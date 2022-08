Le più importanti catacombe e cripte di Roma

Visita la Roma Sotterranea

L’estate romana porta con sé temperature vertiginose e calura. Quali luoghi più freschi si possono trovare a Roma più delle catacombe? Scopri di seguito la nostra selezione delle più importanti Catacombe e Cripte della Roma Sotterranea.

Basilica di San Clemente

Via Labicana, 95

Orari: Lun-Sab, 10.00-12.30; 15.00-17.30; Dom 12.00-17.30

Ingresso: €10, ridotto €5

Spesso resta fuori dagli itinerari più turistici rispetto al vicino Colosseo, ma San Clemente resta un gioiello nascosto che merita sicuramente una visita. Questa Basilica a tre livelli fu costruita nel XI secolo sulla preesistente domus Ecclesiae del IV sec. Attraverso i suoi due piani sotterranei si può vivere un’esperienza unica passando dalla Basilica medievale a quella paleocristiana fino al Mitreo e alla Zecca Imperiale.

I Sotterranei del Colosseo

Piazza del Colosseo, 1

Orari: tutti i giorni, 9.00-19.15

Ingresso: €22 (Biglietto Full Experience)

Sotto il più grande anfiteatro del mondo, si trovano i tunnel e le stanze che hanno ospitato i protagonisti delle spettacolari battaglie del Colosseo. L’ipogeo recentemente scoperto, deriva dalla parola greca “sotterraneo”, è un vero e proprio labirinto di anelli che seguono la forma ovale dell’arena. Dietro le quinte, è possibile vedere un argano verticale, che veniva spinto dagli schiavi per sollevare e posizionare nell’arena leoni, coccodrilli e orsi. E’ possibile passeggiare sulle orme dei gladiatori, grazie a numerosi tour che esplorano i sotterranei del Colosseo. VIP Underground Tours ti porta a visitare anche l’arena, le tribune, il foro romano e il colle Palatino.

Catacombe di San Callisto

Via Appia Antica, 110/126

Orari: 9.00-12.00, 14.00-17.00 / Chiuso il Mercoledi

Ingresso: €7-10

Si tratta forse delle catacombe più famose di Roma, questo sito si estende per quasi 20 km ed è stato il luogo di sepoltura di decine di martiri e ben 16 papi. Sono le catacombe ufficiali della Chiesa Romana. La cripta dei Papi è il luogo più sacro ed importante, chiamato anche il Piccolo Vaticano perché vi furono sepolti 9 papi. Nella Cripta Santa Cecilia è stata sepolta per cinque secoli la santa patrona della musica, prima che, nell’800, le sue reliquie furono spostate nella chiesa di Trastevere che porta il suo nome.

Catacombe di Domitilla

Via delle Sette Chiese, 282

Orari: Lun, Mer-Dom 9.00-12.00, 14.00-17.00

Ingresso: €10, ridotto €7

Le Catacombe di Domitilla sono il più grande ed antico cimitero sotterraneo di Roma. Il labirinto di grotte sotterranee e volte si sviluppa su tre livelli, che si estendono per 30 metri sottoterra e raggiungono una lunghezza totale di 17 km. L’accesso ai corridoi è possibile tramite una basilica sotterranea del IV secolo dedicata ai martiri Nereo e Achilleo, che conduce ad un affascinante affresco espressione della fede dei primi cristiani.

Le Domus Romane di Palazzo Valentini

via Foro Traiano, 85

Orari: tutti i giorni, 10.00-19.00 (chiuso martedi)

Ingresso: €12, €8 ridotto

I recenti scavi sotto Palazzo Valentini hanno portato alla luce i resti di “Domus” patrizie di età imperiale, appartenenti a potenti famiglie dell’epoca. Grazie alla visita e ricostruzione multimediale, perfetto esempio di incontro tra antichità ed innovazione, potete ammirare mosaici, bellissime pareti decorate, pavimenti e altri reperti.

Cripta di Adriano in Santa Maria in Cosmedin (Bocca della Verità)

Piazza Bocca della Verità, 18

Orari della cripta: Lun-Sab, 10.00-14.00, 15.00-17.30; Dom 12.00 – 17.30

Orari della chiesa: tutti i giorni, 9.30-17.50

Sfuggite dalla lunga fila di visitatori in coda per mettere la mano nella Bocca della Verità ed esplorate invece, la Cripta di Papa Adriano. Una cripta a forma di basilica che si trova sotto l’altare della Chiesa di Santa Maria di Cosmedin, in Piazza della Bocca della Verità. Fu costruita nel VIII secolo per custodire le reliquie che Papa Adriano I aveva estratto delle catacombe. Questo piccolo sito sotterraneo merita sicuramente una visita. L’ingresso è gratuito anche se una piccola offerta è gradita.

Cripta dei Frati Cappuccini

Via Vittorio Veneto, 27

Orari: tutti i giorni, 9.00-19.00

Ingresso: €8.50, ridotto €5

“Noi eravamo quello che voi siete, e quello che noi siamo voi sarete”. Questa è la frase che accoglie i visitatori entrando nella Cripta dei Frati Cappuccini su via Veneto e che ricorda l’ineluttabilità della vita. Di gran lunga il sito più inquietante di Roma, questa Cripta è composta dalle ossa di 4000 frati cappuccini. Dopo aver visitato il convento e il museo, camminate verso un corridoio poco illuminato. Questo angolo spettrale della città è un’esperienza sotterranea unica.

Catacombe di Priscilla

Via Salaria, 430

Orari: Mar – Dom 9.00-12.00, 14.00-17.00

Ingresso: €7-10

Gestite dal Monastero delle Suore Benedettine, queste catacombe prendono il nome dalla proprietaria del il terreno sotto il quale vennero costruite. Le Catacombe di Priscilla sono famose perché ospitano la più antica immagine al mondo della Vergine Maria. Uno sviluppo complessivo di 13km, articolato su tre livelli che ospitano ben 40 mila sepolture, oltre a numerose testimonianze di pittura paleocristiana.