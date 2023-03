Dove fare brunch a Roma nel weekend

Il sabato e la domenica sono giorni di relax, lontano dalla frenesia del lavoro. Sono giorni in cui la sveglia non suona e ti ritrovi sotto le coperte fino alle 12 del mattino. La colazione è saltata. C’è un’unica soluzione e si chiama Brunch. D’origine inglese, questo nuovo modo di mangiare si è presto diffuso anche in Italia con grande successo. Sono in tantissimi che desiderano coccolarsi a suon di uova strapazzate e pancakes. Se non hai idea di dove gustare questa esperienza a Roma, ecco la nostra selezione dei migliori brunch di Roma.

BRUNCH ALL’ITALIANA

Proloco Trastevere

Via Goffredo Mameli, 23 (Trastevere)

Sabato e Domenica: “Pranzo Contadino” dalle 12.00 alle 15.30

Prezzo: €32 a persona

Il brunch di Proloco Trastevere è dedicato ai prodotti dei piccoli artigiani di selezione D.O.L. (d’origine laziale). Tutti i weekend dalle 12:00 alle 15:30 puoi degustare specialità locali servite direttamente al tavolo. Formaggi e salumi rari, verdura di stagione e ancora un primo ed un secondo a scelta sono ciò che riempirà di felicità il tuo stomaco. Ovviamente non si può non concludere con un dolce del giorno.

Porto Fluviale

Via del Porto Fluviale, 22 (Ostiense)

Domenica dalle 12:30 alle 16:00

Prezzo: €22 a persona (€12 per bambini)



Ritorna il brunch a buffet al Porto Fluviale, realtà nota e amata sopratutto dai giovani in zona Ostiense. A disposizione una vasta scelta di piatti che soddisferanno tutti i gusti, tra cui pasta, pollo fritto, patatine, carne e dolci. Inoltre, una varietà di primi piatti di carne e pesce con pasta fresca e ripiena, più di 20 tipi diversi di verdure cotte e crude, insalate, zuppe, vellutate, secondi piatti di carne e pesce, e pizza alla pala. Per chi desidera una colazione internazionale, Porto Fluviale propone l’American Breakfast che include uova strapazzate, bacon, salsiccia e pancake.

Alcazar Live

Via Cardinale Merry del Val, 14 (Trastevere)

Sabato e domenica dalle 10:30 alle 15:30

Prezzo: menù alla carta

Se stai cercando un brunch di qualità a Roma, l’Alcazar Live Hostaria ha quello che fa per te. Un ricco menù che propone piatti tipici italiani e internazionali, il brunch viene servito durante un mercatino vintage e di artigianato Made in Italy. Cosa chiedere di più in una mattina di fine settimana? Scopri il delizioso menu.

Necci

Via Fanfulla da Lodi, 68 (Pigneto)

Sabato e domenica dalle 11:00 alle 15:30

Prezzo: menù alla carta

Nel quartiere del Pigneto, lontano dal caos cittadino, Necci si pone come un’oasi di calma dove rifugiarsi per un buon pranzo. Nel giardino, sotto il sole mattutino, puoi assaporare le bontà del brunch. Si parte con antipasti leggeri come la ricotta cotta al forno con alici di Collioure, pomodori secchi e crostini di pane o le polpette di melanzane o ancora la tempura di fichi e la ceviche di pesce del giorno. Poi ci sono i primi, sempre di stagione, come la vellutata di zucca nel periodo autunnale con quenelle di caprino e crostini di pane. Stufato di cinghiale o salmone alla piastra per secondo o se preferisci un piatto unico puoi ordinare un burger o anche il pastrami sandwich. Ottima infine la cheesecake.

Rosti

Via Bartolomeo D’Alviano, 65 (Pigneto)

Domenica dalle 12:30 alle 16:00

Prezzo: €22 (€10 bambini) buffet

Il brunch da Rosti al Pigneto è familiare e genuino. La domenica e nei giorni festivi c’è il brunch a buffet. Troverai pizza alla pala, una scelta ampia di primi, secondi, verdure e tanti dolci, per gli inguaribili golosi. Per una colazione internazionale, c’è un angolo dedicato all’American Breakfast con uova strapazzate, bacon, salsiccia, french toast e pancakes.

Angeli Rock

Via Ostiense, 193 (San Paolo)

Domenica dalle 12:30 alle 15:00

Prezzo: a partire da €10

Da Angeli Rock puoi goderti un brunch in terrazza panoramica (tempo permettendo) con una meravigliosa vista sulla bellissima Basilica di

San Paolo. Ci sono diverse proposte di pacchetti per il brunch per soddisfare il palato di tutti, e comprendono squisite focacce, affettati,formaggi, nachos, fritti misti, deliziose lasagne al ragu o con verdure, squisiti dolci e bevande a scelta dal menu. Il tutto a partire da 10€.

BRUNCH IN HOTEL

Beverly @ Hoxton Hotel

Largo Benedetto Marcello, 220 (Parioli)

Weekend dalle 11.00 alle 15.00

Prezzo: menu alla carta

Il brunch da Beverly è disponibile nei weekend dalle 11:00 alle 15:00. La cucina di Beverly è una collaborazione con Sare Levi, Sous Chef dell’American Academy. Il menu è molto eterogeneo per soddisfare un pubblico vario. Il piatto da provare assolutamente è l’avocado toast su pane di segale con uova in camicia. Per i più golosi alla ricerca di qualcosa di più dolce, i loro delizionsi pancake sono sempre una buona idea, così come le svariate torte. Ci sono anche i classici da colazione italiana ma con piccole modifiche, come cornetti, brioche all’arancia, long cakes, vari tipi di muffin, e tanti altri. La frutta fresca è sempre disponibile anche per frullati, e non dimenticate di provare le varie miscele di caffè.

Mama Shelter

Via Luigi Rizzo, 20 (Trionfale/Prati)

Sabato e domenica dalle 12.00 alle 16.00

Prezzo: €39 per gli adulti e 19€ per i bambini dai 3 ai 12 anni, gratis per i bambini sotto i 3 anni

Per smaltire un venerdì sera importante, Mama propone agli ospiti del suo hang-over brunch lo shottino di vodka all’arrivo, che permette di ribilanciare il livello di alcol nel corpo; e, per rimettersi in forma, l’area detox con freschi centrifugati, oltre al classico brunch che include piatti caldi e freddi, pizze e focacce, dolci e dessert. La domenica il brunch diventa family-friendly, e l’intrattenimento per i bambini e prelibatezze che i più piccoli adorano – come pancakes, muffins e creme al cioccolato. Così, mentre i bimbi si divertono con gli animatori de Il Saltimbanco Animazione, i genitori possono chiacchierare e rilassarsi in tranquillità

Hotel Eden – Il Giardino

Via Ludovisi, 49 (Spagna)

Domenica dalle 12.00 alle 15:00

Prezzo: €85 bevande escluse, €125 con selezione di vini

All’Hotel Eden, a pochi passi dal verde di Villa Borghese, ogni domenica a Il Giardino Ristorante, sul rooftop al sesto piano dell’hotel, lo chef Fabio Ciervo propone “la domenica italiana”, un pranzo domenicale che omaggia le nostre ricche e variegate tradizioni culinarie regionali, accompagnato

dall’iconica vista su Roma che Il Giardino Ristorante offre ai suoi ospiti. Ogni mese sarà dedicato a una regione italiana e si potranno degustare prodotti tipici, piatti tradizionali e vini locali, intrattenuti da una sessione di musica live. Il menù de “La Domenica Italiana” offre un buffet di insalate, salumi, formaggi, antipasti tipici caldi e freddi. Segue poi, servito al tavolo, un primo e un secondo piatto (a scelta tra più proposte, incluso le vegetariane), entrambi regionali. Si conclude in bellezza con una selezione di piccola pasticceria da parte del Pastry Chef Ezio Redolfi.

Hotel Rome Cavalieri – Ristorante Uliveto

Via Alberto Cadlolo (Trionfale)

Domenica: 13.00-16.00

Prezzo: €92 adulti, €45 bambini, bevande escluse



Primo ad aver portato il brunch a Roma, più di quarant’anni fa, il Rome Cavalieri torna con i suoi Sunday Brunch. L’Executive Chef Fabio Boschero insieme al team dell’Uliveto propone un’offerta gourmet, esaltando le migliori materie prime che il territorio italiano può offrire. Il Sunday Brunch del Cavalieri si abbina inoltre a una serie di appuntamenti tematici, legati alle celebrazioni più tradizionali (il Carnevale, la Festa del Papà e della Mamma, Pasqua e Pasquetta). Rispetto per l’ambiente e valorizzazione del territorio, sono, insieme al tema della sostenibilità, gli elementi che maggiormente contraddistinguono il Sunday Brunch del Rome Cavalieri, rendendolo veramente unico. Soprattutto ora che sono nati, in collaborazione con Slow Food Roma, gli S’Brunch, appuntamenti imperdibili in cui saranno protagonisti i produttori e le materie prime eccellenti e sostenibili.

W Hotel – Ristorante Giano

Via Liguria, 28 (Veneto)

Domenica: 12.30-15.30

Prezzo: €50

Ogni domenica mattina, presso il Ristorante Giano del W Rome, si tiene il delizioso Bella brunch. Con un costo di 50 euro a persona, gli ospiti possono gustare una selezione di prelibatezze preparate dall’executive chef Nicola Zamperetti. Il menù varia ogni settimana e comprende antipasti da condividere, un primo a scelta e dolci creati dal pastry chef Fabrizio Fiorani. Il tutto viene servito direttamente al tavolo per un’esperienza gastronomica indimenticabile.

BRUNCH INTERNAZIONALE

Roscioli Caffè

Piazza Benedetto Cairoli (Centro)

Tutti i giorni

Prezzo: menù alla carta

La grande famiglia di Roscioli, da Roscioli Caffè, offre un’ottima proposta di brunch, dolce e salata, tutti i giorni. Materie prime di estrema qualità finiscono in un semplice piatto di uova, cucinate in più modi: alla Benedict, scrambled e via dicendo. Poi ci sono i pancakes e piatti veri e propri, più all’italiana, come primi, selezione di salumi e formaggi e maritozzi con la panna. La cosa che non devi assolutamente perderti è il club sandwich preparato secondo ricetta originale con il tuorlo d’uovo che si apre al taglio, petto di pollo cotto a bassa temperatura, maionese e patate maison. Ottima poi è la selezione di bevande, calde e fredde, in abbinamento.

Treefolk’s Public House

Viale Trastevere 192

Domenica, 11.30 – 15.00

Prezzo: €25

Treefolk’s Public House a Trastevere fonde assieme il concetto di pub e ristorante gourmet. Oltre alla vasta offerta di birre e drink da una parte e al fine dining dall’altra, lo chef si sbizzarrisce nel preparare il tradizionale English Breakfast: ci sono le uova con funghi, pomodori, fagioli, pane tostato e bacon. E queste possono essere preparate in più varianti: strapazzate, occhio di bue e benedict per esempio. La formula del brunch della domenica, servito sia nel dehor che all’interno, comprende English o American Breakfast, 1 piatto con contorno e dolce (€25). Non dimenticare di provare uno dei sei diversi tipi di Bloody Mary.

Coromandel

Via di Monte Giordano, 60 (Navona)

Sabato e domenica dalle 11:00 alle 15:00

Prezzo: menù alla carta

Nel pieno centro di Roma, Ornella De Felice, chef esuberante e vulcanica, è stata tra le prime ha elevare il brunch a proposta gourmet. Grande attenzione è data da lei nell’elaborare una proposta dolce e salata che mantenga lo stesso livello del menù della cena proposto nel suo ristorante Coromandel. Immerso in un’atmosfera vintage e ovattata puoi ordinare bagels sia in versione dolce con cream cheese alla vaniglia e confettura di lamponi, sia in versione salata così come i pancakes al salmone o ai frutti di bosco o banana. Poi c’è il panbrioche e ancora quiche ripiene di verdure e formaggio, granola artigianale ai cereali tostati. Dal lato bevande, preparate al momento, sono le centrifughe, poi c’è il matcha latte e cappuccini special.

Centro

via Cavour, 61 (Termini)

Domenica dalle 10.00 alle 16.00

Prezzo: menù alla carta

Tantissime specialità dolci e salate preparate con creatività e ingredienti di stagione. La scelta da Centro è ampia: dalle uova alla benedettina ai pancakes, dai sandwich alle insalate, dai croissant salati fino alla pasta. Ce n’è per tutti i gusti!

Cvlto Trastevere

Vicolo Del Quartiere, 7 (Trastevere)

Sabato e domenica dalle 11.00

Prezzo: menù alla carta

Ogni sabato e domenica, nel cuore di Trastevere, va in scena il Brunch di Cvlto con proposte dolci e salate. In menu le Uova Benedict alla Romana, Pancake, Franch Toast e Waffle, oltre a tartare, club sandwich, burgers e Ceasar Salad. Il menu del brunch è alla carta e va dagli €8 ai €14 a piatto.

Queen Makeda

Via Francesco Negri, 9 (Ostiense)

Sabato e domenica dalle 12:30 alle 15:30

Prezzo: €25 a persona, €15 euro per i bambini



Ogni sabato e domenica dalle 12:30 alle 15:30 Queen Makeda propone il brunch con una selezione di specialità provenienti da tutto il mondo da provare direttamente al nuovo locale al Gazometro. Una modalità combinata fra buffet e brunch servito, quella pensata per il brunch internazionale del nuovo Queen Makeda. A buffet gli antipasti freddi o caldi e la sezione uova, nonché i krapfen caldi con crema e marmellata da abbinare al momento. Serviti al piatto i piatti principali in modalità Main Course, a scelta fra bacon cheese burger, sunday roast, gulash, tajine e così via. Infine dolci fatti al momento come i churros con dulce de leche e il buffet delle torte.

Marigold

Via Giovanni da Empoli 37 (Ostiense)

Sabato e domenica dalle 9:00 alle 15:00

Prezzo: menù alla carta

Domenico, chef di origini calabresi, e Sofie, pasticcera danese, insieme hanno dato vita ad una delle realtà più interessanti e atipiche della scena capitolina. In zona Ostiense, Marigold si impone come una bakery con ristorante accogliente ed essenziale, in perfetto stile inglese. Oltre alla merenda e alla colazione, al pranzo e alla cena, nel weekend c’è il brunch che segue il normale ciclo stagionale con proposte sempre diverse. C’è la frutta fresca con yogurt e granola, i sandwich del giorno e poi ovviamente un vasto assortimento di uova: alla coque con pane di segale fatto in casa, fritte con salvia, o in versione omelette col formaggio, e se hai voglia di dolci, trovi la miglior linea di pasticceria inglese di Roma con brownies, torta di carote e pancakes al latticello con sciroppo d’acero da far venire i brividi. Ottime anche le bevande: tra le più particolari c’è il succo di mela non filtrato.

Bakery House

Corso Trieste, 157 / Viale America, 89 (Eur) / Via delle Gondole, 90 (Ostia)

Sabato e domenica dalle 9:30 alle 16:00

Prezzo: menù alla carta

In perfetto stile americano si presenta il brunch da Bakery House. Qui infatti puoi ordinare uova strapazzate e bacon, ham and cheese omelette, pancakes, French toast, bagels e tanto altro da abbinare per esempio ad un’ottima spremuta d’arancia. Imperdibili sono poi i dolci, dalla fetta di torta al cupcake glassato.

Dolce

Via Tripolitania, 4 (Trieste/Nomentana)

Domenica dalle 10:00 alle 15:00

Prezzo: menù alla carta

La domenica da Dolce si fa un brunch in vero stile newyorkese. La cucina si trasforma in una bakery con piatti internazionali. Quindi bagel, uova, omelette, burger e sandwich a non finire arricchiranno la tua tavola. Anche il menù dei dolci si aggiorna con pancakes, french toast, waffles. L’ambiente è suggestivo, divertente ed informale, adatto tanto a famiglie quanto a comitive di amici.

Babington’s

Piazza di Spagna, 23 (Centro)

Tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00

Prezzo: menù alla carta

Il sabato e la domenica, dalle 10 alle 19, il tempio del tè all’inglese a Roma, Babington’s, porta in tavola il brunch. Uova, club sandwich ma sopratutto proposte che ruotano attorno al salmone affumicato di Scozia sono la vera specialità di questo luogo. Da non perdere è il toast con salmone affumicato, formaggio fresco al Lapsang Souchong, avocado e pane ai cereali fatto in casa. Anche la pasticceria, preparata fresca ogni mattina, non è da sottovalutare: ci sono gli sweet bun con burro e marmellata, gli scones sempre caldi con marmellata di fragole e panna montata e poi torte a non finire. Da abbinare? Non puoi esimerti dal provare uno, se non più, tè differenti.

Le Serre by Vivi

Via Decio Filipponi 1 (Monte Mario)

Tutti i giorni

Prezzo: €20-25

A Monte Mario, immerso nel verde, ha recentemente aperto Le Serre, una costola del grande progetto Vivi che conta vari bistrot per la capitale. In questo enorme spazio sviluppato anche in un delizioso dehor esterno è possibile fare il brunch. Uova strapazzate e bacon, yogurt homemade con granola, torte fatte in casa e avocado toast sono solo alcune delle proposte della cucina da ordinare. Fresche le centrifughe ed ampia è anche la selezione di bevande calde. Si possono ordinare dei menù pre-formati da 20, 23 e 25 euro, ognuno con una precisa selezione di vivande. L’ultimo, Gelsomino, include l’oeuf pochè con crema di avocado, salmone affumicato norvegese e fior di cappero, padellina di funghi portobello al wok con coriandolo e soia, brownie con panna e caffè americano.

BRUNCH ALTERNATIVI

Le Carré Français

Via Vittoria Colonna 30 (Centro)

Domenica dalle ore 11:00 alle ore 16:00

Costo: €35

Nel pieno centro di Roma, a due passi da Piazza Cavour, Le Carré Français, solo la domenica, propone il brunch con formula illimitata al costo di 35 euro dalle ore 11 alle ore 16. L’offerta comprende: le gallette salate tipiche bretoni fatte in casa, le crêpes dolci fatte a vista in un angolo dedicato, i formaggi di latte crudo provenienti da un caseificio artigianale francese, i classici croque madame e croque monsieur fino alle quiche del forno interno e molto altro ancora. Il tutto è rigorosamente prodotto artigianalmente in casa. È ideale per una pausa tra amici e in famiglia, immersi nella vivace atmosfera del moderno bistrot che ricorda una brasserie francese.

Mediterraneo al Maxxi

Via Guido Reni 4a (Roma Nord)

Domenica dalle 12:30 alle 16:00

Prezzo: menù alla carta

Mediterraneo, ristorante e giardino del MAXXI, Museo delle arti delle XXI secolo, ha lanciato il “Brunch in the city”. Un menu alla carta e una cocktail list day-time caratterizzano il brunch della domenica. Tra i piatti figurano samosa, hummus, tartare, avocado toast, pancakes, primi e secondi piatti e cheesecake.

Il Maritozzo Rosso

Vicolo del Cedro, 26 (Trastevere)

Domenica dalle 12:00 alle 15:30

Prezzo: menù alla carta

A Trastevere, Edoardo Fraioli propone in chiave street food il maritozzo, il lievitato simbolo di Roma. Le farciture? Oltre la panna, ce ne sono a migliaia, sia dolci sia salate ed il brunch è la giusta occasione per assaggiarne in quantità. Tra i più apprezzati c’è il maritozzo con salmone e uovo alla Benedict o quello con stracciatella e alici. Nel reparto dolce, oltre al maritozzo tradizionale, puoi trovare anche un Maritamisù. Ma il brunch si estende anche a fagioli, panelle, pizza fritta, uova strapazzate, focaccia con cipolla e pecorino e insalata con feta e alici, insieme ai piatti tipici romani, anche in versione da passeggio. Ottime birre artigianali, succhi di frutta e caffè completano l’offerta.

Latta

Via Antonio Pacinotti 83 (Testaccio)

Venerdi – Domenica 10.00-18.00

Prezzo: menù alla carta

Il nuovo tempio della fermentazione, declinato dalla mattina al dopo cena, è Latta, la nuova creatura di Leonardo di Vincenzo e il team del Jerry Thomas Project. In uno spazio dalle atmosfere industriali, fornito di un piacevole dehor con tavoli imponenti, a partire già dal venerdi puoi trovare un interessante brunch, ovviamente a tema fermentazione. Accanto a bevande alcoliche o meno, rigorosamente fermentate in casa, puoi gustare ricette internazionali come bagel club sandwich, scrambled eggs, pancakes, avocado toast, banana bread e waffle.

