I migliori bar del quartiere Monteverde a Roma

Dove andare a bere a Monteverde

Monteverde è un quartiere prevalentemente residenziale, ma non mancano alcune interessanti proposte di locali dove poter bere un drink durante una serata con gli amici. Date uno sguardo alla nostra selezione dei migliori bar di Monteverde!

Matière | Bar-à-vin

Piazza Ottavilla, 7

facebook.com/matierebaravin

Posizionato in una piazza molto frequentata, Matière attira l’attenzione grazie alle sue grandi finestre. All’interno l’ambiente è intimo e accogliente; sulle pareti fanno bella mostra una grandissima quantità di bottiglie di vino. Goditi una piacevole serata in questo Bar-à-vin gustando un buon bicchiere di vino insieme a uno degli invitanti piatti presenti nel menù.

Bar Vitali

Via Lorenzo Valla, 38

facebook.com/Bar-VITALI-Roma

Questo iconico bar di Monteverde Vecchio è caratterizzato al suo interno da un’atmosfera retrò, dal sapore fortemente conviviale. I tavoli, posizionati uno vicino all’altro, permettono ai clienti di fare facilmente conoscenza e scambiare due chiacchere, proprio come si farebbe in un piccolo bar di paese. Prestate poi attenzione alla porta segreta presente nel locale, che vi condurrà in un’osteria, posizionata nelle stanze interne, dove i cuochi vi sorprenderanno con le loro prelibatezze culinarie.

Nananà con-fusion bistrot

Via Antonio Cesari, 2

facebook.com/ivanonanana

Nananà è un locale retrò-chic aperto dall’ora della colazione fino al dopocena e dotato di spazi interni ed esterni. L’ampio spazio all’aperto posizionato sul lato del locale è il luogo ideale per gustarsi un cocktail o un pranzo all’aperto. Non dimenticate di dare un’occhiata al loro menù, le cui proposte variano a seconda della stagione.

Al Grammelot Vineria Enoteca

Via Giacinto Carini, 39

algrammelot.it

Il punto forte di Grammelot è l’ampia lista dei vini, che propone anche etichette poco conosciute e vini di alta qualità. Il personale sarà felice di consigliarvi il vino giusto da abbinare alle pietanze che sceglierete dal menù. Un suggerimento: provate il loro famoso goulash, non ve ne pentirete!

Le Café Vert

Via Anton Giulio Barrili, 47

Le Café Vert è il luogo perfetto per incontrarsi con gli amici e bere un aperitivo. Con la sua atmosfera autentica, è in grado di catturare l’essenza chic di Monteverde. Vi consigliamo di passare di qui per colazione, e di provare le loro ottime torte fatte in casa.

Anita Monteverde

Viale dei Quattro Venti, 67/69

anitamonteverde.it

Il nome del locale rende omaggio alla figura di Anita Garibaldi, moglie di Giuseppe Garibaldi. Da Anita durante l’Happy Hour è possibile gustare vini biologici e birre alla spina; oltre ai classici drink, troverete anche una selezione di cocktail speciali creati dai barman.

La mescita Monteverde

Via Fratelli Bonnet, 5

lamescitamonteverde

La Mescita Monteverde è un affascinante enoteca dedicata ai vini naturali, dove potrai trascorrere del tempo in tutta tranquillità alla ricerca della bottiglia che fa al caso tuo.

