Brunch, aperitivo, cena, e molto altro, affacciati sulla Basilica di San Paolo Fuori Le Mura

Un posto particolarissimo, situato al limite del quartiere Ostiense e l’inizio di San Paolo. Pensate ad Angeli Rock come un ristopub con sentimento — e tanto cuore.

Il proprietario è Max, ex DJ, direttore artistico ed organizzatore di eventi. Ha aperto Angeli Rock sette anni fa per proporre un’opzione di nightlife diversa per noi romani. Come un club, ma non esattamente, Angeli Rock, ha un’atmosfera e ambientazione del tutto casual, ma con la stessa attenzione al servizio che trovereste in un vero e proprio ristorante più che di un pub locale.

E’ un posto accogliente e spazioso, un open space su quattro livelli. Potete scegliere tra tra le sale interne del pub, il giardino coperto, una stanza privata per eventi e musica al piano inferiore, e una terrazza con una vista mozzafiato su una delle più importanti chiese al mondo — Basilica San Paolo Fuori Le Mura. Ogni piano del locale ha una diversa identità; e proprio come il nome del pub è una dicotomia tra concetti contrastanti.

Ovviamente il rock’n’roll regna sovrano all’interno di Angeli Rock, dal decor alla musica ai nomi dei piatti sul menu. Ma qui troverete anche un mix di altri suoni e sapori. Angeli Rock è famoso per i suoi hamburger e le sue pinse, e propone anche classici antipasti di matrice americana come anelli di cipolle, ali di pollo fritte piccanti, e bastoncini di pollo. Da bere potete scegliere tra vino, birre alla spina o i loro cocktail speciali — alcuni vi faranno sentire di essere proprio in vacanza.

Angeli Rock è un ottimo posto per qualsiasi situatione — aperitivo dopo il lavoro, cena tranquilla, drink sulla terrazza, e potete anche partecipare ai loro eventi speciali; potete anche andarci con amici a guardare competizioni sportive e partite in tv. Inoltre hanno anche un biliardino ed un flipper a cui potete giocare senza stancarvi mai. La loro sala inferiore è il luogo perfetto dove organizzare una festa privata.

Aperto ogni giorno dalle 17, e la domenica dalle 12 per il brunch.