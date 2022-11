Il Natale da Eataly

Da Eataly si celebra l’atmosfera natalizia con tante iniziative gustose e a fin di bene

Il Natale sta arrivando anche da Eataly Roma! Per celebrare al meglio le festività in arrivo Eataly ha selezionato le eccellenze di tutti quei produttori italiani che rispettano la terra e cercano da sempre una qualità senza compromessi. Oltre 70 Presìdi Slow Food, che troverete sia on line che in negozio, con un’offerta incredibile di prodotti che vanno dai tortellini artigianali e solidali a più di 50 specialità di panettoni e oltre 400 tipi di bollicine.



Il cuore buono dei cesti natalizi di Eataly

Un cesto colmo di squisitezze provenienti da tutta Italia è sempre un dono gradito sotto le feste. Da Eataly potrete scegliere tra ben 13 tipi diversi, come Giro d’Italia, A Natale puoi o La dispensa di qualità. Acquistandoli, oltre a deliziare il palato farete anche una buona azione: per ogni cesto natalizio acquistato infatti sarà donato l’equivalente di un pasto nutriente al World Food Programme, l’organizzazione umanitaria delle Nazioni Unite che lotta contro la fame e la povertà nel mondo. Inoltre, Eataly offre la possibilità di consegnare pacchi e prodotti in tutto il mondo; potrete quindi spedire facilmente i cesti anche fuori dalla vostra città.

Spazio anche alla bellezza e alla cura del corpo: in store troverai anche tante proposte di cosmesi per lui e lei, oltre che idee regalo come box spa, box relax di montagna , Bio for man… e tante altre.

L’imbarazzo della scelta di… qualità!

Si sa, la spesa per il cenone di Natale è forse quella che durante l’anno richiede più cura ed attenzione, per soddisfare al meglio il palato degli invitati e celebrare degnamente la festa. Da Eataly avrete l’imbarazzo della scelta: salumi e formaggi provenienti da tutta Italia (Parmigiano Reggiano stagionato oltre 100 mesi, prosciutto tagliato al coltello, oltre 10 specialità di cotechino e zamponi), aceto balsamico tradizionale invecchiato oltre 25 anni, pasta 100% italiana trafilata al bronzo, acciughe siciliane sott’olio, lenticchie di Colfiorito.

Per le carni tagli pregiati di bue grasso e le costate frollate di Razza Bovina Piemontese Presidio Slow Food de La Granda, il Cappone di Morozzo, i polli e le faraone ripieni, preparati freschi ogni giorno.

Sul banco del pesce troverete invece i gamberi viola di Sanremo e quelli rossi di Mazara del Vallo, il salmone selvaggio, proveniente dai freddi mari tra Canada e Alaska, la bottarga di muggine e oltre 15 varietà di caviale 100% italiano.

E non possono mancare i sovrani incontrastati del Natale, ossia i panettoni e i pandori, qui proposti in oltre 50 varianti, dai più classici a quelli con farciture originali, tutti realizzati con materie prime di alta qualità e una lunga lievitazione, come tradizione comanda.

Il Natale in Enoteca

Per gli amanti del buon bere è obbligatorio un salto nell’Enoteca di Eataly: qui troverai oltre 5.000 etichette, che spaziano dai nomi più famosi fino ad arrivare alle piccole produzioni locali, con un occhio particolare ai vini biologici e biodinamici, emblema del rispetto della terra. Oltre 400 grandi formati e 200 bollicine fra cui scegliere per godersi i brindisi delle feste, oltre alle birre artigianali e ai liquori regionali.

Idee regalo originali da Eataly

Se quest’anno vuoi regalare ai tuoi cari qualcosa di diverso da solo, la Scuola di Eataly propone un’ampia selezione di corsi di cucina, tour guidati, incontri di approfondimento sulle eccellenze italiane per neofiti e appassionati. E per i buongustai, il regalo più giusto è senz’altro uno degli Eatinerari: dalla visita in Cantina ad una serata da mille e una notte, tante idee per chi ama il cibo e le bevande di qualità!

Al Ristorante Terra: Dal Banco alla Griglia

Continua nel ristorante Terra “Dal Banco alla Griglia”, una nuova e unica esperienza, pensata per esaltare l’altissima qualità dei prodotti del Mercato di Eataly. A pranzo e a cena, oltre al menu alla carta, si potrà infatti scegliere direttamente dai banchi dei freschi della Macelleria e della Pescheria la carne o il pesce del giorno; gli chef di Eataly li cucineranno sulla griglia a vista più grande di Roma. Per gustare da Terra i prodotti scelti ai banchi freschi si pagherà solo il prezzo di banco del prodotto + 5€/persona.

Durante le festività natalizie Eataly Roma rispetterà i seguenti orari:

Sabato 24 dicembre | Dalle 8.00 alle 20.00

Sabato 31 dicembre | Dalle 8.00 alle 19.00

E se volete rilassarvi senza dover cucinare nula, approfittate dei ristoranti di Eataly, aperti sia il 24 che il 31 dicembre con i seguenti orari:

Pizza & Cucina 12.00 – 16.00

Birreria 12.00 – 18.00

Terra 12.00 – 15.00

Osteria del Mare 12.00 – 16.00

Eataly Roma resterà regolarmente aperto giovedì 8 dicembre 2022 e venerdì 6 gennaio 2023, con il consueto orario (dalle 9.00 alle 24.00), mentre resterrà chiuso domenica 25 e lunedì 26 dicembre 2022 e domenica 1 gennaio 2023.

Eataly Roma

Piazzale 12 Ottobre 1492

eataly.net/it