I migliori ristoranti messicani a Roma

Dove mangiare le specialità messicane a Roma

Ti piacerebbe provare uno stuzzicante mix di sapori colorati e piccanti? Allora hai sicuramente voglia di cucina messicana! Rinomata per essere una delle migliori al mondo, la cucina messicana è amata per la sua semplicità e l’esplosione di sapori. Di seguito trovi la nostra guida ai migliori ristoranti a Roma dove mangiare autentiche specialità messicane per chi abbia voglia di burritos, guacamole, nachos e ovviamente margarita.

Maybu Margaritas y Burritos

Via Candia, 113 (Prati/ Vaticano)

Lun-Dom 12.00-23.00

maybu.it

Margarita ghiacciati, nachos croccanti, ensaladas e burritos ripieni insaporiti con le migliori salse, rigorosamente fatte in casa – questo è ciò che trovi da Maybu: un format fast casual di cucina Tex-Mex nei pressi del Vaticano. Maybu Margaritas y Burritos è il luogo ideale per gustare il burrito perfetto: dirigetevi verso la stazione dei burrito, scegliete le dimensioni della vostra tortilla e iniziate ad aggiungere gli ingredienti. Scegliete tra una varietà di carni (manzo, maiale e pollo), riso, verdure e formaggio, quindi aggiungete condimenti come jalapeno, pico de gallo e mais. Infine, aggiungete le salse fatte in casa per finire il vostro burrito (il loro guacamole è da morire)! Se sei vegetariano, Maybu offre alternative veg.

La Cucaracha

Via Mocenigo, 10a (Prati/Vaticano)

18.00 – 23.00. Martedi chiuso.

lacucaracha.it

Entra a La Cucaracha per vivere un’autentica esperienza messicana. A due passi dai Musei Vaticani, questo ristorante a conduzione familiare vi accoglie con un’atmosfera allegra piena di colori vivaci e arte messicana. Ma non è solo l’atmosfera a richiamare i clienti – l’aroma di burritos, chilli con carne, enchiladas verdes e tacos ti farà avere la sensazione di essere davvero in Messico. Assolutamente da ordinare sono i nachos, le fajitas, il guacamole, il tampiqueña e, se avete un debole per i dolci, non dimenticate di lasciare spazio per i loro churros fritti. Gestito dalla chef Diana Beltran, La Cucaracha è conosciuto in tutta la città per essere uno dei migliori ristoranti messicani di Roma. Propongono anche serate di musica mariachi live!

La Punta Expendio de Agave

Via di Santa Cecilia, 8 (Trastevere)

Mar-Sab, 18.30-02.00 – Dom 17.30-01.00

lapuntaexpendiodeagave.com

Conosciuto come uno dei migliori cocktail bar di Roma (nato infatti dalla collaborazione tra The Jerry Thomas project Speakeasy e Freni e Frizioni), La Punta è un luogo dove si possono rivivere i sapori del Messico non solo con le loro bevande, ma anche attraverso il cibo proposto. La Punta infatti ti farà compiere un viaggio gastronomico attraverso l’abbinamento tra i distillati di agave e una selezione di specialità messicane dal tocco contemporaneo. In menu troverai vari tipi di tacos (con pollo, maiale, baccalà impanato, etc), la tostada, il ceviche fino ai churros fritti e alle pelatas, ghiaccioli di frutta fresca. È sicuramente il luogo perfetto per gustare cibo e bevande messicane di prima qualità a Roma.

Casa Sanchez

Via Catanzaro, 6B (Nomentano)

Lun-Sab 19.00-23.00

casasanchezroma

Aperto dal 2019, questo ristorante messicano a conduzione familiare è diventato sin da subito popolare. A pochi passi dalla vivace Piazza Bologna, Casa Sanchez è capitanata da Elizabeth Sanchez e Lorenzo Casco e offre il meglio della cucina messicana. Dai tacos alle quesadillas, dai nachos al guacamole, tutte le specialità messicane sono incluse nel menu. Se non siete in vena di porzioni normali potete optare anche per piccoli piatti da degustazione (in questo modo potrete provare un po’ di tutto). In menu anche birre artigianali messicane. Se stai cercando i sapori genuini e forti della cucina messicana e un ambiente accogliente, Casa Sanchez è il posto che fa per te.