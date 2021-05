Tennis: gli internazionali di Roma si terranno dall’8 al 16 maggio 2021

Gli Internazionali BNL d’Italia 2021 si terranno dall’8 al 16 maggio, con la presenza del pubblico a partire da giovedì 13 maggio

Gli Internazionali BNL d’Italia, uno dei più prestigiosi tornei di tennis in terra rossa al mondo, tornano a Roma per la 78esima edizione. Il torneo, che si tiene normalmente a maggio al Foro Italico, nella sua ultima edizione si era tenuto a settembre a causa della pandemia.

Il torneo vede i top giocatori del tennis sfidarsi sui campi del Foro Italico, lo storico stadio costruito per le Olimpiadi del 1960. Questo è uno degli eventi più attesi di Roma, che ci regalerà una settimana di intenso tennis! Il cast degli Internazionali BNL D’Italia 2021 è stellare: vedremo in campo 44 dei primi 45 giocatori al mondo, tra cui Nadal (9 volte campione), Djokovic (5 volte campione), Thiem, Medvedev, Tsitsipas e molti altri top player (Federer non parteciperà). In rampa di lancio anche i tennisti italiani, dal romano Berrettini, alle stelle nascenti Sinner e Musetti.

Anche tutte le prime della classe saranno al Foro Italico. Nell’entry list, infatti, figurano tutte le prime 41 giocatrici della classifica WTA, tra cui Ashleigh Party, Serena Williams, Elina Svitolina, Karolina Pliskov, e Iga Swiatek che ha vinto l’ultima edizione.

Il torneo è uno degli ATP Masters 1000 ma di solito è più che solo tennis; è un’esperienza di intrattenimento totale. Alta moda, buon cibo, shopping e spettacoli musicali di celebrità hanno reso il torneo una delle tappe più glamour dell’ATP Tour. Quest’anno l’esperienza sarà diversa. Infatti, a causa dell’emergenza Covid, gli Internazionali BNL d’Italia 2021 potranno svolgersi con la presenza del pubblico a partire da giovedì 13 maggio. Gli spettatori saranno ammessi in percentuale del 25 per cento dei posti disponibili nei tre settori: Campo Centrale, GrandStand Area, Stadio Pietrangeli e Campi Secondari.

08 – 16 maggio, 2021

Foro Italico

Viale dei Gladiatori, 31

HASHTAG ufficiale: #ibi21