Un set a cielo aperto dove va in scena lo spettacolo della storia

Candidato come sito UNESCO nel 2023, il Parco Regionale dell’Appia Antica è un vero e proprio museo a cielo aperto e tra le aree protette urbane più grandi d’Europa. Vanta un patrimonio storico-culturale di enorme impatto a livello internazionale e non, permettendo ogni anno a migliaia di visitatori di apprezzare un angolo capitolino unico, ma ancora non abbastanza conosciuto.

Questo vasto polmone verde, che si trova a soli 2 km da Circo Massimo, misura ben 4.580 ettari ed è caratterizzato da diverse aree d’interesse: la Via Appia Antica, la Valle della Caffarella, l’area archeologica di Via Latina e degli Acquedotti, la Tenuta di Tormarancia, la Tenuta Farnesiana e le aree del Divino Amore, Falcognana e Mugilla. La zona d’interesse è talmente vasta che include tre comuni Roma, Ciampino e Marino, attraversati nella sua interezza dalla Regina Viarum, celebrata anticamente come regina di tutte le strade pubbliche romane.

L’Appia Antica è molto di più di uno dei percorsi militari romani più antichi alla base dell’espansione dell’impero. Si tratta infatti di un progetto unico al mondo che si estende per 500 km da Roma fino a Brindisi terminato in soli 100 anni e che ha testimoniato la sviluppo di intere civiltà.

La Via Appia Antica, sul cui tracciato spiccano numerosi sepolcri e tombe, spesso destinati ai personaggi più illustri del tempo, già nell’antichità divenne punto di riferimento per il mondo cristiano grazie alla presenza della Chiesa del Domine Quo Vadis, delle catacombe e della Basilica di San Sebastiano, dove hanno vissuto gli stessi apostoli Pietro e Paolo. Tra i molteplici siti di erorme interesse storico e archeologico che possono essere visitati lungo la via ricordiamo la Tomba di Cecilia Metella, il cui profilo caduco è diventato protagonista di numerosi dipinti nel corso dei secoli e il complesso della Villa Dei Quintili.

Originalmente considerata come area privilegiata per la costruzione di sepolcri adatta a consolidare il potere dei personaggi più illustri del tempo tra cui il triumviro Marco Licinio Crasso, l’Appia mantiene intatto tutto il suo fascino dal 312 aC fino ad oggi, permettendo ai visitatori di calarsi in un’area archeologica immensa che non ha niente a che vedere con il classico turismo capitolino con interminabili code e tempi di attesa.

Lungo l’asse storico-archeologico dell’Appia Antica fiancheggiato da una serie infinita di sepolcri si aprono numerose aree verdi che vanno a costituire l’area protetta regionale immersa tra acquedotti, catacombe, circhi, sepolcri e ville romane per vivere un’esperienza divertente e rilassante che unisca il piacere culturale a quello nella natura.

I servizi

Il Parco dell’Appia Antica è gratuito, sempre aperto e visitabile a piedi, in bici, minicar e a cavallo secondo le proprie esigenze. EcoBike ne gestisce dal 2014 il principale punto informativo e proprio la sua posizione strategica – facilmente raggiungibile a piedi o con mezzi pubblici dal centro – permette di immergersi da subito nel patrimonio locale. Il centro offre assistenza turistica, mappe delle diverse aree e noleggio bici con la possibilità di tour guidati – privati e di gruppo – su richiesta.

I percorsi privati vanno incontro all’esigenza ad hoc del singolo o del gruppo consentendo di definire data, orario e tipologia di servizio; mentre per chi volesse unirsi ad attività pubbliche già calendarizzate è possibile aggregarsi a dei tour guidati in bici elettrica che ripercorrono i punti salienti dell’Appia Antica fino all’area degli acquedotti.

Le attività guidate abbracciano ogni target per interesse ed età: le persone più dinamiche possono lasciarsi accompagnare da una guida alla volta degli acquedotti, per immergersi in uno dei panorami più scenografici dell’area, set di numerosi film – anche vincitori di premi Oscar – tra cui La grande bellezza. Per le famiglie invece si organizzano percorsi su misura della durata di massimo un paio d’ore per far conoscere flora e fauna locali tra storie ed aneddoti per i più piccoli. Infine, per un target più maturo, il servizio di minicar elettrico – con un driver o una guida – concede di entrare in contatto con il patrimonio locale in modo semplice e confortevole attraverso attività sostenibili da accompagnare eventualmente ad un’esperienza culinaria.

Per chi volesse scoprire il Parco in sella ad una bici, si sconsigliano i giorni lunedì – giorno di chiusura della maggior parte dei siti- e mercoledì.

Scegli l’attività che meglio fa per te e dai vita ad un’esperienza indimenticabile.

Via Appia Antica

parcoappiaantica.it

Servizi informativi, noleggio bici e tour guidati:

EcoBike – Via Appia Antica 58/60

ecobikeroma.it