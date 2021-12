Cosa fare a Roma durante le vacanze natalizie

Questa è senza dubbio la stagione giusta per essere allegri, e dopo che avrai completato la nostra lista delle 10 cose da fare a Natale a Roma sarai senz’altro scintillante di spirito natalizio!

Gli alberi di Natale di Roma

Niente fa pensare di più al Natale che il tradizionale albero addobbato, e senza dubbio quello più simbolico è l’albero di Natale di Piazza San Pietro. Quest’anno l’albero proviene dai monti di Andalo, un piccolo centro in Trentino Alto Adige. La cerimonia di inaugurazione avrà luogo il 10 dicembre alle 17. Un altro albero di Natale da non perdere è quello che sarà allestito a Piazza Venezia: alto 25 metri ed addobbato con 300,000 luci, sarà inaugurato l’8 dicembre dal nuovo Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Quest’anno l’albero di Piazza Venezia diventa il simbolo della lotta agli sprechi alimentari: alla sua base infatti saranno posizionati 17 pacchetti regalo, 17 come gli obiettivi che la FAO si è data nella lotta alla fame nel mondo.

Panettoni e pandori

Il numero di panettoni artigianali creati da panifici e “artigiani” del gusto, negli anni, è cresciuto a dismisura. Se ne trovano di ogni tipo e aroma, creati da grandi maestri pasticceri così come da piccole realtà locali. Di seguito trovi un elenco di alcuni dei migliori negozi dove acquistarlo a Roma.

Pattinaggio sul ghiaccio

Si avvicina l’inverno e il Natale e finalmente i cittadini, romani e non, possono tornare a pattinare sul ghiaccio, rigorosamente dotati di green pass. Ecco le piste di pattinaggio in città..

Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro De Coubertin, 30

Ice Park Euroma2, Via dell’Oceano Pacifico, 83

Galleria Porta di Roma, Via Alberto Lionello, 201

Luneur, Via delle Tre Fontane, 100

I Presepi

Il Natale non sarebbe tale senza il suo principale protagonista (e stiamo parlando del Bambin Gesù, non di Babbo Natale)!. Per fare incetta di atmosfera natalizia, ti consigliamo di visitare l’esposizione 100 Presepi in Vaticano, la più tradizionale mostra a tema della città. Oppure vai a curiosare nelle maggiori chiese per vedere tutte le scene della Natività che saranno allestite. Ad esempio, all’interno della Basilica di Santa Maria Maggiore si trova una delle più antiche scene della Natività di Roma, realizzata nel XIII secolo dal grande scultore Arnolfo di Cambio.

5 Dicembre 2021 – 9 Gennaio 2022

Colonnato di Piazza San Pietro

Goditi il pranzo di Natale al ristorante

Quest’anno sarà possibile celebrare il Natale o la vigilia di Capodanno al ristorante, ma solo se in possesso del Super green pass. In base alle ultime direttive governative infatti, dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, solo coloro che hanno completato il ciclo vaccinale o sono guariti dal Covid potranno accedere ai ristoranti al chiuso. Dai un’occhiata ai nostri suggerimenti su dove gustare il pranzo di Natale a Roma!

Gospel Festival

Il Roma Gospel Festival è una manifestazione musicale che non ha mai perso la propria magia e che si basa su un grande desiderio di partecipazione, perché la musica gospel riesce a coinvolgere totalmente gli ascoltatori. Anche quest’anno dal 23 al 31 dicembre potrai ascoltare gospel band di fama internazionale all’Auditorium Parco della Musica.

23 – 31 Dicembre 2021

Auditorium Parco della Musica

Concerti e Messe nelle chiese di Roma

Molte chiese, dalle più grandi a quelle più nascoste, propongono in questo periodo concerti gratuiti natalizi.

I mercatini di Natale

Diciamoci la verità. Roma non è famosa per i suoi mercatini di Natale, tanto più che quest’anno il più tradizionale di tutti, quello di Piazza Navona, è stato cancellato. Puoi comunque scegliere tra molte altre opzioni: da quello vintage a quello giapponese. Lanciati alla scoperta di tutti i mercatini natalizi della città!

Passeggiata tra le luminarie di Natale

Siamo ormai in pieno clima natalizio, e ce ne rendiamo conto specialmente quando passeggiamo nelle vie addobbate con luci scintillanti e sfere luminose appese sopra i negozi. Fare una passeggiata lungo queste strade vi darà modo di ammirare le luminarie allestite nei giorni scorsi, assaporando l’atmosfera di Natale. E già che ci sei, perché non provare un cartoccio di caldarroste, da assaporare mentre prosegui la tua passeggiata.

Via dei Condotti

Palazzo Fendi

Via del Governo Vecchio

Via Giulia

Via Merulana

Via del Corso

Via del Boschetto & Via Urbana

Piazza Venezia

Colosseo

Via Vittorio Veneto

Piazza di Spagna

Via del Babuino

Piazza Mignanelli

Goditi uno spettacolo o un concerto di Natale

Quest’anno il Festival Natale all’Auditorium offre, dal 4 dicembre al 6 gennaio, un ricco calendario di spettacoli e concerti. Il programma include più di 40 concerti di musica pop, jazz e rock, oltre al tradizionale Roma Gospel Festival, uno degli eventi gospel più importanti in Europa, che vede la partecipazione di alcuni tra i gruppi più celebri degli Stati Uniti. Un viaggio a suon di musica che durerà più di un mese, attraverso vari generi, dal jazz alla musica popolare, passando per lo swing e la musica classica.

Il Teatro dell’Opera di Roma propone diversi spettacoli durante il mese di dicembre. Si comincia con la Tosca, la famosa opera di Giacomo Puccini, che inaugurerà il 4 dicembre. E poi due balletti, Lo Schiaccianoci di Tchaikovsky (19 dicembre-2 gennaio) e Coppelia Suite, unaperformance degli studenti della scuola di danza del Teatro dell’Opera (15-17 dicembre).

Cosa è chiuso a Natale a Roma

Durante il periodo natalizio a Roma di solito si rispettano gli orari consueti (in realtà molti negozi fanno addirittura orario continuato in questo periodo), tranne che il 24 e il 25 dicembre, Santo Stefano e il 1° gennaio. I Musei Vaticani saranno chiusi il 25 dicembre, mentre resteranno aperti il 24 e il 31 fino alle ore 15.30 (ultimo ingresso alle ore 13.30). Il Parco Archeologico del Colosseo e la Galleria Borghese resteranno chiusi il 25 dicembre e il 1° gennaio. Per quanto riguarda i ristoranti, molti resteranno chiusi la sera della Vigilia e il giorno di Natale (ma non tutti, troverai sicuramente molti ristoranti aperti in centro storico, con un menù di Natale dedicato). La sera della vigilia di Capodanno invece, i ristoranti sono sempre aperti, ma cerca di prenotare per tempo! E soprattutto tieni a mente che, in base alle ultime direttive governative, dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 solo chi è in possesso del Super Green Pass (ossia chi ha completato il ciclo vaccinale o è guarito dal Covid) potrà avere accesso ai musei e ai ristoranti.