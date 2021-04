Hanami 2021 all’Orto Botanico di Roma

Percorso di Arte Contemporanea, Dialogo Arte e Natura.. e picnic!

Il 17 e 18 aprile 2021 all’Orto Botanico di Roma ritorna l’antica usanza giapponese dell’Hanami, per ammirare la straordinaria fioritura dei ciliegi del Giardino Giapponese. La sesta edizione di “Hanami all’Orto Botanico” in collaborazione con l’Istituto Giapponese di Cultura in Roma celebra la splendida fioritura dei ciliegi che caratterizza in questo periodo il Giardino Giapponese, con il patrocinio della Fondazione Italia-Giappone.

Dalle ore 9 alle ore 18 il pubblico sarà accolto in gruppi accompagnati al Giardino Giapponese, partenza ogni 10/15 minuti, la durata del percorso è di circa un’ora.

Lungo il percorso che conduce dall’ingresso dell’Orto Botanico al Giardino Giapponese saranno esposte creazioni realizzate dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma in dialogo con composizioni di Ikebana allestite dall’Ikebana Ohara ALU Study Group. Le composizioni floreali, create in situ, si ispireranno al concetto focus di questo incontro tra ikebana e scultura e, attraverso una accurata scelta delle essenze vegetali, entreranno in relazione con il luogo e con le opere esposte.

Regalati l’esperienza unica di un picnic tra i ciliegi in fiore realizzati da Yam Orto Botanico. Presso l’area ristoro dell’Orto Botanico potrai scegliere tra cestino adulto (costo €15) e cestino bambino (costo €10). Ricorda di prenotare il tuo cestino al numero +339 351.885 8150 o via email ask@yamortobotanicoroma.com.

17-18 APRILE

Museo Orto Botanico

Largo Cristina di Svezia 23/A

9.00-18.00

Biglietto ingresso: €6. Consigliato prenotare online per assicurarsi il biglietto ed evitare la fila. Acquisto disponibile in alternativa anche al botteghino.