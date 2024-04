Guida all’EUR

Il quartiere a sud di Roma dove l’antico incontra il moderno.

Con la sua architettura monumentale e moderna, l’EUR non è certo un quartiere tipico romano – i suoi ampi viali si contrappongono nettamente alla Roma accogliente e intima di Trastevere o Monti. Ricco di storia e di simbolismo, comunque questo quartiere è indubbiamente interessante e merita una visita.

Storia dell’EUR

Nel 1935, Mussolini decise di candidare Roma per ospitare l’Esposizione Universale del 1942. Per l’occasione, il Duce volle creare un complesso per ospitare l’evento. Inizialmente noto come E42, il quartiere venne poi chiamato con l’acronimo attuale, EUR, che sta per “Esposizione Universale Roma“.

Il progetto fu sviluppato da un gruppo di architetti coordinati da Marcello Piacentini e prevedeva la costruzione di imponenti palazzi e strutture funzionali per l’esposizione, oltre a servizi e infrastrutture che permettessero l’espansione della città verso il mare. I progetti seguivano lo stile italiano dell’architettura razionalista, fondendo l’estetica classica dell’antica Roma con elementi modernisti.

A causa dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, il progetto non fu mai portato a termine e i lavori vennero interrotti nel 1942.

Cosa vedere all’EUR

Forse il simbolo più emblematico dell’EUR e del Novecento romano è il Palazzo della Civiltà Italiana, noto anche come “Colosseo Quadrato”. Richiamando il celebre antenato romano, il palazzo presenta una sequenza archi e la celebre iscrizione “Un popolo di poeti, di artisti, di eroi, di santi, di pensatori, di scienziati, di navigatori, di trasmigratori“. Oggi, il Palazzo della Civiltà romana ospita la sede del rinomato marchio di lusso Fendi.

La Basilica dei Santi Pietro e Paolo sorge nel punto più alto dell’EUR. Con una pianta centrale a croce greca, presenta una cupola emisferica con un diametro di 32 metri, la quarta più grande e imponente di Roma, dopo quella del Pantheon, della Basilica di San Pietro e della Basilica di San Giovanni.

Di fronte al Palazzo della Civiltà Italiana sorge il Palazzo dei Congressi, un monumentale centro congressi neoclassico, aperto al pubblico e sede di una vasta gamma di eventi.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, lo sviluppo dell’area dell’EUR riprese nel 1955, con nuove idee su come collegare il quartiere con il centro di Roma. Nuovi edifici furono costruiti per le Olimpiadi del 1960. Uno di questi, il Palazzo dello Sport, è un’impianto sportivo circolare che può ospitare fino a 12.000 persone. È una location nota per concerti ed eventi musicali.

Dietro il Palazzo dello Sport si trova il famoso Laghetto dell’Eur, un’oasi di tranquillità nel cuore del quartiere. Il parco vanta splendide cascate e fontane. La primavera è il momento ideale per visitarlo, soprattutto durante la fioritura degli alberi di ciliegio lungo la suggestiva Passeggiata del Giappone. Non può mancare una visita al Giardino delle Cascate. Il Laghetto dell’Eur ospita spesso mercatini ed eventi, come This is Wonderland, l’esperienza immersiva tenutasi durante l’estate.

Un altro punto di riferimento interessante del quartiere, che si discosta dell’era fascista, è La Nuvola. Inaugurata nel 2016 e progettata dall’architetto Massimiliano Fuksas, La Nuvola è stata acclamata come un esempio di architettura moderna, combinando materiali eco-sostenibili e soluzioni tecnologiche innovative. Come il Palazzo dei Congressi, La Nuvola ospita eventi e conferenze.

E non dimentichiamo il Planetario, situato all’interno del Museo della Civiltà Romana, che è stato recentemente restaurato. Ora offre tour immersivi per visitatori desiderosi di esplorare l’universo e scoprirne i misteri.

I migliori bar e locali all’EUR

La Barcheria

Goditi un aperitivo sull’acqua alla Barcheria. Questo bar situato sul laghetto dell’EUR è perfetto per sorseggiare un cocktail rinfrescante accompagnato da stuzzichini o taglieri.

Room 26

Room 26 è uno dei locali più rinomati dell’EUR, situato presso l’obelisco di Marconi sulla Cristoforo Colombo. È uno dei club più frequentati di Roma, con artisti e DJ internazionali.

EXE

Un esclusivo locale notturno che vanta un ambiente recentemente rinnovato, è la scelta perfetta per feste ed eventi. Exe è anche un ottimo ristorante che offre opzioni à la carte o a buffet.

ALLEUR

Questo concept bar offre ottimi cocktail e stuzzichini. Puoi sederti all’aperto tra i cactus, o goderti un’atmosfera accogliente all’interno.

Le Terrazze – Palazzo dei Congressi

Le Terrazze è la versione estiva di Room 26. Situato sulla sommità del Palazzo dei Congressi, questo locale può ospitare fino a 2000 persone a serata.

EUR Social Park

Questo locale estivo è molto popolare. Situato in un parco, vengono servite birre alla spina e stuzzichini. Goditi DJ set e vari altri eventi.

I migliori ristoranti all’EUR

Lievito

Questo locale aperto da Francesco Arnesano sforna una pizza al taglio eccezionale e del pane preparato con farina macinata a pietra. Inoltre, c’è una vasta selezione di dolci e cibi fritti.

Bakery House

Da Bakery House puoi gustare una deliziosa colazione all’americana con pancakes, muffin e caffè americano. E non perdere il brunch durante il fine settimana, completo di mimosas!

Il Bistrot 4.5

Che sia per un caffè, una pausa pranzo, un aperitivo, una cena romantica o fra amici, il Bistrot 4.5 è il posto perfetto. La sua atmosfera chic ma informale fa da cornice a piatti eccellenti e creativi.

Il Fungo Quattordicesimo Piano

Al quattordicesimo piano del Fungo dell’Eur, goditi una vista mozzafiato a 360 gradi del quartiere EUR e oltre, accompagnata da piatti indimenticabili!

Acqua by Lexus

Aqua By Lexus è un luogo magico dove puoi concederti un’esperienza gastronomica indimenticabile, con una selezione di piatti di pesce di altissima qualità.

Héco

Héco è un ristorante gourmet e pizzeria situato nel cuore dell’EUR. Con tavoli sia al chiuso che all’aperto, offre cocktail ben preparati, cibo delizioso e un’atmosfera rilassata.

I migliori musei all’EUR

Museo della Civiltà Romana

Piazza Giovanni Agnelli 10

museociviltaromana.it

Museo delle Civiltà

Piazza Guglielmo Marconi 14

museocivilta.cultura.gov.it

Museo Storico della Comunicazione

Viale America 201

portalecultura.mise.gov.it/

Rome Planetarium

Piazza Giovanni Agnelli 10

planetarioroma.it/it

La Vaccheria

Via Giovanni l’Eltore 35

turismoroma.it

Attrazioni all’EUR

Euroma 2

Viale dell’Oceano Pacifico, 83

euroma2.it

Euroma 2 è un enorme centro commerciale a tre piani. Aperto nel 2008, è uno dei centri commerciali più grandi di Roma, e risponde di moltissimi negozi e ristoranti.

Luneur Park

Via delle Tre Fontane 100

luneurpark.it

Luneur è il più antico lunapark italiano, realizzato nel 1953. Il parco ha riaperto nel 2016 in una veste completamente rinnovata.

Musica dal vivo all’EUR

Palazzo dello Sport

Piazzale Pier Luigi Nervi 1

palazzodellosportroma.it

La più grande struttura per eventi sportivi e concerti di Roma, progettato nel 1956 in occasione delle Olimpiadi. Vanta anche una terrazza affacciata sul laghetto dell’EUR.

Atlantico

Viale dell’Oceano Atlantico 271 d

atlanticoroma.it

L’Atlantico è un ampio spazio polivalente che ospita eventi e concerti.