L’evento che celebra il settore enogastronomico torna a Roma dal 10 al 19 giugno

Andrà in scena a Roma, dal 10 al 19 giugno 2022, la 19° edizione di Vinòforum – Lo Spazio del Gusto presso il Parco Tor di Quinto (Via Fornaci di Tor di Quinto). Oltre 12.000 metri quadri di spazi verdi che per dieci giorni chiameranno a raccolta centinaia di cantine vitivinicole italiane e internazionali, chef stellati, ristoranti, enoteche e realtà del comparto gastronomico, per una vera e propria maratona di gusto.

Da Vinoforum potrai:

provare i piatti di grandi chef

dugustare i vini italiani ed internazionali

partecipare alle cene stellate

entrare nel salotto del vino

vivere le grandi degustazioni

sperimentare nuovi abbinamenti

Anche quest’anno torna la collaborazione tra Vinòforum e Food & Wine Italia, una delle testate internazionali più importanti del mondo del cibo e del vino. A lei spetterà il compito di selezionare i 30 chef provenienti da tutta Italia che si alterneranno nelle cucine a vista dei Temporary Restaurant, rappresentando le seguenti categorie: Casual, Fine Dining, Veg, Internazionale, Mare, Street Food Gourmet.

Food & Wine Italia sarà inoltre incaricata di scegliere i dieci grandi chef protagonisti dell’evento The Night Dinner: 10 cene, una per ogni serata di Vinòforum, con posti limitati (solo su prenotazione), in cui gli ospiti avranno la possibilità di gustare 3 piatti preparati dagli chef abbinati ai cocktails firmati da Massimo D’Addezio.

Tra le novità di questa edizione spicca un nuovo palcoscenico dedicato alla Pizza d’Autore, realizzato con la collaborazione di Pizza&Pasta Italiana, una delle testate più influenti del settore. In scena molti tra i più importanti maestri pizzaioli italiani che porteranno il pubblico alla scoperta dell’inusuale binomio pizza & grandi vini italiani.

Un appuntamento particolare, esclusivamente su prenotazione, sarà riservato agli operatori del settore e ai grandi appassionati. Si tratta del Wine Top Tasting: ogni sera una degustazione e un incontro tecnico tenuto da enologi, esperti e grandi degustatori. . Le esclusive degustazioni vedranno protagoniste prestigiose firme italiane e non solo, come i grandi cru di Barolo raccontati da Arnaldo Rivera, l’eccellenza francese della Borgogna, gli eleganti bouquet delle etichette calabresi firmate Ippolito, e la verticale di Bruno di Rocca.

Spazio anche agli affari: il vino sarà protagonista anche della Business Lounge, un salotto che Vinòforum dedica alle aziende che vogliono entrare in contatto con il pubblico specializzato attraverso attività business oriented.

Dal 10 al 19 giugno 2022

Parco Tor di Quinto – Via Fornaci di Tor di Quinto, 10 Roma

Domenica – Giovedì 19.00 – 24.00

Venerdì – Sabato 19.00 – 01:00

Ingresso €20 che comprende l’ingresso alla manifestazione + calice + carnet da 10 degustazioni di vino da effettuare all’interno della manifestazione

Per info e prenotazioni: www.vinoforum.it