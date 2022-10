Una Guida ai Locali con Musica dal Vivo a Roma – JAZZ & BLUES

I Migliori Jazz Club di Roma

Arriva per tutti il periodo dell’anno in cui si ha voglia di trovare un luogo accogliente e lontano dalla folla, dove sorseggiare qualche buon cocktail e godere di un po’ di musica live, meglio se jazz o blues.

Per tua fortuna, qui di seguito trovi una selezione dei nostri locali preferiti di musica jazz & blues di Roma!

Alexanderplatz

Via Ostia, 9 (Prati)

A poca distanza dalla metropolitana di Ottaviano, si trova il jazz club più antico della Città Eterna e la mecca del jazz di Roma. Alexanderplatz, un locale che non sarebbe fuori luogo nel Greenwich Village di New York. Molti dei più importanti artisti jazz, blues e soul si sono esibiti qui, tra i quali Wynton Marsalis, Brad Meldhau, Red Rodney e Freddy Cole. Fondato nel 1984 da Giampiero Rubei, questo jazz club ospita ogni giorno concerti dal vivo a partire dalle 21, accompagnati da una cena e da una ben selezionata lista di cocktail. Controlla il programma sulla loro pagina facebook.

La Conventicola degli Ultramoderni

Via Di Porta Labicana, 32 (San Lorenzo)

Se siete amanti del grottesco e dell’underground, sentirvi come se foste in un film di David Lynch o Fellini, vi consigliamo di fare l’esperienza – trattasi di esperienza vera e propria – di andare alla Conventicola degli Ultramoderni a San Lorenzo. La Conventicola, capitanata dai fantastici registi Sior “Mirkaccio” Dettori e Madame De Freitas, l’icona italiana del varietà post burlesque, è il posto perfetto per una serata speciale. Lo spettacolo principale prende il via alle 23 con Mirkaccio al piano che canta blues e un repertorio del novecento italiano, accompagnato dai migliori swing performer e/o da star internazionali maschili e femminili del burlesque. Sia che si tratti di musica, cabaret, canzoni italiane e spettacoli di varietà, illusionismo, e altro ancora, il club è aperto a tutti i performers. Qui troverete solo il meglio di ogni genere.

Charity Cafe

Via Panisperna, 68 (Monti)

“Grungy”, poco illuminato e che trasuda stile, il Charity Cafe ricorda un jazz bar di New York degli anni ’50. Situato sull’iconica Via Panisperna di Monti, questo piccolo grande locale offre musica dal vivo dal martedi alla domenica. Classic Rock, Folk e Mor ogni martedi con Andy’s Corner (ore 22), Blues Night ogni mercoledi (ore 22), Jazz Voice ogni giovedi (ore 22), Jazz Night il venerdì (ore 22), sabato Blues Night (ore 22) e ogni domenica Aperitivo Live con open buffet e musica dal vivo dalle 18:30.

Vitala Festival

Teatro Le Salette – Vicolo del Campanile, 14 (Prati)

On Journey from Ithaca. Photo by Fabio Barilari

Jazz, Blues, Soul, R&B, Rock, Gospel e Pop, preparatevi per la nuova edizione del Vitala Festival. Un festival filantropico auto-finanziato che promuove musica dal vivo e arti visive, organizzato in collaborazione con il Teatro San Genesio nel quartiere Prati di Roma. Da settembre a giugno, artisti provenienti da diversi percorsi di vita e diverse nazionalità si uniscono con scopo di intrattenere la comunità, sostenere le arti e promuovere l’integrazione culturale. Nel corso degli anni il Festival ha ospitato oltre 150 artisti, con un programma di spettacoli ed eventi mensili. Con una media di 20 eventi a stagione, c’è molto in serbo per gli amanti della musica. Scopri il programma della stagione in corso sulla loro pagina facebook.

Cotton Club

via Bellinzona, 2 (Trieste)

Quando si tratta di musica dal vivo, che sia jazz, swing o rock’n roll, il Cotton Club è una delle mete migliori a Roma. Storico locale del quartiere Trieste, rende omaggio al leggendario jazz club di New York, di cui richiama l’atmosfera anni ‘20. La programmazione spazia dal jazz allo swing, passando per il dixieland, il rock’n’roll, senza dimenticare il rhythm ‘n blues. L’acustica, attentamente studiata nella recente ristrutturazione, crea un intenso contatto con gli artisti, offrendo ai cultori della buona musica un’esperienza indimenticabile.



Gregory’s Jazz Club

Via Gregoriana, 54 (Piazza di Spagna)

Il Gregory’s Jazz Club, vicino Piazza di Spagna, è uno degli storici jazz bar di Roma. Sul suo palco si sono esibitati grandi artisti nel corso degli anni. Qui puoi sorseggiare un cocktail, prenotare un tavolo per la cena o rilassarti al piano superiore nella zona lounge di fronte al palco.

Casa del Jazz

Viale di Porta Ardeatina, 55 (Piramide)

Situato in una magnifica villa italiana del 1920 di tre piani, questa location ha 150 posti a sedere, un bar e un ristorante dotati di un sistema audio di prim’ordine per accompagnare musicisti jazz di prima qualità, circondati da un giardino verdeggiante a due passi dalla Piramide di Roma.

Elegance Cafè Jazz Club

Via Francesco Carletti, 5 (Ostiense)

Elegance Cafe Jazz Club offre musica jazz dal vivo, un bar mixology e un ristorante di qualità al quartiere Ostiense. Artisti italiani e internazionali suonano jazz tradizionale e contemporaneo, swing, smooth jazz e latin jazz ogni giorno in questa location elegante.

TramJazz

Tram parte da Piazza di Porta Maggiore alle 21

Una romantica cena a lume di candela, accompagnata da musica jazz dal vivo, eseguita da musicisti professionisti, il tutto a bordo di una storico tram che vi porta in giro per una delle città più romantiche del mondo, Roma: questa è una notte a bordo del Tramjazz. La serata inizia a Porta Maggiore su uno dei tram storici della città con candele accese e tavoli apparecchiati. Sorseggiando uno spumante, sgranocchiando qualcosa e ascoltando live jazz, il vostro viaggio attraverso Roma ha inizio. Il tour passa da S.Lorenzo, S.Giovanni, Circo Massimo e Piramide e infine torna a Porta Maggiore.

Boogie Club

Via Gaetano Astolfi, 63/65 (Portuense)

Il Boogie Club, situato in zona Portuense, a pochi passi da Trastevere, è un ristorante con musica dal vivo connotato da un’ambiente informale. L’atmosfera musicale che si respira al Boogie Club va dal blues, che già in precedenza aveva reso famoso il locale, al pop, al rock e al jazz, fino ad arrivare a uno spazio dedicato agli artisti emergenti. Sul fronte ristorazione le specialità alla carta sono quelle tipiche di un american pub, accompagnate da un’ottima carta di birre, vini e cocktail.