Aurora Bistrot: Un aperitivo speciale a pochi passi dai Fori Imperiali

Nel cuore del rione Monti, l’Aurora Bistrot & Bar è il luogo in cui charme e convivialità si incontrano.

Che sia per un pranzo, per gustare un tè caldo o per un aperitivo di qualità, non perdere l’occasione di vivere un’esperienza speciale all’Aurora Bistrot, situato all’interno del Nerva Boutique Hotel, proprio di fronte ai Fori Imperiali.

Nel cuore del rione Monti, l’Aurora Bistrot offre un’atmosfera tranquilla e accogliente. Fin dal primo istante, si resta affascinati dalla cura per i dettagli. In questo periodo, il locale è impreziosito da splendide decorazioni natalizie e dettagli festivi che trasmettono un’autentica allegria.

Lo stile del bistrot unisce armoniosamente design moderno e fascino retrò: la luce soffusa delle candele crea un’atmosfera intima, mentre le opere d’arte sulle pareti aggiungono un tocco creativo a un ambiente caldo e sofisticato.

Colazione: Il tocco speciale dell’Aurora Bistrot

Per iniziare la giornata nel modo giusto, all’Aurora Bistrot vengono proposti pancake integrali fatti in casa, serviti con frutti di bosco e sciroppo d’acero – per chi preferisce una versione più golosa, c’è anche la versione al cioccolato. Da non perdere la torta del giorno fatta in casa dalla chef Antonella, mentre per un’opzione più leggera, una fresca macedonia di frutta di stagione.

Per un autentico sapore italiano, non perderti l’insalata Caprese con Stracciatella fresca e pomodori di Napoli: un perfetto carico di energia per iniziare la giornata.

Il pranzo all’Aurora Bistrot

Con una particolare attenzione agli ingredienti freschi e di origine locale, il menu offre deliziose proposte home-made.

Per pranzo, prova il toast con avocado e salmone norvegese affumicato. Un altro dei nostri piatti preferiti sono le bruschette con Stracciatella, tartufo fresco e pomodori napoletani: un must! Il menu include anche insalate colorate, come la “Puglia” (con avocado, pomodori, Stracciatella, cetriolo e pane di mais) o la “Tropical”, una versione più esotica con mango e sommacco.

Per gli amanti dei formaggi, consigliamo la selezione premium di salumi e formaggi, come il Pecorino al Tartufo e la Stracciatella pugliese.

“Aurora Spritz” dalle 16 fino a tarda sera

Quando arriva la sera, Aurora Bistrot è il luogo ideale per godersi un aperitivo tradizionale con un tocco moderno.

Se ami il classico Spritz ma vuoi provare una variante speciale, prova l’“Aurora Spritz”: frizzante, agrumato e rinfrescante, è realizzato con Prosecco per un gusto unico.

Se invece vuoi sperimentare nuovi cocktail, oltre ai grandi classici, Aurora Bistrot propone una selezione di creazioni originali. Tra le nostre preferite: il “Nero The Cruel”, a base di mezcal e frutti rossi; il “Livia’s Garden”, un gin cocktail raffinato; e l’“Augustus Whisper”, un cocktail a base di vodka dal sapore unico.

Per accompagnare i drink, non abbiamo resistito ai taglieri, perfetti da condividere. Il nostro preferito? Quello con Patanegra, mortadella e Parmigiano stagionato 48 mesi. Da provare anche la selezione premium con Pecorino Romano al Tartufo, Gorgonzola Arioli e Stracciatella di Puglia. Invece, se vuoi provare qualcosa di più particolare, consigliamo gli involtini primavera fatti in casa e le Bajias croccanti, ideali con i cocktail.

Cinque del pomeriggio: Spritz o… tè?

Non in vena di un aperitivo alcolico? Nessun problema: nel menu ci sono anche smoothie freschi e salutari. Ti consigliamo il “Tropical Sunrise”, con mango, banana e arancia. Oppure, prova uno dei cocktail analcolici, come il “Virgin Moscow Mule” o il “Virgin Mojito”.

Se invece preferisci qualcosa di caldo, Aurora Bistrot ha pensato anche a te. Dalle 16 in poi, puoi concederti una pausa rilassante con una selezione di tè caldi premium, serviti con biscotti fatti in casa e la torta del giorno. La crostata alla marmellata di pesche è stata il nostro dolce preferito: davvero indimenticabile.

Aurora Bistrot è un’esperienza. Che tu sia qui per un cocktail, un tagliere da condividere o un momento di relax con tè e dolci, ti sentirai come a casa.

Abbiamo amato l’atmosfera amichevole, l’attenzione alla qualità e il fascino di questo posto. È il tipo di locale dove il tempo sembra rallentare e puoi davvero goderti la vita in stile italiano. Sia che tu sia del posto o un turista in visita a Roma, siamo sicuri che ti piacerà tanto quanto è piaciuto a noi.

Aurora Bistrot & Bar Via Tor De’Conti, 5 (Monti) Aperto tutti i giorni, dalle 7 alle 24 Tel. +39.066793764 aurorabistrotbar.com