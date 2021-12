Mercatini e Villaggi di Natale a Roma 2021

I migliori mercati di Natale a Roma 2021/2022

Questo è senza dubbio il momento più magico dell’anno. Con l’avvicinarsi del periodo natalizio la Città Eterna si illumina e si popola di una serie di mercatini dove potrai acquistare regali per i tuoi cari e assaporare tutte le golosità tipiche di questa stagione.

Mercato di Natale di Piazza Navona

Piazza Navona resterà vuota questo Natale 2021, niente banchetti e giostra. Il tradizionale mercatino di Natale è stato infatti cancellato a causa dell’emergenza Covid.

Mercato Monti

4-8 / 11-12 / 18-19 / 22-24 dicembre

10.00 – 20.00



Via Leonina 46 (Monti)

Il rione Monti è da sempre sinonimo di ricercatezza dal gusto vintage con un tocco di stile hipster. Il Mercato Monti rappresenta senza dubbio il perfetto connubio tra questi due concetti. E’ il luogo ideale dove cercare un’idea regalo particolare, un gioiello artigianale, un abito vintage o un accessorio particolare. Anche quest’anno, per il mese di Dicembre, Mercato Monti raddoppia e presenta una edizione XL, che include espositori di marchi di abbigliamento indipendente, illustrazioni, vinili e modernariato.

Mercato di Natale a Piazza Mazzini

3-28 dicembre

9.00 – 19.30

Piazza Mazzini

Questo mercato, che durante l’anno propone la vendita di oggetti e mobili di antiquariato, a dicembre si trasforma in un mercatino natalizio. Saranno presenti 50 espositori, alcuni provenienti dal mercato di Piazza Navona (che quest’anno non si terrà), che proporranno in vendita tantissime idee regalo: borse fatte a mano, ceramiche, mobili, piante e fiori, presepi artigianali, decorazioni natalizie, abiti per bambini e prodotti gastronomici regionali (come ad esempio il cioccolato di Modica).

Christmas World all’Auditorium Parco della Musica

4 dicembre – 9 gennaio 2022

10.00 – 20.00

Viale Pietro De Coubertin, 30 (Parioli)

Sei pronto a compiere un viaggio virtuale attraverso le più tipiche atmosfere natalizie del mondo? Dal 4 dicembre al 9 gennaio l’Auditorium Parco della Musica celebra le festività con Christmas World, un evento a cielo aperto con enormi installazioni e tanti spettacoli per grandi e piccini. Per l’occasione i mercatini e le attrazioni più iconiche delle maggiori città del mondo (come Roma, Londra o Parigi) sono state riprodotte fedelmente da abili artigiani e artisti del settore, diventando così protagoniste di questa sorprendente mostra itinerante. Compra i tuoi regali sulle bancarelle dei vari mercatini, mentre i più piccoli potranno visitare la Casa degli Elfi insieme a babbo Natale. E non dimenticarti di dare sfoggio della tua bravura sulla pista di pattinaggio!

Agorà Market @Live Alcazar

11-12 / 18-19 dicembre

11.00 – 19.00



Via Cardinal Merry del Val, 14 (Trastevere)

Per il tuo shopping natalizio non dimenticare di fare un salto da Agora, il mercatino in versione natalizia di Live Alcazar a Trastevere. Il mercato promuove la qualità senza dimenticare il lato creativo. Qui troverai oggetti artigianali e di design, creazioni di talenti emergenti, oggetti vintage, musica e accessori. E se capiti lì di domenica, gustati il loro American- style brunch con accompagnamento musicale!

Japan Days Christmas Edition

11-12 / 18-19 dicembre

10.00 – 19.30

Ippodromo Capannelle – Via Appia Nuova 1245

Questo non è solo un mercatino giapponese, ma una vera e propria full immersion nel mondo del Sol Levante. Presenti più di 100 espositori, da cui potrai acquistare cibo tipico giapponese, fumetti e manga, bonsai, e perché no, anche un tradizionale kimono. E ancora un’area wellness, laboratori per bambini, e un game corner: ti sembrerà di essere davvero in Giappone!

Cinecittà World Christmas Market

6 novembre – 9 gennaio

11.00 – 19.00



Cinecittà World – Via Irina Alberti

Dal 6 novembre al 9 gennaio 2022, la strada principale del Christmas Village, allestito all’interno del parco tematico di Cinecittà World, si popolerà di casette di legno, che ospiteranno il mercatino di Natale. Goditi l’atmosfera natalizia sorseggiando una tazza di tradizionale Vin Brulé o di cioccolata calda, mentre sgranocchi una ciambella fritta o un cartoccio di castagne, e perditi tra le bancarelle alla ricerca del perfetto regalo di Natale da mettere sotto l’albero.

Natale Solidale

26 novembre – 24 dicembre

Lun: 13.00-20.00; Mar-Dom: 11.00-20.00; 24 Dic: 11.00-14.00

Infopoint Emergency Roma, Via IV Novembre 157/B

Se per te Natale vuol dire soprattutto dedicare un pensiero ai più bisognosi, non dimenticare di visitare Spazio Natale, il mercatino solidale allestito dal 26 novembre al 24 dicembre all’interno dell’Infopoint di Emergency. Qui potrai trovare ben 90 idee regalo con il logo di Emergency, tra cui t-shirts, agende e calendari, quaderni, cesti natalizi con cioccolata, biscotti e scatole di tè, e moltissimi prodotti artigianali realizzati nei paesi più poveri, tra cui l’Afghanistan. I fondi raccolti dalla vendita dei prodotti saranno usati per supportare i progetti di Emergency. Puoi dare il tuo contributo anche facendo una donazione destinata a una delle iniziative di beneficienza proposte (una visita pediatrica in Sudan, l’acquisto di una sedia a rotelle o l’assistenza per un parto cesareo in Afghanistan).

ChristmasLand in Rome

4-5 / 11-12 / 18-19 dicembre

10.00 – 20.00

Ragusa Off – Via Tuscolana, 179

Uno dei più grandi mercatini di Natale si terrà all’interno del Ragusa-Off, l’ex deposito Atac che si trova nel quartiere Tuscolano. Uno spazio di 6000 mq che quest’anno ospiterà il V-market, il più importante mercato vintage della città. Tre fine settimana, per un totale di 60 ore, con più di 200 espositori che metteranno in vendita gli oggetti più disparati, dalle decorazioni per la casa all’artigianato, dai libri per bambini ai gioielli, passando per piante e fiori. Sicuramente il luogo giusto dove trovare un’idea regalo accattivante! E se vuoi fare una pausa golosa tra una bancarella e l’altra, gustati una cioccolata calda con biscotti preparata dal Fad Burgers & Bistrot, che gestirà il food corner dell’evento.

Christmas Markets all’Orto Romano

10 – 11 – 12 dicembre

10 Dic: 16.00 – 23.00; 11 Dic: 10.00 – 23.00; 12 Dic: 10.00 – 21.00

Vicolo del Gelsomino, 68 (Gregorio VII)

Da Venerdì 10 Dicembre alle 16:00 fino a Domenica 12 Dicembre puoi respirare la magica atmosfera natalizia in un giardino segreto della Capitale. Vi aspettano mille idee regalo, panettoni artigianali, gioielli ispirati alla natura, graphic designers, un Babbo Natale in carne ed ossa per i più piccoli e tanta musica natalizia nella serra in Vicolo del Gelsomino, 68-zona Gregorio VII.