I migliori ristoranti etnici e di cucina internazionale di Roma

Giro del mondo tra ristoranti: i migliori etnici di Roma

Il cibo italiano è senza dubbio il migliore al mondo, ma tutti noi abbiamo ogni tanto voglia di qualcosa di diverso. Dalla cucina messicana a quella giapponese, dalla quella thailandese alla cucina greca, Roma propone ristoranti etnici per tutti i gusti.

Scopri la nostra lista dei migliori ristoranti di cucina internazionale ed etnica di Roma per fare un giro del mondo a tavola.

Ristoranti messicani a Roma

Maybu Margaritas y Burritos

Via Candia, 113 (Prati/ vaticano)

maybu.it

€

L’idea è semplice, un fast-food gourmet Tex-Mex che propone ottimi Margaritas e Burritos. Componi il tuo burrito con tutti gli ingredienti che preferisci: dalla carne (chilli con carne, maiale, stinco di vitello, pollo o vegetariano) alla farcia (riso, fagioli, jalapenos, panna acida, etc) fino alla salsa.

Da provare: burrito con chili con carne o i nachos maybu

______________________

La Cucaracha

Via Mocenigo, 10a (Prati/ vaticano)

lacucaracha.it

€€



Il tempio della cucina e cultura messicana a Roma con a capo la bravissima Diana Beltran. Un mix di colori, sapori e suono di mariachi. Ricchi piatti tipici, specialità piccanti e vasto assortimento di birre e cocktail. Il locale è accogliente e gli arredi, rigorosamente messicani, creano una calda atmosfera con musica latino americana.

Da provare: fajitas di pollo o carne, guacamole, e ovviamente una margarita

______________________

La Punta Expendio de Agave

Via di Santa Cecilia, 8 (Trastevere)

lapuntaproject.com

€€€

Dopo anni di ricerca, studio e viaggi in Messico, nasce, da una collaborazione tra The Jerry Thomas project Speakeasy e Freni e Frizioni, il progetto La Punta Expendio de Agave. Qui l’esperienza non si limita al cibo, ma anche al buon bere dove ovviamente i distillati di Agave, in primis Mezcal e Tequila, la fanno da padrona.

Da provare: i signature cocktail a base di mezcal e tequila e il taco de pollo en mole

Ristoranti coreani a Roma

Galbi

Via Cremera, 21 (Pinciano)

galbiroma.it

€€

Galbi è il primo barbecue coreano di Roma nato nel 2015. Cottura rigorosamente alla brace con legna di quercia, marinatura delle carni, fermentazione delle verdure e tecniche di preparazione tradizionali coreane rendono i loro piatti autentici.

Da provare: il Galbi maiale piccante (costine di maiale marinate cotte a bassa temperatura con pesto leggero di peperoncini coreani) e il Sashimi di controfiletto di manzo “ dry aged” da cuocere al tavolo!

______________________

Gainn

Via dei Mille, 18 (Termini)

GainnRome

€€

La cucina dello chef Daniel Kim vi porterà a Seoul. Bulgogi, kimchi, zuppe piccanti di carne e verdure e mandu, qui troverete la vera cucina coreana.

Da provare: il Kimbap, riso saporito con sale, olio di sesamo, carote, cetrioli, rapa sottaceto, peperoni rosso servita su un foglio di alga essiccata o la zuppa di soia con tofu, manzo e verdure miste servita in terracotta.

Ristoranti indiani a Roma

Krihsna 13

Via Foscolo, 13 (Esquilino)

krishna13restaurant.com

€€

Tra Monti e la la multietnica Piazza Vittorio troverai un’ampia scelta di ristoranti indiani. Tra questi, Khrisna 13 è uno dei migliori. Vera cucina indiana, luci soffuse in un ambiente intimo ed ospitale.

Da provare: il chicken madras, una versione piccante del pollo marinato in salsa di pomodoro. Come dessert, ottimi i gulab jamun, piccole palline di pasta fritte nello sciroppo di zucchero.

______________________

Jaipur

Via S. Francesco Ripa, 56 (Trastevere)

ristorantejaipur.com

€€

Un ristorante spazioso a Trastevere, il posto giusto dove andare con un gruppo di amici. Porzioni abbondanti, specialità indiane cucinate nel Tandoori, il tipico forno di terracotta, e menu degustazione per chi vuole provare un po di tutto.

Da provare: Jaipur Special Murgh, Malai Tikka, Naan, Samosas.

______________________

Indian Fast Food

Via Mamiani, 11 (Esquilino)

jantafastfood

€

A due passi dal Mercato Esquilino troverai questo piccolo paradiso inaspettato che serve autentica cucina indiana. E’ un fast food con pochi tavoli, non ti aspettare comodità ma stai sicuro di trovare un esplosione di sapori ed odori.

Da provare: pakora vegetariano e il pollo al curry con riso o daal.

Ristorante thai a Roma

Sukhothai

Via Quirino Majorana, 199 (Monteverde)

sukhothai.it

€€

Una certezza nel panorama dei ristoranti thailandesi di Roma. Sukhothai, tra Monteverde e Marconi, propone un’autentica, tradizionale cucina thai di qualità. Un plus, il personale gentilissimo.

Da provare: Tom Kakai (zuppa di pollo con latte di cocco e funghi), Panaeng e Pad Thai.

Ristoranti giapponesi a Roma

Hamasei

Via della Mercede, 35-36 (Spagna)

roma-hamasei.com

€€€

“Roma Hamasei” nasce a Via della Mercede nel 1974, uno dei primi ristoranti giapponesi di Roma. Segnalato costantemente dalla Guida Michelin, Hamasei garantisce una cucina di alta qualità in un ambiente raffinato e discreto. Consigliato per un occasione speciale.

Da provare: la tempura morikomi e “hiyashi cia soba”, spaghettini giapponesi di grano saraceno serviti con salsa speciale.

______________________

Sushisen

Via Giuseppe Giulietti, 21 (Piramide)

sushisen.it/

€€€

Sushisen vuol dire cucina giapponese di alto livello, espressione di tradizione e creatività, che trova ispirazione da prodotti unici e di stagione. Qui trovi sapori e tecniche originali, con un mix di contrasti di profumi e sapori. Due sale, una tipica con tavoli ed un’altra con kaiten.

Da provare: sushisen style sashimi, i gunkan e gli assortimenti di sushi.

______________________

Zen

Via degli Scipioni, 243 (Prati)

zenworld.eu

€€€

Zen Sushi è un celebre ristorante giapponese nel quartiere Prati di Roma. Qui trovi qualità degli ingredienti e dell’offerta gastronomica. Sushi, sashimi e altre prelibatezze scorrono sul kaiten davanti ai clienti, che possono essere anche serviti al tavolo. Bello anche il design degli interni con tonalità rosse, arancio e nero.

Da provare: se sei affamato prova la barca Sushi e Sashimi: nighiri, gunkan, hosomaki, uramaki e sashimi

Ristoranti cinesi a Roma

Dao

Viale Jonio, 328/330 (Jonio)

daorestaurant.it

€€€

Aperto a maggio 2011 in viale Jonio, Dao è uno dei ristoranti che a Roma meglio rappresenta la cucina cinese. La qualità delle materie prime, le precise cotture e l’equilibrio dei condimenti identificano il menu di Dao. Una cucina indissolubilmente legata alle vere tradizioni cinesi, all’autenticità delle ricette, alla cultura millenaria che si assapora in ogni piatto. Nel ristorante è presente anche un Dim Sum Bar, un’area lounge con salottino elegante dedicata alla degustazione di piatti, vini e cocktails.

Da provare: il Cha Sha Bao o il cesto di rombo o il Duo Jiao, il branzino al vapore con zenzero porri e salsa piccante.

______________________

Hang Zhou da Sonia

Via Bixio, 55 (Piazza Vittorio Emanuele)

€€

Un indirizzo storico quello di Hang Zhou da Sonia. Sempre fedele a sè stesso, nell’ambiente come nel menu, qui vi aspetta una lunga carrellata di classici cantonesi: involtini primavera, ravioli alla piastra, riso alla cantonese, pollo fritto in salsa agrodolce e tofu.

Da provare: ravioli al vapore e, per chi ama il piccante, il pollo allo stile Si-chuan

______________________

Damplings

Via Monte Pertica, 41 (Prati)

damplings.it

€€

Dumpling-Bar (Ravioleria) dove provare la tradizione dello Street Food e del Dim Sum Asiatico, dalla Cina del Nord a Taiwan, passando per il Sichuan ai piedi dell’Himalaya, fino alla lontana Shanghai.

Da provare: le 5 versioni di Gua-Bao: il classico con brasato o alle verdure, quello con anatra o farcito con polpette vegane bio, bok choy e mango chutney, infine al samone marinato con lime e pepe di Sichuan.

Ristoranti Fusion brasiliano-giapponese a Roma

Samba Maki

Viale Regina Margerita, 168 (Parioli)

Via Vittoria Colonna, 17 (Prati)

Piazzale Luigi Sturzo, 28 (Eur)

sambamaki.it

€€

Una temakeria e sakeria di successo con tre sedi aRoma, ai Parioli, all’Eur e a Prati. Favolosi i temaki dall’alga croccantissima, sushi e sashimi freschissimi, serviti su pietra di sale himalayano ed ottimi “piatti combo” e ricette esclusive. Il sake è elemento base di molti drink, dall’Asian Mojito alla Sakerinha.

Da provare: la tartare, i gunkan (involtini di pesce con tartare), il saudade roll e uno dei loro sake cocktails.

______________________

Temakinho

Via dei Serpenti, 16 (Monti)

Borgo Angelico, 30 (Borgo)

Roma Rinascente (Centro Storico)

temakinho.com

€€

Temakinho è stato il precursore a Roma della cucina fusion nippo-brasiliana, che ha dietro una storia centenaria risalente ai tempi dell’immigrazione giapponese in alcuni stati del Brasile. La leggerezza della cucina nikkei si sposa perfettamente agli ingredienti tropicali del Brasile. Da provare i temaki, carichi di ingredienti e preparati al momento per garantire la croccantezza dell’alga, accompagnati ovviamente da una caipirinha. Musica brasiliana in sottofondo e atmosfera garantita.

Da provare: tartare di salmao gostoso, temaki con ricciola oceanica e caipirinha alla maracuja.

Ristorante vietnamita a Roma

Mekong

Via Enea, 56/A (Furio Camillo)

sites.google.com/site/ristorantemekong

€€

Un ristorante sobrio ed elegante, uno dei pochi in città dove provare la cucina vietnamita, una cucina agrodolce, piccante, speziata in salse tipiche. Se il piatto tipico della cucina vietnamita è la zuppa pho (pho bo), seguita dagli involtini (cha gio) l’ingrediente più importante di quasi tutte le pietanze è la salsa di insaporimento, Nuoc Mam, a base di pesce fermentato. Non mancano i noodles e i dolci tipici, come quello alla crema di mango.

Da provare: i nem di maiale (involtini in foglia di lattuga e menta) e le polpettine di verdure

Ristorante malese a Roma

Court Delicati

Viale Aventino, 41 (Circo Massimo)

CourtDelicati

€€

L’indirizzo giusto per chi ha voglia di scoprire la tradizione culinaria malese. Nel menu anche specialità cinesi e thailandesi.

Must try: Pollo in salsa marmite, avocado con gamberi e Laksa Curry Melaka.

Ristoranti mediorientali a Roma

Ali Babà Kebab

Via dell’Arco di Travertino, 27 (Tuscolana)

€

Per molti il miglior kebab di Roma. La carne di agnello (in alcune occasioni si trova anche lo spiedone di vitella) è di ottima qualità, perfettamente speziata e generalmente priva di grasso e cartilagini e questo è già un ottimo inizio; se non bastasse, le tipiche piadine arabe sono fatte in casa ed escono appena sfornate dalla cucina. carne, pollo e manzo, oltre 20 condimenti diversi tra verdure e salse.

Da provare: il Kebab, ovviamente, di pollo o di manzo.

______________________

Mezè Bistrot

Via di Monteverde, 9b (Monteverde)

mezebistrot.it

€€

Il Mezé Bistrot propone l’antica usanza del mezé, un insieme di piccole portate che precedono il pasto vero e proprio. Una grande varietà di salse dalla consistenza cremosa, come l’hummos di ceci o il babaganush di melanzane, insieme a insalate e fritti di ogni genere accompagnate da pane servito caldo e arak (distillato d’anice). Dopo il mezè il pasto continua con brik, cous cous, shish kebab, pollo di Gerusalemme, pasta con alici e finocchiella, pasta con le melanzane, etc.

Da provare: hummus, babaganoush, tabbouleh, labane con zahatar e shish kebab.

______________________

Taberna Persiana

Via Ostiense, 36/H (Ostiense)

tabernapersiana

€€

Un angolo di Iran situato nei pressi della stazione Ostiense. Ristorante che oltre ad offrire ottima cucina persiana, è attivo nell’organizzazione di eventi culturali, musicali, artistici e tradizionali.

Da provare: gli stufati e riso come il Chelo Khalal con stufato di manzo, mandorle, limoni essiccati e pomodori. Il mix di antipasti a basi di verdure, come il Zereshk Polò con riso, zafferano, bacche di crespino, pistacchi e mandorle.

Ristoranti greci a Roma

Illios

Via Gaspare Gozzi, 93 (San Paolo)

iliospita.it

€

Piccolo e accogliente street food greco nel quartiere San Paolo, molto apprezzato e frequentato dalla gente del posto. I proprietari, originari della Grecia, ma nativi italiani, propongono le migliori specialità della cucina greca. Dal Gyros Pita, al Souvlaki di pollo e maiale fino ai dolci.

Da provare: la moussakas e il “Mikonos”, pita souvlaki di arista di maiale

______________________

Ouzeri

Via dei Salumi, 2 (Trastevere)

A.C.Hellas

€€

Questa taberna greca gestita dall’associazione culturale Hellas ti farà immergere in una bellissima atmosfera con musica e cucina tradizionale ellenica.

Da provare: i dolmades e i souvlaki

Ristoranti francesi a Roma

Le Carré Francais

Via Vittoria Colonna, 30

cfr-international.fr

€€

Un pezzo di Francia a Roma, alle spalle di Piazza Cavour. Uno spazio polivalente con un bistrot con una carta gourmet che parte dalla colazione fino alla cena, e una boutique con una grande selezione di prodotti da asporto. Qui, oltre all’enoteca, alla champagneria e alla possibilità di degustazione di formaggi francesi, ogni giorno vengono sfornati una varietà di 21 pani croccanti tra i quali la baguette.

Da provare: deliziosa la Croque-Monsieur, cosi come la tartar di manzo accompagnata un ottimo vino rosso francese.

______________________

La Renardière

Viale Aventino 31,33 (Aventino)

La-Renardiere

€€€

Un tipico ristorante francese situato all’Aventino, caratterizzato da uno stile art deco – art nouveau, mescolato ad uno stile moderno, “un petit coin de Paris” a Roma. L’obiettivo di Nadine Renard, fondatrice della Renardière (La Tana della Volpe in italiano) è di far conoscere la cucina francese di casa, quindi tradizionale, e creare un’atmosfera accogliente, calorosa, intima e soprattutto semplice, dove ognuno si senta a suo agio.

Da provare: le ostriche Fine de Claire dalla Normandia, le tradizionali lumache alla Bourguignonne o il Foie gras di anatra (fatto in casa).

Ristorante polacco a Roma

Bajka

Largo Andrea Barbazza, 32-33 (Primavalle)

bajka.it/

€€

Una bella sorpresa, Bajka è l’unico ristorante polacco di Roma e vale davvero la pena visitarlo. Atmosfera familiare e tipica, ottima la cucina affidata alla simpatica Anna, che a fine pasto viene a salutarti al tavolo. Salumi polacchi, lardo fatto in casa, minestre, bigos, ravioli polacchi e per finire il loro liquore con ricetta della nonna.

Da provare: il gulash su frittelle di patate e il bigos (stufato di verza e carne)

Ristorante venezuelano a Roma

El Maíz – Arepera

Via Tolemaide, 16 (Prati)

elmaiz.it

€€

Una famiglia venezuelana di origine italiana gestisce questo piccolo e colorato ristorante nel quartiere Prati. Un fast food di cucina venezuelana che offre ai clienti un menù pieno di piatti unici e deliziosi, preparati al momento, tutti gluten free. In menu arepas, empanadas, pabellon criollo, platano e cachapas.

Da provare: la “Reina Pepiada”, carne di pollo sfilacciata con crema di avocado.

Ristorante scandinavo a Roma

Smor Cucina

Via C. Paoletti, 23 (Trieste)

smorcucina

€€

Smor è uno street food con un laboratorio di cucina che crea ricette riconducibili alle abitudini gastronomiche dei vichinghi, con riferimenti al panorama del Nord Europa. Qui puoi provare deliziosi Smørrebrød, i Tunnbrodsrulle (la versione svedese della piadina), tartine e panini con il bollito.

Da provare: ovviamente lo Smørrebrød, panino aperto a base di pane di segale, burro e altri ingredienti come il carpaccio di salmone, l’aringa affumicata o gamberetti.

Ristorante georgiano russo a Roma

Matrioska

Via Della Collina Volpi, 6 (San Paolo)

Matrioska-Associazione-Culturale

€€

Avresti mai immaginato di trovare un ristorante russo (con tanto di sala per il karaoke russo) a Roma? Ecco Matrioska, un’associazione culturale che ti regalerà un’esperienza singolare. Atmosfera anni 80, tra matrioske, bandiere russe e qualche libro in cirillico. In menu specialità della cucina russa, ucraina, moldava e caucasica.

Da provare: il borsch, zuppa ucraina a base di barbabietole e i khinkali, ravioli georgiani con carne.

