Apre a Roma il nuovo healthy fast food dopo il successo a Milano

Healthy Color, il nuovo healthy fast food di Sfera Ebbasta, Marcelo Burlon e Andrea Petagna riapre ora con tavoli all’aperto in Prati e presto anche a San Giovanni.

I cancelli sono aperti, i fornelli si accendono e i coltelli si affilano. Le sale a cielo aperto si scaldano di un nuovo agognato e speranzoso ritmo vitale.

La fine di un inizio. In un frangente in cui la libertà è difficile da conquistare e godere senza obbligo di mascherina, giovani e coraggiosi imprenditori aprono le loro attività, contemporanee, plasmate ad hoc sul nuovo stile vita del mondo intero.

Healthy Color fa questo. Con Poke, bao burger di pesce e di carne, wrap, insalate, tartare e tanto altro questa catena di ristoranti fast si pone come nuovo punto di riferimento della ristorazione veloce ma sana e di qualità.

Non solo menù alla moda. Anche il design è studiato nel dettaglio. Coloratissimo, realizzato a mano dagli street artist Motorefisico, visibile anche a distanza di metri, dall’altro lato della strada.

Dopo Milano, quindi Prati e poi, a breve a San Giovanni.

Ed il successo non è dovuto ai nomi dei suoi artefici e alla fama che li precede. Poco importa che Sfera Ebbasta sia un cantante multiplatino e giudice a X Factor 2019; poco importa che Marcelo Burlon sia l’imprenditore argentino del brand County Of Milan e che Andrea Petagna sia un calciatore del Napoli. L’importante è che da Healthy Color si mangi bene.

In menù troviamo le Healthy Pokè. In numero di sei hanno come base il riso che a seconda del nome conferitogli acquisisce un colore specifico: orange, yellow, green, pink, black e white, più una personalizzabile, la rainbow. Variano gli ingredienti “plus” ma il principio è uguale per tutte: riso, proteina e poi frutta, verdura e salse. Ottima per la stagione è la Poke Black con gamberi rossi, mango, edamame, goma wakame, avocado, anacardi e maionese light su una basa di riso venere.

Altro piatto principale sono i Wrap a base di salmone, tonno, fassona o pollo. Noi abbiamo provato il primo dove al trancio di salmone si aggiungono avocado, rucola, pomodorini, salsa teriyaki e maionese piccante. Ottime le proporzioni e la cottura del pesce.

Sempre a base delle stesse proteine sopra menzionate ci sono i Burger con panini coloratissimi. Il Chicken Burger con pollo al latte di cocco e curry con avocado, iceberg, carote e salsa al curry è un morso a portar via gustoso e unico nel suo genere.

Ancora più light sono le Healthy Salad, componibili con un’ampia scelta tra proteine, vegetali, frutta secca, semi e salse. Ci sono poi le tartare, di tonno salmone o fassona, gli Healthy Avocado ripieni e le zuppe, “Oranged Pureed” con zucca e carote o “Green Pureed” con piselli, zucchine e menta. Nel reparto dolce ci sono gli healthy pancake, gli ice cream e gli estratti di frutta e verdura.

Da provare!