I migliori ristoranti e bistrot del Rione Monti di Roma

Dove mangiare nel rione Monti a Roma

Il rione Monti vi aspetta. A pochi passi dal Colosseo e dal Foro Romano, troverete questo quartiere alla moda con una grande varietà di ristoranti e bar. Dalla cucina tradizionale romana e italiana, a quella etnica e asiatica. Questo quartiere, o meglio rione, è pieno di ottimi ristoranti. Che sia a pranzo o a cena, ecco la nostra selezione.

MiT – Food & Coffee Brewery

Piazza dell’Esquilino, 1

Lun-Ven 8.00-18.00

DoubleTree By Hilton Rome Monti

MiT è il bar del DoubleTree Hilton Roma Monti. Aperto al pubblico e parte dell’iniziativa Enjoy Roma Monti, MiT è una location chic proprio in Piazza dell’Esquilino, di fronte alla Basilica di Santa Maria Maggiore, al piano terra del nuovo Hilton. Da MiT definiscono “coffee defenders” e hanno una partnership con Lavazza per servire le migliori miscele e sostenere i coltivatori di caffè. Il loro chef prepara anche paste e dolci e pasti leggeri, perfetti per colazione e brunch. Da provare: il loro caffè freddo chilled cold brew servito con il chocolate chip cookie caldo.

Fafiuche’

Via della Madonna dei Monti, 28

Lun-Sab, 18.00-24.00

06 699 0968

Fafiuche.it

Fafiuche è una piccola bomboniera nel cuore di Monti. Uno spazio intimo, una “galleria di cibi e di vini”, con una piccola cucina che vanta però un’offerta di grande qualità. Fafiuche’ propone più di 600 etichette di vino e 60 birre italiane artigianali; dall’aperitivo a cena, non perdetevi i loro ottimi piatti pugliesi e piemontesi, e con l’occasione regalatevi un pò di shopping scegliendo tra la loro impressionante offerta di prodotti.

Osteria Oliva

Via dei Serpenti, 110

Aperta tutti i giorni, 12.00-15.00, 18.00-23.00

342 582 8879

bzarhotelandco.com

Situata su Via dei Serpenti, questa osteria si trova al piano terra del Condominio Monti, un delizioso boutique hotel che ospita anche il rooftop bar Spritzeria Monti. La filosofia dell’osteria si potrebbe ricapitolare con una parola: convivialità. Il menù è stato curato tenendo a mente questa parola chiave, con la possibilità di scomporre gli antipasti e i secondi in piccole tapas (la tradizione spagnola che consiste nel mangiare una varietà di piccole porzioni), dando cosi la possibilità ai clienti di vivere un’esperienza completa dell’offerta proposta. Osteria Oliva propone una cucina romana arricchita da un tocco personale, dove la ricerca del prodotto è un elemento fondamentale per garantire un cibo sano e di qualità.

Barzilai Bistrot

Via Panisperna, 44

Lun-Sab 08.30-12.00, Domenica 18.00-24.00

06 487 4979

L’atmosfera informale, amichevole e autentica data dall’arredamento vintage di Barzilai riesce ad accogliere un mix variegato di persone, romani e turisti. Gli orari flessibili e la posizione centrale lo rendono un luogo ideale per fermarsi per un caffè e una brioche al mattino, gustare un piatto di prosciutto e formaggio a pranzo o fare merenda con la loro crostata appena sfornata. In alternativa, è un ottimo posto per un aperitivo e una cena con gli amici.

Temakinho

Via dei Serpenti, 16

12.30-15.30, 19.00-24.00

06 4201 6656

temakinho.com

Un ristorante di sushi brasiliano nel cuore di Roma. Temakinho è un luogo colorato e divertente, ormai un brand con sedi non solo in Italia ma anche ad Ibiza, Formentera e Londra. Nel menu troverete petiscos, le tapas brasiliane, tartare, le pokè, svariate tipologie di rolls, ottimi temaki e dessert tropicali. Non dimenticate di provare la Caipirinha.

Zia Rosetta

Via Urbana, 54

Lun-Mer 11.00-16.30; Gi0-Dom 11.00-22.30

06 3105 2516

instagram.com/ziarosetta/

Uno dei nostri posti preferiti del rione. Zia Rosetta è un posto che mette allegria e già questo potrebbe bastare. In più, Zia Rosetta propone rosette gourmet in formato mini o classico, oltre ad insalate, centrifughe e picnic box. Il menù include spesso degli specials a seconda degli ingredienti stagionali. Un loro classico da non perdere è la Peggy Rockfeller, con prosciutto crudo, cialda di parmigiano e melanzane. Zia Rosetta effettuata anche consegne a domicilio e servizio catering.

Taverna dei Fori Imperiali

Via della Madonna dei Monti, 9

Mer-Lun, 12.30-15.00, 19.30-22.30

06 679 8643

facebook.com/LaTavernadeiForiImperiali/

La Taverna dei Fori Imperiali è uno dei migliori ristoranti di Roma. Da quattro generazioni con la stessa passione e dedizione offre piatti legati alla tradizione italiana. Qui Italiani e turisti si mischiano, l’atmosfera è piacevole e rilassata. Ricordate di prenotare altrimenti non sarà facile trovare posto.

Broccoletti

Via Urbana, 104

Mar-Dom 12.30-15.00, 19.30-23.30

06 9027 1389

Broccoletti

Un luogo colorato, con pesce fresco, carne e prodotti biologici, Broccoletti è il tipo di locale che si rivolge agli amanti della sana alimentazione e della cucina gourmet. Qui si preparano piatti semplici, tipici della cucina romana e della tradizione italiana. Vengono scelti prevalentemente prodotti regionali del territorio, biologici e di alta qualità, in particolare il prosciutto, la mozzarella e l’olio.

La Carbonara

Via Panisperna, 214

Lun-Sab 12.30-14.30, 19.00-23.00

06 4825 176

lacarbonara.it

Dopo una passeggiata e un aperitivo nella splendida Via Panisperna vi invitiamo a scoprire uno dei ristoranti più famosi del rione: La Carbonara. Fondata nel 1906, questa tipica Osteria Romana vi accoglierà con una cucina schietta e popolare. Dai carciofi alla giudia alla pasta cacio e pepe, dall’abbacchio fino ad arrivare ovviamente alla carbonara. Ogni giorno mamma Teresa propone una specialità tradizionale, come ad esempio gli gnocchi fatti in casa il giovedì e il baccalà il venerdì. Essendo un luogo molto popolare tra i turisti, il consiglio è di prenotare per tempo in modo da assicurarsi un tavolo.

Avocado Bar

Via della Madonna dei Monti, 103

Aperto tutti i giorni 12.00-16.00, 18.00-22.00

Avocadobarroma

L’Avocado Bar è il primo locale in città dedicato al frutto esotico ormai diventato di moda, protagonista di frullati, toast tropicali e piatti creativi. Il menù è ampio: dalle pokè alle tartare, dalle zuppe ai sandwich (come la Hamburguesa de Salmòn, con avocado, pistacchi, robiola fresca, rapa rossa e salmone), fino ad arrivare alle insalate e ai toast (da provare la “Rosa del Paraíso”, con nocciola, hummus rosa, avocado e ricotta salata).

Hasekura

Via dei Serpenti, 27

Mar – Sab 18.00 – 22.00

06 483648

RistoranteHasekura

Hasekura è un piccolo e autentico ristorante giapponese dal 1993 che fa della qualità il suo punto forte. Menzionato anche dalla guida Michelin, lo chef Ito Kimiji è specializzato in sushi, sashimi, tempura e sakura mochi. Da provare anche il polpo al naturale, le ostriche fritte e tra i cotti le capesante burro e soia.

Ristorante Centro

Via Cavour, 61

8.30 – 24.00

ristorantecentro.it

Tonnarelli fatti a mano, ravioli, gnocchi … Sembra il sogno di ogni amante dei carboidrati, ma in realtà è routine quotidiana da Centro, il ristorante situato tra i quartieri Termini e Monti di Roma. Entra in questo delizioso ristorante per immergerti nel mondo della pasta e non solo. Dalla colazione al pranzo, dall’aperitivo alla cena, Centro propone piatti gustosi. La giornata inizia alle 8.30 con una ricca colazione continentale ed italiana. A pranzo e a cena vi attende un menù à la carte con una varietà di piatti strettamente legati ai prodotti di stagione. Provate l’aperitivo da Centro con un cocktail accompagnato da un piatto espresso.

Mariolina

Via Panisperna, 222/a

Mar – Sab 12.00-16.00, 19.00-22.30; Dom 12.00-16.00

mariolina.ravioli

Famoso per i suoi ravioli e polpette fatti in casa, questo piccolo ristorante assomiglia di più a un laboratorio ed è il luogo ideale per una pranzo informale a Monti. Se non riesci a trovare un tavolo puoi optare per il take away, o pazientare ed aspettare in attesa che si liberi un posto: ne vale la pena! Il menù di Mariolina è ricco di prelibatezze, dalla caponata ai salumi, con una grande varietà di ravioli, polpette di manzo e zuppe ai formaggi. Da provare i loro ravioli di bufala con zucchine spadellate e basilico!

Ami Pokè

Via della Madonna dei Monti, 38

12.00 – 16.00, 18.00 – 23.30

amipoke.com

Il primo Hawaiian Bar italiano arriva nel quartiere Monti. Ami Pokè è un bar interamente dedicato al Pokè Hawaiiano, la bowl di riso, pesce crudo marinato e frutta tropicale nato dalle coste delle Hawaii e premiato food trend del 2018. Nella preparazione di questo piatto la fantasia gioca un ruolo importantissimo: sono tantissime infatti le varianti e gli ingredienti da abbinare e da gustare. Ami Pokè lo presenta sia nella versione “Build Your Own Bowl” attraverso la quale si potrà decidere la base, la proteina, la frutta, la verdura, il topping e la salsa, sia nella versione “Home” dove saranno presenti gli abbinamenti più famosi e selezionati con cura dagli chef.

Trattoria da Valentino

Via del Boschetto, 37

Mar – Dom 12.00-15.30, 18.30-22.30

06 488 1303

Atmosfera da romantica trattoria, un po’ bistrot alla moda, dietro a via Nazionale nel quartiere Monti. L’insegna Birra Peroni ricorda le origini nel primo ‘900. Frequentata da gente del posto e turisti, questa trattoria è una garanzia quando si tratta di semplicità e qualità dei prodotti. Sei i tipi di bruschette farcite. Per la zuppa, ogni giorno un legume diverso o il passato di verdura; anche la pasta è sempre varia; carni alla piastra eben 14 tipi di scamorza alla griglia.

Cuoco&Camicia

Via di Monte Polacco, 2/4

Lun – Ven 19.00 – 23.00; Sab12:30 – 14:30, 19.00 – 23.00

06 8892 2987

cuocoecamicia.it

Cuoco&Camicia è un tranquillo rifugio nel cuore di Monti, con solo un pugno di tavoli: i proprietari Riccardo ed Elisa privilegiano la qualità e la conscious slowness, per offrire un’esperienza culinaria davvero rilassante. Il menù cambia ogni giorno in base alle “scoperte” provenienti del mercato mattutino, coniugando tradizione e innovazione. Tutto, dal pane appena sfornato alla pasta e ai dolci, è fatto in casa. Elisa, sommelier certificata, cura una selezione di vini eccezionale, privilegiando bottiglie caratterizzate da note davvero uniche.

Aromaticus

Via Urbana, 134

Open Tue – Sun 12pm – 6:30pm

aromaticus-roma.com

Se siete intenzionati ad abbracciare uno stile di vita sano, Aromaticus è il posto che fa per voi. Questo bistrot green offre una serie di piatti vegani e vegetariani freschi, di stagione e incredibilmente saporiti: dalle ciotole nutrienti ai falafel e alla pasta, il menu è una celebrazione della cucina a base vegetale. Qui si può pranzare, bere un succo di frutta appena fatto o fare uno spuntino pomeridiano. Ma c’è di più: Aromaticus offre anche una selezione di piante e articoli per il giardinaggio. Un’esperienza olistica che soddisfa sia l’appetito che il pollice verde.

