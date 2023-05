Giro d’Italia 2023: la tappa finale a Roma

Quest’anno l’ultima tappa del famoso evento ciclistico inizia e finisce a Roma

Nel 2023, per la quinta volta nella sua storia, dopo il 1911, il 1950, il 2009 e il 2018, il Giro d’Italia di ciclismo terminerà il suo percorso nella capitale. E per la 49ª volta Roma ospiterà anche un arrivo di tappa.

L’ultima tappa del Giro d’Italia, che si concluderà appunto il prossimo 28 maggio, consiste in un circuito di 17,6 km che i corridori dovranno completare cinque volte, con partenza dall’EUR di fronte al Palazzo della Civiltà Italiana (noto come Colosseo Quadrato) e arrivo ai Fori Imperiali.

Il circuito attraversa molti dei luoghi simbolo di Roma. In successione: il Colosseo, i Fori Imperiali, il Lungotevere, l’Ara Pacis, Villa Borghese, Castel Sant’Angelo, il Circo Massimo e le Terme di Caracalla. Passa anche davanti a luoghi straordinari come Piazza Navona, Piazza del Popolo e l’Isola Tiberina, per non parlare della parte del percorso che percorre un tratto di Via della Conciliazione, mettendo i ciclisti proprio di fronte alla magnificenza della Basilica di San Pietro.

Dal punto di vista ciclistico, il percorso non presenta molte difficoltà tecniche. I tratti con i sanpietrini, l’affascinante ma scomodo selciato tradizionale romano, sono ridotti al minimo e sono in buone condizioni.

Il passaggio di Villa Borghese presenta una salita breve ma secca. La maggior parte delle strade sono larghe e ben asfaltate e c’è un sottopassaggio di circa 200 metri prima di svoltare verso Piazzale Flaminio e la salita di Villa Borghese, che promette un tratto ombreggiato e forse più fresco.

Gli ultimi chilometri sono per lo più pianeggianti, su strade larghe e rettilinee, con ampie curve negli ultimi tre chilometri e un rettilineo finale di 700 metri e 8 metri di larghezza con un fondo di sanpietrini in leggera salita.

Questo evento dipingerà la città di rosa, il colore madre della corsa, riempendola di file di due ruote che metteranno a tacere il frastuono delle auto, regalando agli amanti della bicicletta prospettive meravigliose e uniche.

28 Maggio

Partenza: Palazzo della Civiltà Italiana

Termine gara: Fori Imperiali