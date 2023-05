Montebello Pizza & Barbeque: ottima pizza e barbecue di qualità a Roma

Carne succulente e pizza per tutti

Se cercate un menu che accontenti palati diversi, da Montebello Pizza e Barbecue siete in buone mani.

Situato a pochi passi dalla stazione Termini e a pochi minuti da Porta Pia, il locale propone un’ampia gamma di piatti di qualità, dal soffice impasto della pizza a una sontuosa grigliata ispirata alla tradizione nazionale e internazionale.

Grazie alla sua posizione strategica e all’ambiente spazioso, la pizzeria Montebello è adatta ad accogliere grandi gruppi. I visitatori potranno scegliere se gustare un ottimo pasto nella sala principale, al piano terra o sulla terrazza che rappresenta un autentico punto di interesse. Infatti, la terrazza, completamente rinnovata, confina con le storiche mura romane, in modo tale da rendere il ristorante una location ideale per un aperitivo estivo all’ora del tramonto o per una cena all’aperto se si vogliono provare tutte le delizie che Montebello offre.

Piatti autentici e genuini, realizzati esclusivamente con materie prime ricercate e di qualità, frutto della selezione delle eccellenze gastronomiche dei produttori locali. Il menu di Montebello offre un mix tra tradizione e innovazione, poiché comprende piatti classici come gli antipasti fritti e i secondi romani con un tocco o un elemento nuovo.

La carne alla brace è un must da provare da Montebello

La selezione di carni italiane o europee è impressionante: lo chef è chiaramente un raffinato conoscitore della carne bovina e dei suoi tagli migliori. Dalla Gallega, alla Chianina, all’Asturiana, ce n’è per tutti i gusti. Il piacere di mangiare bene è esaltato dall’attenta selezione delle materie prime e delle tecniche di lavorazione. La stagionatura esalta le caratteristiche naturali del prodotto e ne favorisce la digeribilità.

Da Montebello, nello stesso piatto, potrete confrontare il gusto del barbecue americano, caratterizzato da cotture lunghe e a bassa temperatura, con quello della tradizione europea o mediterranea. Infine, insieme alle bistecche, si possono gustare tagliate o polenta grigliata e alcuni contorni romani come la cicoria ripassata e i broccoletti.

Pizza contemporanea con un tocco di classe

Montebello propone un variegato menu di pizze realizzate con le migliori farine di grano siciliano macinate a pietra. Si può scegliere tra la classica margherita, i castelli romani (con carne di maiale, puntarella e provola), la boscaiola, la vegetariana con verdure di stagione e la burratina.

L’intera produzione interna di panetteria e pizzeria si abbina a cocktail e vini sapientemente miscelati dai barman e dai sommelier di Montebello.

Un’esperienza culinaria raffinata

Montebello è un’esperienza culinaria completa e unica all’insegna di tradizione, qualità e innovazione, legata alla professionalità nella preparazione e nel servizio. Un’atmosfera intima e accogliente in cui ritrovare il gusto della grigliata e della pizza, tra legna e braci ardenti e, perché no, godersi la vista sulle antiche rovine.

Indirizzo:

Via di Montebello, 130 (Termini/Repubblica/Castro Pretorio) Orari di apertura:

Dal Lunedì al Venerdì: 12.00 – 15.00 | 19.00 – 01.00 | Sabato: 19.00-01.00



Contatti:

tel: 389.6693006

montebelloroma.it