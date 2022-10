Mobilità in Sharing a Roma: Auto, scooter, monopattici e biciclette

Le principali proposte di mobilità condivisa a Roma

La crescita dei servizi di mobilità in sharing a Roma come in tutte le città italiane è davanti agli occhi di tutti. Oltre un milione e mezzo sono gli utenti del solo carsharing in Italia ed in grande ascesa sono i servizi di bici, monopattini e scooter sharing. Secondo uno studio dell’Osservatorio nazionale Sharing Mobility sono 18,1 milioni gli italiani che possono usufruire di almeno un servizio di mobilità condivisa.

A Roma sono presenti decine di operatori. Andiamo a vedere i principali:

Car Sharing

Share Now

Enjoy

Bike Sharing

Lime

Dott

Tier

Scooter Sharing

eCooltra

ZigZag / Go Sharing

Acciona

Monopattini

Lime

Helbiz

Bird

Dott

Link

La modalità di uso è simile a tutti. Bisogna scaricarsi l’app, registrarsi inserendo i propri dati, patente e carta di credito e poi localizzarsi per trovare il veicolo più vicino da noleggiare. Molti operatori offrono anche abbonamenti e pacchetti convenienti che permettono di risparmiare sul costo a noleggio.

CAR SHARING A ROMA

Share Now

€0.21/minuto

M: 0.29/minuto

Primo servizio di car sharing a sbarcare a Roma, Share Now è nato dalla fusione tra Car2Go e DriveNow. Il servizio offre diversi tipi di auto tra cui scegliere: la più popolare è la Smart a due posti, bianca e blu. Sono disponibili anche la Citroen C3 e la Fiat 500X. Presso il Terminal 1 di Fiumicino e il P5 di Ciampino è disponibile anche un parcheggio riservato dove lasciare l’auto (costo aggiuntivo di 9,90 euro per Fiumicino e 5,90 euro per Ciampino).

Enjoy

Impossibile non notare queste Fiat 500 rosse con l’accattivante scritta “enjoy” sulla fiancata. E liberatevi dall’incubo del parcheggio: potete parcheggiare gratuitamente il vostro veicolo nelle strisce blu e accedere (con alcune limitazioni) alle aree ZTL. Con Enjoy si può anche prenotare il furgone Fiat Doblò (29 euro per le prime due ore) comodo per i traslochi o il trasporto di pacchi di grandi dimensioni. Come Share Now, anche Enjoy ha i suoi parcheggi negli aeroporti di Roma.

BIKE SHARING A ROMA

Lime

Le famose biciclette ed i monopattini bianchi e verdi sono ora a Roma! Le biciclette elettriche di Uber sono ora gestite dalla famosa società di mobility sharing Lime. Basta scaricare l’app Lime e selezionare l’opzione bici, scansionare il codice QR sulla bici, indossare il casco e partire. È possibile prenotare questi veicoli anche tramite l’app Uber.

Dott

Dott offre un’opzione di trasporto ecosostenibile, con biciclette elettriche (e scooter elettrici) nella maggior parte dei quartieri della città. I loro veicoli sono costantemente sottoposti a manutenzione, riparazione e riciclaggio e rappresentano un ottimo modo sicuro per spostarsi.

Tier

Infine, anche Tier ha introdotto ben 800 biciclette elettriche sulle strade romane, offrendo a cittadini e turisti un’altra opzione economica di mobilità. È possibile trovare le biciclette più vicine, sbloccarle con un codice QR ed iniziare a pedalare. Tier disponde anche di monopattini per chi non ama i pedali.

SCOOTER SHARING A ROMA

Ecooltra

ECooltra è uno dei servizi di scooter sharing leader in Europa, presente in 6 città con una flotta di oltre 9000 veicoli. Ottima capillarità in città e facilità d’uso. Velocità massima 45km/h. Costo 0,24 al minuto, sono anche disponibili pacchetti che si possono preacquistare fino a sconti del 30%.

Zigzag / Go Sharing

€0.32/minuto

Pass giornaliero per scooter: €29/giorno

Nome perfetto per un servizio di scooter sharing! Zigzag vi porterà in giro per Roma con il suo scooter a due ruote (che è elettrico), a un prezzo giornaliero conveniente. Per creare la migliore esperienza possibile, Zig Zag e GO Sharing hanno unito le forze. Per ora li riconoscete dal co-branding giallo e verde. Per utilizzare i loro scooter elettrici è necessario scaricare e utilizzare l’app Zig Zag.

Acciona

Arriva dalla Spagna un altro scooter elettrico su cui salire per godersi le vacanze romane. Scaricate l’app e prenotate il vostro scooter in soli tre clic! Acciona ha diverse modalità di guida: Standard (fino a 50 km/h – 0,32 €/minuto), Custom (fino a 80 km/h – 0,36 €/minuto), Xtra (fino a 90 km/h – 0,40 €/minuto). Le soste costano 0,15 euro/minuto.

MONOPATTINI SHARING A ROMA

Helbiz

Con l’app Helbiz, oltre alle bici a pedalata assistita, puoi noleggiare anche i monopattini elettrici HelbizGO. Scarica l’app, trova il monopattino più vicino a te, sbloccalo e in pochi secondi sarai pronto a partire. C’è anche la possibilità di aderire ad un abbonamento mensile che ti permette di usufruire di corse illimitate per tutto il mese, per un massimo di 30 minuti al giorno, al prezzo di 39,99 euro.

Lime

Scaricate l’app, scansionate il codice QR e sbloccate il vostro scooter. Una volta giunti a destinazione, seguite le istruzioni dell’app per terminare il noleggio e parcheggiare lo scooter in modo responsabile. È inoltre possibile optare per diversi piani di abbonamento che rendono il noleggio complessivo molto più conveniente. Gli e-scooter Lime sono veicoli avanzati che vi portano rapidamente a destinazione.

Bird

Bird è una nuova società di condivisione di scooter elettrici nella capitale. Una volta completata la registrazione, troverete una mappa con gli scooter più vicini a voi. Potete prenotare il vostro scooter elettrico fino a 30 minuti prima di sbloccarlo. Una volta raggiunto lo scooter, scansionate il codice QR e partite. Alla fine del viaggio dovrete fotografare la posizione del vostro veicolo. Se non lo si parcheggia correttamente, i “Bird watcher” che operano nella zona interverranno e lo sposteranno.

Dott

Questi scooter elettrici vantano le caratteristiche di sicurezza più avanzate, tra cui ruote più grandi con un’eccellente tenuta di strada e un doppio sistema di frenata. La procedura di prenotazione è la stessa di tutti i monopattini e, come negli altri casi, è fatto divieto il trasporto di un’altra persona.

Link

Questi scooter elettrici sono stati introdotti durante la pandemia. Sono un prodotto dell’azienda Superpedestrian, profondamente votata a una pianificazione urbana che dà priorità alle esigenze dei cittadini.

AGGREGATORI

Urbi

Come hai avuto modo di vedere i servizi di mobilità alternativi sono svariati. Ma un modo per razionalizzarne e facilitarne l’utilizzo c’è. E’ l’applicazione mobile Urbi, un ottimo aggregatore di tutti i servizi di mobilità urbana disponibile su App Store e Google Play. Con Urbi puoi trovare e prenotare facilmente tutti i veicoli dei vari operatori. Non è richiesta alcuna registrazione, l’app si interfaccia direttamente con i singoli servizi. Comodo no?