, pur essendo la patria di tanti pittori famosi, è anche terreno fertile per gli street artists che usano costantemente le mura del quartiere come una tela in continuo cambiamento.

San Tommaso Moro Ex Pastificio Cerere

Nel quartiere di San Lorenzo è possibile trovare moltissima storia, arte e spazi verdi. Il Cimitero Monumentale del Verano, ad esempio, sorge su un’area che è stata adibita a zona sepolcrale da almeno 2.000 anni. Anche se ormai il cimitero non accoglie più salme, è ancora aperto al pubblico, ed è possibile passeggiare al suo interno per ammirare le bellissime sculture funerarie, le tombe e l’imponente portico d’entrata.

La meravigliosa Basilica di San Lorenzo Fuori le Mura nasce dall’innesto tra due chiese, e ospita le reliquie di Santo Stefano.

San Tommaso Moro è una chiesa parrocchiale realizzata nel XX secolo che si trova a Via dei Marrucini n°1, dedicata a San Tommaso Moro, il martire riformista inglese.

Villa Mercede è un delizioso parchetto nel cuore di San Lorenzo che ospita una piccola biblioteca pubblica. Scegli un libro, siedi su una panchina e mettiti a leggere circondato dal cinguettio degli uccellini! A San Lorenzo si trova anche la Fondazione Pastificio Cerere, un museo di arte contemporanea. Scopri la mostra in corso: Agostino Iacurci: Landscape n. 2, un progetto che trasforma la facciata dell’ex semoleria di San Lorenzo in piazza dei Sanniti in un’opera d’arte monumentale.