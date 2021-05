Dove mangiare i migliori burger a Roma

Non esiste nulla di più goloso dell’hamburger. Un disco, spesso, di carne macinata, succosa e caramellata, racchiusa tra due dischi di pane e salse che ne potenziano il gusto. Inutile girarci intorno, l’hamburger è parte integrante della vita di tutti gli esservi viventi in questo pianeta. A qualsiasi ora, in qualsiasi polo geografico. Da New York a Shangai passando per Roma, questo panino “cucinato” sfama intere crew di adolescenti, studenti squattrinati e famiglie di ogni classe sociale.

Come per ogni piatto, ne esistono versioni economiche e sciatte, ma dall’altra anche innovative e di estrema qualità.

Qui siamo pronti a raccontarvi i migliori hamburger, classici, di pesce e vegetariani a Roma. Dai più aristocratici ai più popolari e veraci.

The Meat Market

A metà tra una steakhouse statunitense e un vero e proprio ristorante d’impronta spiccatamente pugliese, The Meat Market, con duplice sede a Testaccio e Piazza Bologna offre dei super burger, classici e d’impronta più italiana. La creatura di Vito Fiusco e Anita Nuzzi – imprenditori – proprietari anche di The Fisherman Burger – oltre a tartare, carpacci e bistecche offre ottimi burger preparati a partire da materia prima selezionatissima. All’interno del pane di Roscioli vanno a finire per esempio, nel caso del Burger Pontino, l’hamburger di manzo, le patate schiacciate, la porchetta piastrata, la provola affumicata e la maionese home made al rosmarino. Come omaggio alle origini dei proprietari non poteva mancare il Burger Puglia con burrata intera, capocollo, pomodori secchi home made e cime di rapa ripassate. Da non perdere le patate al forno di contorno! Ampia la scelta di vino e birra in abbinamento.

Straforno

Matteo Pavani nel suo Straforno a San Basilio, oltre alla fantastica pizza declinata in più versioni, da quella cotta alla brace, alla farcita, offre hamburger racchiusi nel suo pane cotto nel forno a legna, digeribile e fragrante. Tra le proposte in carta, ottenute da una approfondita ricerca sulla materia prima, trovare il “Burger Croccante”, ossia un burger di manzo con provola affumicata, guanciale croccante, rosti di patate, cipolla rossa caramellata rosolata in padella, lattuga romana e salsa Straforno e ancora il “Gricio” con burger di manzo, crema di Pecorino Romano Dop e pepe nero, guanciale croccante e rucola. Tutti i burger sono disponibile nella versione da 150 grammi o 300 grammi. Non perdetevi lo Stra – Mega Burger: 600 grammi di burger di manzo in una focaccia da 300 gr cotta nel forno a legna con patate fritte originali, chips classiche e salse. La sfida? Mangiarlo tutto da solo per avere in omaggio un boccale di birra da collezione e un Stramegaburger per la prossima visita.

Fisherman Burger

Nel quartiere Nomentano, a due passi da Piazza Bologna c’è The Fisherman Burger che propone super burger esclusivamente di pesce. In un riuscito melting pot tra Italia, in particolare Puglia, e New England, il menù di Fisherman, oltre a crudi, primi di mare e astice offre una serie di panini gourmet. Tra le proposte va menzionato il “Del Pescatore”, trancio di salmone, crema di patate, rucola, peperoni, olive taggiasche, salsa il pescatore; il “Del Mozzo”, trancio di merluzzo, spinaci saltati, bacon croccante, scamorza affumicata, maionese e il “Davy Jones”, rosetta con polpo arrosto, crema di fave, bietola e friggitelli. Imperdibile e sempre presente è il Lobster Roll con bacon o cipolla caramellata.

Birretta Wine and Food

Nel quartiere Prati Birretta Wine and Food offre una vastissima proposta di burger di alta qualità. La carne della macelleria Feroci viene condita e modellata, pronta ad essere accolta in panini classici e con varianti, come quella al nero di seppia. E poi? Decine di salse e condimenti la arricchiscono. Da non perdere il Fantozzi burger, con hamburger da 200 gr, frittatona di patate, provola e mayo allo halapeno. Oltre agli hamburger, ottimi fritti, nachos super conditi da condividere, pulled pork, pastrami e diverse opzioni vegeteriane arricchiscono l’offerta. Da non sottovalutare la selezione di birre artigianali.

Open Baladin

Nascosto tra i vicoli intorno a Campo dei Fiori, c’è un piccolo pub contemporaneo che offre uno dei migliori burger della città. Pane di Bonci, carne di fassona e condimenti all’italiana ultimano la proposta. Oltre ai grandi classici da provare è l’Onorevole con pesto di pistacchio, formaggio pecorino di Pienza, prosciutto cotto grigliato e pomodori secchi sott’olio. Oltre a lui figurano in menù le “Fatate”, le loro chips di patate, in versione classica, cacio e pepe o con paprika affumicata. Tartare, proposte vegetariane, insalate completano l’offerta. Cosa graditissima è che il personale vi chiederà il punto di cottura della carne, cosa rara e molto apprezzabile. Vastissima è la scelta di birre artigianali, oltre 100.

Smash Tag

Ad Aprile 2021, nei pressi di piazza Bologna, è nato Smash Tag. Dall’idea di Riccardo Di Salvo, Ivan Leone e Giorgio Rajani, questa piccola realtà sforna alcuni dei migliori hamburger della Capitale, già presi d’assalto. Il suo punto forte? Lo “smash burger”, ossia una pallina di carne che una volta sulla piastra si comprime con uno strumento apposito. “smasher”. L’alta temperatura crea una crosticina croccante e saporitissima che sigilla tutti i succhi del patty all’interno. Da Smash Tag ovviamente la carne è selezionata da quattro tagli diversi macinati quotidianamente più volte. Ad arricchirla diverse salse segrete, pancetta affumicata al melo, american cheese e tanto altro. E cosa importante, il packaging è totalmente compostabile.

Taste Good – Hamburger Italiana

Nel quartiere Africano, da Taste Good l’hamburger lo puoi comporre tu: scegli il tipo di pane, il peso della carne e i condimenti ma puoi anche fidarti delle scelte in menù. Quattro le varianti di patatine di contorno: chips, stick, in camicia e speziate. Divertente, anche se ora non usufruibile, è l’opzione social burger da 3 chili, per i più temerari.

Franz Burger

A San Giovanni, nei dintorni di Piazza Lodi, Franz Burger si diverte offrendo abbinamenti bizzarri, non tralasciando i grandi classici. L’hamburger al Fresco prevede l’aggiunta del lime al cheddar e della menta alla maionese. Oltre al classico e all’innovativo da Franz puoi comporre tu il tuo hamburger scegliendo tra diverse carni, Black Angus, cavallo, pollo e veggie; pane classico, ai cereali e arabo; e poi il condimento, classico o nelle varianti “Fresco”, “Spinto” con friggitelli, cipolla, bacon, cheddar e maio al peperoncino e tanti altri.

Docks & Co

Messico e Italia, assieme in un connubio vincente da Docks & Co. In pieno stile texano c’è il Green Chili Burger con doppio cheddar, cipolla di tropea e jalapenos caramellati, bacon e salsa Djionnaise o ancora il Juicy Lucy Burger ripieno di cheddar. Tantissimi gli sfizi da ordinare come antipasto, in pieno stile tex – mex, tra mille varianti di nachos e poi tacos e fajitas. Burrito, tartare, pork ribs e altri main courses completano l’ampia proposta, anche vegetariana e di pesce.

Flower Burger

La prima vegan hamburgeria a Roma, con duplice sede, è Flower Burger che per i suoi panini ha scelto i sette colori dell’arcobaleno. Al posto della carne ci sono il seitan, i ceci o il riso basmati accompagnati ad altre verdure e salse innovative come la rocktail ossia un mix di ketchup, senape e flower mayo, arricchite da alga nori e brandy.

Knick Knack Yoda

A due passi dal Vaticano, tra richiami berlinesi e musica techno, Knick Knack Yoda propone una buona scelta di hamburger ricercati. Alla base di tutto c’è la buona carne di chianina, accolta in un panino morbido e croccante al contempo. Le patate di contorno sono grigliate e coperte da una cascata di formaggio fuso e bacon. Ogni giorno il menù si rinnova di molteplici proposte come il “Maradona Vive” con broccoletto ripassato, guanciale, fontina, tabasco e salsa al tartufo. Se la trovate non perdetevi la frittata di cicoria nel panino.

Limerick

Sempre dalla macelleria Feroci arriva la carne dei panini di Limerik, un classico Irish pub in legno old style. Buona la carne, buono il pane e le combinazioni di sapore come nel caso del BlueCheese con gorgonzola, noci tostate e bacon croccante. Poi c’è lo Smash dove la carne è cotta all’americana, schiacciata con forza sulla piastra, e abbinata a cheddar, cetriolini pickled, cipolla rossa e salsa segreta. Molto buoni anche le varianti con il pollo fritto impanato nei corn flakes. Ampia la proposta di birre artigianali.

Fish Lab

Ottimo hamburger di pesce a Ponte Milvio, da Fish Lab. Un esempio è il Louisiana Fish Burger con filetto di merluzzo con panatura alle erbe, cavolo rosso marinato, cipolla croccante e maionese piccante. Oltre ai burger, ben fatte sono le fritture di gamberi, calamari e alici da intingere in salse homemade. Saltuariamente in menù c’è anche il lobster roll, con 20 cm di panino morbido imburrato ripieno di aragosta.

La Chiancheria

La Chiancheria, ossia la macelleria in dialetto napoletano, di Via Ostiense offre un ottimo hamburger in stile partenopeo. Oltre alla macelleria e alla gastronomia, qui si mangiano e ordinano dal divano di casa fantastici panini. La carne proviene dalla Fattoria Carpineto che alleva la razza Marchigiana e Podolica. Consigliati sono il “Sua Maestà 2.0” con Hamburger di vitello marchigiano di fattoria Carpineto 180g, provola affumicata, friarielli napoletani, speck croccante e pomodori secchi; il “Don Raffae’ “con hamburger di Vitellone da 180 gr, stracciata di bufala, peperoncino verde di fiume spadellato con pomodorino del piennolo ed il “Bolognese”, con hamburger di vitello marchigiano 180 gr, mortadella Bologna grigliata, provola affumicata, pesto di pistacchio e stracciata di Bufala.

Cult Burger and Things

A Prati, da Cult i burger sono cucinati sottovuoto per mantenerne intatte le proprietà nutritive, i sapori e i colori. Oltre 10 tipologie sono le tipologie di hamburger, di carne, vegetariano e di pesce, conditi in maniera estrosa e divertente. Tra le proposte più ardite c’è il “Roma – Tokyo” dove il burger di Wagyu si vede affianco il guanciale di suino siciliano nero dei Nebrodi, la crema di pecorino e pepe di sichuan, la spuma di uovo biologico e la mayo al wasabi e ancora il “The best cheesebacon in Town” dove sempre il burger di Wagyu si associa a cave matured cheddar, guanciale di suino siciliano nero dei Nebrodi, cipolla di Tropea in agrodolce, salsa BBQ homemade allo Zacapa 23 years, pomodoro e insalata lollo.

TBSP

In pieno stile americano, TBSP offre un panino firmato Gruppo Galli. Hamburger ma anche Pastrami, New York strip dry aged, ribs all’americana, chicken wings, Pulled Pork sono al centro dell’offerta, pura e classica, priva di varianti italiane.

Hamburgeseria – Burger Bar

A San Lorenzo c’è solo un posto che merita in quanto ad hamburger ed è l’Hamburgeseria – Burger Bar di via dei Reti. Contemporanea, in un mix affascinante di legno e metallo, questa giovane realtà offre il classico street food americano, ma di qualità. Protagonista dell’offerta è l’hamburger, sia tradizionale che in veste innovativa come nel“Gasperino” con insalata, pomodoro, uovo a frittatina con pecorino romano, pancetta di amatrice e mayo al pecorino. Ogni stagione poi accoglie molteplici novità.

