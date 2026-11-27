Mercatini e Villaggi di Natale a Roma 2021

Mercatini e Villaggi di Natale a Roma 2026

I migliori mercati di Natale a Roma 2026/2027

Questo è senza dubbio il momento più magico dell’anno. Con l’avvicinarsi del periodo natalizio la Città Eterna si illumina e si popola di una serie di mercatini dove potrai acquistare regali per i tuoi cari e assaporare tutte le golosità tipiche di questa stagione. Scopri i principali mercatini di Natale in programma a Roma e dintorni nel 2026.

Mercato di Natale di Piazza Navona

1 dicembre 2026 – 6 gennaio 2027

Ritorna lo storico e tradizionale mercatino di Natale di Piazza Navona! Una vera e propria istituzione che da anni anima la splendida piazza di Roma. A partire da inizio dicembre troverete stand destinati ad attività commerciali (giocattoli, libri e prodotti editoriali), ad artigiani (alberi, addobbi e presepi e giocattoli), a prodotti alimentari tradizionali regionali e agli articoli da regalo (pelletteria, quadri e stampe, manifatture in legno, vetro e ceramica, ricami e tessuti). Da non perdere la tipica giostra con i cavalli di legno, che non può mancare in una foto di Natale a Roma.

IN COLLABORAZIONE CON CHRISTMAS WORLD Christmas World a Villa Borghese 28 novembre 2026 – 10 gennaio 2027

Tutti i giorni 10.00 – 20.00



Villa Borghese, Viale del Galoppatoio Più che un mercatino è un vero villaggio di Natale, ed è la scelta migliore della lista per chi ha bambini. Oltre 40.000 metri quadrati di Villa Borghese si trasformano in aree a tema ispirate a New York, Parigi, Londra e Berlino, con una pista di pattinaggio di circa 900 metri quadrati, giostre, due parate al giorno, spettacoli natalizi e la casa di Babbo Natale. C’è anche un’area food e lo store ufficiale del Christmas World per i regali. I biglietti partono da 11,50 €; giostre e cibo si pagano a parte. Acquista i biglietti per il Christmas World

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Merkat*: Alcazar’s Christmas Market

5-6, 12-13, 19-20 dicembre 2026

10.00 – 20.00



Via Cardinal Merry del Val, 14 (Trastevere)

Per Natale Merkat* porta i suoi banchi nello storico Cinema Alcazar di Trastevere per tre weekend di fila. Ci sono capi e accessori vintage selezionati e prodotti made in Italy, ideali per chi cerca regali diversi da quelli delle catene. Con sei giornate a disposizione si può fare un primo giro di ricognizione e tornare a comprare con calma, e l’ultimo weekend è ancora aperto a ridosso del 25. Gli animali sono i benvenuti e l’ingresso è gratuito. Alle 20:00 i banchi chiudono, ma la serata all’Alcazar Live continua con musica dal vivo, stand up comedy e dj set.

Unconventional Market Xmas Edition

5 dicembre 2026

11.00 – 20.00

Mediterraneo al MAXXI, Via Guido Reni 4A

8 dicembre 2026

11.00 – 21.00

Madame, Via Torrita Tiberina

L’Unconventional Market porta a Natale una selezione di brand emergenti, artigiani e designer indipendenti, con pezzi unici tra moda, accessori e design, lontani dalla produzione di massa. È l’occasione per incontrare chi crea e trovare regali di Natale fatti a mano.

Gli appuntamenti sono due. Il 5 dicembre il mercato è al Mediterraneo, nella cornice del MAXXI, con DJ set dalle 16 fino a sera. L’8 dicembre, per l’Immacolata, torna al Madame, dove l’Unconventional Market è nato, con un day time accompagnato da DJ set.

Giftland(ino) – non il solito regalo

7-8, 12-13, 19-20 dicembre 2026

10.00 – 20.00

Opificio Italiacamp – Via Luigi Pierantoni, 2a

A dicembre torna GIFTLANDino, la versione più raccolta di Giftland, il mercato di Natale di Vintage Market Roma. Dopo la chiusura di San Paolo District si trasferisce all’Opificio Italiacamp, un ex marmificio a due passi da Viale Marconi. Si svolge in tre appuntamenti, il 7 e 8, il 12 e 13 e il 19 e 20 dicembre.

Ogni volta ci sono 80 espositori diversi, tra brand indipendenti, artigiani e creativi, molti dei quali alla prima volta a Roma. Si trovano artigianato, ceramiche, design, vinili, vintage, decorazioni natalizie e panettoni artigianali. Tra marmi e architetture industriali trovate vin brûlé, dolci natalizi e live set, mentre i bambini hanno laboratori gratuiti e la buca delle lettere di Babbo Natale.

Villaggio di Natale all’Eur

27 novembre 2026 – 10 gennaio 2027

10.00 – 23.00

Laghetto dell’EUR, tra Viale Oceania e Viale America

Sulle sponde del Laghetto dell’EUR torna il villaggio di Natale, con archi luminosi, un’area food & beverage riscaldata dove trovare specialità tradizionali, prodotti tipici, vini del Lazio e dolci delle feste, e un presepe monumentale. Per i bambini c’è la Casa di Babbo Natale con gli elfi, per tutti la ruota panoramica di Viale Oceania, che è il simbolo del villaggio. L’inaugurazione ufficiale è l’8 dicembre.

Ficus al massimo “Christmas Edition”

5-6-7-8, 12-13, 19-20 dicembre 2026

10.30 – 20.00

Garum Museo e Biblioteca della cucina – Via dei Cerchi, 87

Per otto giornate di dicembre gli espositori di Ficus al Massimo Christmas Edition, da tutta Italia, portano le loro creazioni al Garum Museo e Biblioteca della Cucina, davanti al Circo Massimo. Tra antichi manufatti e libri di cucina si alternano 150 brand indipendenti, artisti e artigiani, con 50 espositori diversi ogni weekend. Si trovano gioielli artigianali, ceramiche, illustrazioni, accessori moda, sartoria indipendente, vintage e home decor: oltre 10.000 idee regalo fatte a mano, da comprare direttamente da chi le realizza.

Mercato di Natale a Piazza Mazzini

29 novembre 2026 – 6 gennaio 2027

9.00 – 19.30

Piazza Mazzini

Questo mercato, che durante l’anno propone la vendita di oggetti e mobili di antiquariato, a dicembre si trasforma in un mercatino natalizio. Saranno presenti vari espositori che proporranno in vendita tantissime idee regalo: borse fatte a mano, ceramiche, mobili, piante e fiori, presepi artigianali, decorazioni natalizie, abiti per bambini e prodotti gastronomici regionali.

Ethica Christmas Village

fino al 10 gennaio, 2027

Lun-Ven 12.00 – 20.00, Sab-Dom 10.00 – 20.00

Città dell’Altra Economia – Largo Dino Frisullo

Negli spazi dell’ex Mattatoio di Testaccio, Ethica Christmas Village riunisce Natale Altromercato, il mercato dedicato al commercio equo e solidale, all’artigianato e all’economia sociale. Tra gli stand si trovano regali scelti con cura, prodotti alimentari, libri e giochi, accompagnati da un calendario di incontri e workshop gratuiti. Completano il villaggio un punto ristoro e, da dicembre, una pista di pattinaggio sul ghiaccio. L’ingresso è gratuito.

Unique Market

5-6, 12-13 e 19-20 dicembre 2026

Sab 11.00 – 20.00; Dom 10.00 – 19.30

Industrie Fluviali, Via del Porto Fluviale 35

Per Natale Unique Mkt torna a Industrie Fluviali per tre weekend, con espositori diversi ogni fine settimana. Tra i banchi si trovano gioielli artigianali, ceramiche, illustrazioni, lampade, candele, abiti, vintage e specialità gourmet, venduti direttamente da artigiani e designer indipendenti. In programma anche workshop di cianotipia, kintsugi e colore, e un punto ristoro a base vegetale con vin brulè. Ingresso a offerta libera.

The Green Market – edizione natalizia

8 dicembre 2026

10.30 – 19.30



Hacienda – Via dei Cluniacensi 68

Per l’Immacolata The Green Market torna all’Hacienda con un’edizione natalizia che riunisce oltre 50 artigiani, designer e piccoli produttori indipendenti. Tra i banchi si trovano gioielli, abiti, ceramiche, illustrazioni, oggetti di design, piante e prodotti ecologici, tutti fatti a mano e venduti direttamente da chi li ha creati. Un’occasione per trovare un regalo di Natale fuori dai soliti negozi.

Mercatino Giapponese Christmas Edition

12-13 dicembre 2026

10.00 – 19.30

Atlantico Live, Viale dell’Oceano Atlantico 271D (EUR)

L’edizione natalizia dei Japan Days quest’anno lascia l’Ippodromo delle Capannelle e si sposta all’Atlantico Live all’EUR, sabato 12 e domenica 13 dicembre. È il grande matsuri natalizio di Roma, l’ultimo appuntamento dell’anno con la cultura giapponese, tra tradizione e immaginario pop.

Nell’area market trovate artigianato, design, collectibles e curiosità dal Giappone, per un regalo originale o un piccolo tesoro da tenere per sé. Poi ospiti speciali, workshop, intrattenimento per famiglie e bambini e un’area food con lo street food del Sol Levante. L’ingresso costa 5€ in prevendita su Boxol e 6€ alla cassa.

Natale Solidale di Emergency

21 novembre – 24 dicembre 2026

Lun: 14.00 – 19.30; Mar-Dom: 11.00 – 19.30

Infopoint Emergency Roma, Via IV Novembre 157/B

Se per te Natale vuol dire soprattutto dedicare un pensiero ai più bisognosi, non dimenticare di visitare il negozio di Natale di Emergency, il mercatino solidale allestito fino al 24 dicembre all’interno dell’Infopoint di Emergency. Qui potrai trovare tante idee regalo con il logo di Emergency, tra cui t-shirts, agende e calendari, quaderni, cesti natalizi con cioccolata, biscotti e scatole di tè, e moltissimi prodotti artigianali realizzati nei paesi più poveri. I fondi raccolti dalla vendita dei prodotti saranno usati per supportare i progetti di Emergency.

Mercatino di Natale San Lorenzo

20 dicembre 2026

10.00 – 20.00



Piazza dei Sanniti 9A (San Lorenzo)

Domenica 20 dicembre Palazzo San Lorenzo, il centro culturale del quartiere tra cinema, teatro, concerti e stand up comedy, apre le sue sale a un mercatino di Natale di un solo giorno curato da Merkat*, il market di vintage e made in Italy conosciuto per i weekend a Trastevere. Tra i banchi si trovano capi vintage e articoli nuovi, gioielli, vinili da collezione, occhiali e tante idee regalo, a pochi giorni dalle feste. Per tutta la giornata ci sono food, bar, musica dal vivo e attività per i bambini, quindi va bene sia per un’uscita in famiglia sia per un caffè e un giro tra i dischi. L’ingresso è gratuito.