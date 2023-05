Piazza di Siena 2023

Il famoso torneo ippico celebra quest’anno la sua 90° edizione, che si terrà al 25 al 28 maggio

Per il 90° anno i giardini di Villa Borghese si apprestano ad ospitare la più famosa e affascinante gara ippica del mondo, il Concorso Ippico Internazionale Ufficiale di Roma, che si terrà da giovedì 25 a domenica 28 Maggio.

L’entrata all’evento è gratuita. L’evento, della durata di quattro giorni, vede i migliori fantini internazionali sfidarsi in esibizioni di equitazione tradizionale, oltre a emozionanti partite di salto ad ostacoli e di polo (il sabato alle 20.30 e alle 21.15).

La definitiva ‘Master List’ del concorso ippico romano, capeggiata dal numero 1 del mondo, lo svedese Henrik von Eckermann, comprende 81 tra cavalieri e amazzoni di 18 Paesi, con la partecipazione di 203 cavalli.

La Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo di venerdì 26 vedrà in campo 10 squadre (Belgio, Brasile, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Olanda, Svezia e Svizzera), altre 8 nazioni saranno quindi rappresentate nel concorso a titolo individuale (Australia, Austria, Canada, Israele, Messico, Slovenia, Stati Uniti, Turchia).

CSIO Roma 2018 – Rolex GP Roma – Giulia Martinengo Marquet cavalca Verdine SZ

– Roma, Piazza di Siena, 27 Maggio 2018

– ph.Mario Grassia/FISE

Piazza di Siena prende il nome dalla città di origine di una delle più antiche e nobili famiglie di Roma: i Borghese. Alla fine del XVI secolo, il principe Marcantonio Borghese commissionò agli architetti Mario e Antonio Asprucci un nuovo spazio, capace di richiamare i luoghi a lui cari. Il suo desiderio, infatti, era quello di portare nella città di Roma la tradizionale atmosfera di festa popolare che si respirava, fin dal Medioevo, in Toscana.

È riconosciuto come uno degli spettacoli equestri più belli del mondo, con la sua cena di gala con glitterati locali e internazionali. Una dimostrazione di eleganza e stile contornata da festeggiamenti di alta classe.

© foto di Simone Ferraro / CONI

Come lo scorso anno, la rassegna ippica si svolgerà in due diverse arene di Villa Borghese: l’ovale di Piazza di Siena, ancora più incantevole ora che l’erba è ricresciuta, e il Galoppatoio, che ospiterà alcune delle classi internazionali e quasi tutte quelle nazionali.

Il palcoscenico del gran finale di domenica 28 maggio sarà interamente riservato al prestigioso e ricco Gran Premio Rolex di Roma, con un montepremi aumentato quest’anno a 500.000 euro.

Cinquanta cavalli e cavalieri si sfideranno in due manche con salti fino a 1,60 m e il vincitore si aggiudicherà non solo la vittoria in quello che è considerato uno dei Gran Premi più ambiti al mondo, ma anche un posto nella storia del salto ostacoli.

CLICCA QUI PER LEGGERE IL PROGRAMMA COMPLETO

25-28 Maggio 2023

Piazza di Siena, Villa Borghese

piazzadisiena.it