Dove fare shopping nel quartiere Monteverde

I migliori negozi di Monteverde

Leggi la nostra guida ai migliori negozi di Monteverde, per chi ha bisogno di un pò di sana… shopping therapy!

Lumina

Via Lorenzo Valla, 40/A

lumina-gioielli.it

Lumina non è solo un semplice negozio di gioielli, ma anche un luogo che ospita mostre d’arte e corsi nel campo dell’oreficeria e del design del gioiello, con l’obiettivo di connettere le persone attraverso l’arte e la creatività. Il concept guida di Caterina e Sara, le proprietarie, è infatti quello di trasmettere al pubblico la conoscenza delle tecniche artistiche legate al mondo dell’oreficeria, dalle antiche tradizioni dei maestri orafi fino a quelle più contemporanee.

FEM Design Studio

Via di Ponziano, 29 – 31

fem_designstudio

FEM design studio è uno spazio di contaminazione che unisce arte floreale e ceramica. Lo studio nasce nel 2020 dall’incontro di FLOVVER — Barbara Mattei, fiorista dal settore dell’arte contemporanea — e MADLEN CERAMICS Cristina Firotto, ceramista con formazione in architettura.

Il nome FEM, acronimo di Flovver E Madlen, allude nel suono alla parola “donna” in lingua francese, femme, perché femminile è l’anima di questo luogo.

Lo Spazio dell’Arte e Sartoria

Via G. Cavalcanti, 27

spazioartesartoria.com

Dopo gli studi a Londra, Elena ha realizzato il suo sogno nel mondo della moda aprendo uno studio dove poter esprimere la sua creatività, progettando e realizzando abiti unici su richiesta. La sua è una grande passione che riesce ad animare in modo creativo la comunità del quartiere, attraverso l’amore per la moda e lo stile che diventano così “collante” per unire e far conosocere le persone.

Derrick Jones Studio

Via Andrea Busiri Vici, 12

derrickjonesstudio

Derrick Jones Studio è un rifugio creativo. Preparatevi ad esplorare un mondo dove le meraviglie artistiche prendono vita, diventando abiti alla moda molto particolari; scoprirete pezzi unici che fondono perfettamente creatività e funzionalità, realizzati dallo stesso Derrick Jones.

Anna Gobbi

Via Raffaello Giovagnoli, 18

annagobbi_roma

La boutique di Anna Gobbi è un’eccezionale fusione di creatività e stile, un invito ad immergersi nell’affascinante mondo della moda sostenibile. Tradizione, innovazione ed alta qualità, specialmente per quanto riguarda il settore della maglieria, fanno di questo punto vendita, attivo dal 1969, una meta immancabile dello shopping a Monteverde.

I love Ceramica

Via Paolo Maria Martinez, 11A/B

iloveceramica.com

I Love Ceramica è un negozio e laboratorio di ceramica situato nel cuore di Monteverde Nuovo. Promotrici di I Love Ceramica sono le ceramiste Maria Flora Clementelli, Maria Grazia Morsella e Luisa Raggi unite dalla passione per la ceramica sviluppatasi negli anni grazie ad una lunga esperienza nel campo artistico e nella didattica. Specializzato nella creazione di pezzi unici, propone anche corsi e lezioni che vi aiuteranno a liberare e sperimentare la vostra creatività, utilizzando questo materiale per creare oggetti di ogni tipo.

