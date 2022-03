UPMC Salvator Mundi International Hospital offre servizi radiologici completi e immagini diagnostiche all’avanguardia

Centro di diagnostica per immagini

Un approccio innovativo alle cure basato sul modello statunitense e centrato sul paziente. È quanto offre UPMC Salvator Mundi International Hospital, ospedale internazionale ad alta specializzazione nel centro di Roma, in Viale delle Mura Gianicolensi, 67, della University of Pittsburgh Medical Center (UPMC), uno dei principali fornitori di assistenza sanitaria a livello globale di Pittsburgh (Pennsylvania). Aperto 24/7, mette a disposizione dei suoi pazienti servizi completi e tecnologia avanzata, compresa la diagnostica all’avanguardia come la TAC Somatom Force.

Situata all’interno del Centro di Diagnostica per Immagini di Salvator Mundi, la TAC offre un’ottima qualità d’immagine, permettendo ai medici di fare una diagnosi clinica sicura e di adattare un piano di trattamento alle specifiche condizioni del paziente. Specialisti e pazienti concordano sui molti vantaggi di questa TAC: riduzione fino all’80% dell’esposizione alle radiazioni, esecuzione rapida e un alto grado di precisione e risoluzione delle immagini, sia in 2D che in 3D.

L’alta definizione offerta da questa TAC è molto utile per studiare piccole parti anatomiche, come i vasi dell’orecchio interno, o strutture complesse, come quelle della base cranica o del cuore. Questa macchina di ultima generazione può analizzare un intero organo in una sola rotazione con la massima precisione e velocità: solo un secondo per una TAC toracica e meno di cinque secondi per una TAC total body.

Per la TAC cardiaca, ad esempio, i medici hanno accesso a uno dei più alti standard di qualità diagnostica disponibili. Anche i pazienti con diagnosi di fibrillazione atriale o con una frequenza cardiaca elevata o instabile beneficiano di questo grado di imaging superiore.

La TAC SOMATOM Force è particolarmente adatta anche a neonati e bambini (dotata di una culla pediatrica) e a pazienti fragili.

Per la diagnostica oncologica, la strumentazione avanzata della TAC SOMATOM Force consente un esame affidabile e ripetibile delle lesioni polmonari, epatiche, linfonodali e generiche. Queste vengono segmentate e visualizzate in 3D, in un processo automatizzato di marcatura delle lesioni e di generazione della percentuale di crescita, che accelera il follow-up e riduce significativamente la variabilità di lettura.

Prenota una TAC e altri servizi diagnostici online

Informazioni sul centro medico dell’Università di Pittsburgh (UPMC) e su UPMC in Italia:

UPMC (University of Pittsburgh Medical Center) è un gruppo sanitario e assicurativo da 23 miliardi di dollari con sede a Pittsburgh, in Pennsylvania. Lavorando in stretta collaborazione con la University of Pittsburgh Schools of the Health Sciences, sviluppa nuovi modelli di assistenza centrata sul paziente, efficace e sostenibile. UPMC esporta le sue competenze cliniche, manageriali e tecnologiche in tutto il mondo attraverso UPMC Enterprises e UPMC International.

UPMC opera in Italia dal 1997 attraverso l’IRCCS ISMETT (Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione) a Palermo; le operazioni del gruppo in Italia oggi includono i centri di radioterapia avanzata Hillman Cancer Center San Pietro a Roma, e Hillman Cancer Center Villa Maria in Campania; l’ospedale privato Salvator Mundi International Hospital a Roma; e il centro di medicina preventiva e riabilitativa Institute for Health in Toscana. Attualmente è impegnato nella realizzazione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica di Fondazione Ri.MED, di cui è tra i soci fondatori, e di un secondo ospedale, entrambi in provincia di Palermo.

Viale delle Mura Gianicolensi, 67

Info

+39 06.58896900

Reservations

+39 06 588961

upmcsalvatormundi.it