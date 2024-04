Natale di Roma 2024

Quattro giorni di celebrazioni per il 2777˚ compleanno della città

Si avvicina la festa del 21 aprile per Roma e i suoi cittadini che, quest’anno, grazie a Roma Capitale, avranno la possibilità di celebrare il 2777° anno dalla fondazione della città con un ricco programma culturale di incontri, visite guidate, mostre, e spettacoli dal 19 al 21 aprile.

EVENTI SPECIALI

Sabato 20 aprile, dalle 20:00 alle 22:00, presso Villa di Massenzio, sul IV miglio della via Appia Antica, si terrà l’inaugurazione della nuova illuminazione ideata dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali per valorizzare i resti monumentali presenti nell’area archeologica e consentire l’accesso ai visitatori dopo il tramonto per eventi speciali. Il nuovo impianto di illuminazione ha interessato l’area del mausoleo dinastico, il sentiero di accesso alla Villa, le torri e i carceres, permettendo ai cittadini di godere del suggestivo spettacolo delle imponenti strutture imperiali anche di notte.

Dal 21 aprile, dalle 11:00 alle 19:00, nella rinnovata Sala Santa Rita, in via Montanara, accanto al Teatro di Marcello, sarà possibile visitare la mostra gratuita “La Dea Roma” di Pietro Tenerani. Un omaggio alla Città Eterna, con l’esposizione dell’erma della Dea Roma, opera della collezione del Museo di Roma, realizzata dal grande scultore ottocentesco Pietro Tenerani, esposta per la prima volta il 21 aprile 1851.

VISITE GUIDATE, INCONTRI E LABORATORI

Le celebrazioni per il compleanno di Roma offriranno l’opportunità di esplorare la storia e i segreti della città attraverso incontri, visite guidate, e laboratori culturali. Ecco il programma curato dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Si comincia venerdì 19 aprile alle 17:00 al Casino dei Principi di Villa Torlonia con “Abitare la distanza”. Un incontro con l’artista Giancarla Frare che mette in luce il legame tra il patrimonio archeologico di Roma e la sua ricerca artistica sui temi della memoria e dell’oblio.

al Casino dei Principi di Villa Torlonia con “Abitare la distanza”. Un incontro con l’artista Giancarla Frare che mette in luce il legame tra il patrimonio archeologico di Roma e la sua ricerca artistica sui temi della memoria e dell’oblio. Sabato 20 aprile a Villa di Massenzio, dalle 10:00, si terrà l’evento “Ab Urbe condita 2024”, un viaggio nel tempo e nella storia che continuerà anche domenica 21 aprile. Grazie alla nuova illuminazione artistica, sarà possibile visitare lo spazio museale fino alle 22:00 (ultimo ingresso ore 21:30).

a Villa di Massenzio, dalle 10:00, si terrà l’evento “Ab Urbe condita 2024”, un viaggio nel tempo e nella storia che continuerà anche domenica 21 aprile. Grazie alla nuova illuminazione artistica, sarà possibile visitare lo spazio museale fino alle 22:00 (ultimo ingresso ore 21:30). Alle 11:00, al Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, sarà possibile partecipare alla visita “21 Aprile 1849: Roma si prepara alla battaglia” per scoprire i personaggi e gli eventi della Repubblica Romana del 1849.

e della memoria garibaldina, sarà possibile partecipare alla visita “21 Aprile 1849: Roma si prepara alla battaglia” per scoprire i personaggi e gli eventi della Repubblica Romana del 1849. Domenica 21 aprile, alle 10:15 e alle 11:45 , al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, si terrà la visita guidata “Gli avi lontani dell’alfabeto latino”, approfondendo i primi sistemi grafici che hanno portato alla creazione dell’alfabeto latino.

, al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, si terrà la visita guidata “Gli avi lontani dell’alfabeto latino”, approfondendo i primi sistemi grafici che hanno portato alla creazione dell’alfabeto latino. Alle 10:30, al Museo Carlo Bilotti all’Aranciera di Villa Borghese , sarà possibile visitare la mostra “Manuel Felisi 1:1” per scoprire le opere dell’artista: un “bestiario” contemporaneo con gli animali riprodotti a grandezza naturale.

, sarà possibile visitare la mostra “Manuel Felisi 1:1” per scoprire le opere dell’artista: un “bestiario” contemporaneo con gli animali riprodotti a grandezza naturale. Sempre alle 10:30 ai Musei Capitolini – Villa Caffarelli si terrà “Fidia, tutti i colori della perfezione”, una visita guidata alla mostra in corso con un approfondimento sul tema della policromia sulle opere antiche. Allo stesso orario, a Casina del Cardinal Bessarione, è previsto il laboratorio per bambini “Alla scoperta di una Casina” per riscoprire la storia di questo luogo attraverso i cinque sensi.

– Villa Caffarelli si terrà “Fidia, tutti i colori della perfezione”, una visita guidata alla mostra in corso con un approfondimento sul tema della policromia sulle opere antiche. Allo stesso orario, a Casina del Cardinal Bessarione, è previsto il laboratorio per bambini “Alla scoperta di una Casina” per riscoprire la storia di questo luogo attraverso i cinque sensi. Alle 11:00, al Museo dell’Ara Pacis , i bambini potranno partecipare al laboratorio “21 aprile, un compleanno speciale!” per divertirsi all’insegna della storia e della creatività.

, i bambini potranno partecipare al laboratorio “21 aprile, un compleanno speciale!” per divertirsi all’insegna della storia e della creatività. Nel pomeriggio, alle 15:00, alla Galleria d’Arte Moderna di via Crispi si terrà la visita “Gruppo 70: gli artisti, i temi, le tecniche”, alla scoperta dei protagonisti e dei temi della sperimentazione di questo sodalizio artistico.

di via Crispi si terrà la visita “Gruppo 70: gli artisti, i temi, le tecniche”, alla scoperta dei protagonisti e dei temi della sperimentazione di questo sodalizio artistico. Alle 15:15 e alle 16:15, a piazza Vittorio , si potrà partecipare alla visita libera “La Porta Magica e i Trofei di Mario”, alla scoperta del monumento caratterizzato da motti enigmatici e segni ermetici.

, si potrà partecipare alla visita libera “La Porta Magica e i Trofei di Mario”, alla scoperta del monumento caratterizzato da motti enigmatici e segni ermetici. Alle 17:00, al Museo di Roma a Palazzo Braschi, sarà condotta la visita “Dalla strada al Museo: i monocromi del Casino del Bufalo” per presentare il mito di Andromeda e Perseo nei monocromi cinquecenteschi della facciata del Casino del Bufalo.

Per prenotare le visite e gli incontri è obbligatoria la prenotazione allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00 – 19.00).

MOSTRE IN CORSO

In occasione del compleanno della città, nei Musei in Comune, si potranno visitare, oltre alle collezioni permanenti, anche numerose mostre temporanee attualmente in corso, accessibili a tariffazione ordinaria ma gratuite per i possessori della MIC Card.

