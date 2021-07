Cugino: colazioni, brunch, pranzi, aperitivi e relax ai Parioli

Cugino fa parte del nuovo The Hoxton hotel a Roma, ma accoglie tutti

Il quartiere Parioli non è esattamente quello che definiremmo una meta turistica della Città Eterna, ed è proprio per questo che il brand dell’ospitalità inglese The Hoxton lo ha scelto per il suo nuovo hotel. The Hoxton, Rome ha aperto a maggio 2021, dopo un anno disastroso per l’industria del turismo, per portare lusso e comfort ai suoi ospiti in modi nuovi e innovativi. L’hotel open-house vanta ben 192 stanze, un lounge spazioso ma intimo, un bar, un ristorante che aprirà a settembre, ed un intero piano dedicato ad eventi privati e conferenze chiamato The Apartment.

©Andrea Di Lorenzo

L’albergo offre un’atmosfera che unisce armoniosamente la filosofia del brand Hoxton con l’architettura urbana di Roma. The Hoxton ti fa sentire a casa anche in un paese straniero, ed è perfetto per una vacanza o una staycation ma anche per tanto altro. La scelta di location è infatti strategica: piuttosto che nel Centro Storico che pullula di turisti, il nuovo hotel ha trovato la sua casa in prossimità di tante attrazioni meno mainstream come Villa Borghese, Villa Ada, MACRO, ed il Quartiere Coppedè. The Hoxton vuole infatti che i suoi ospiti interagiscano con la vera città invece che con altri turisti, per una esperienza di Roma locale ed autentica.

Il bar e caffetteria appropriatamente chiamato Cugino è accogliente all’interno dell’ambiente sofisticato del The Hoxton, Rome. Con un ingresso su strada separato da quello dell’albergo, Cugino attira ed invita i passanti an entrare e sedersi. Il suo giardino esterno è specialmente attraente ad ogni ora del giorno e della sera per qualsiasi romano sia alla ricerca di colazione, brunch, pranzo o aperitivo.

Per coloro che cercano un riparo dal sole estivo, Cugino è disponibile anche in tutta la hall dell’albergo, che è un rifugio chic, perfetto per un business meeting, qualche ora di smart-working, o semplicemente un pasto o drink con gli amici (o da soli!).

©Andrea Di Lorenzo

Perché “Cugino”? Beh, perchè ogni italiano che si rispetti, tenendo una conversazione su qualsiasi argomento, è solito tirare in ballo un proprio cugino che ne ha esperienza o conoscenza, come un vero e proprio deus ex machina. Quindi, proprio come il cugino asso nella manica in una grande famiglia italiana, Cugino si inserisce perfettamente nel contesto di The Hoxton ma ha anche una sua brand identity autonoma che è complementare all’albergo.

Il brunch è disponibile nei weekend dalle 11:00 alle 15:00. La cucina di Cugino è una collaborazione con Marigold, la microbakery di Ostiense che è diventata negli ultimi anni il posto preferito per il brunch domenicale di molti romani ed expats. Il menu è molto eterogeneo per soddisfare un pubblico vario. Il piatto da provare assolutamente è l‘avocado toast su pane di segale con uova in camicia. Per i più golosi alla ricerca di qualcosa di più dolce, i loro delizionsi pancake sono sempre una buona idea, così come le svariate torte. Ci sono anche i classici da colazione italiana ma con piccole modifiche, come cornetti, brioche all’arancia, torta di zucchine con glassa di crema al formaggio, vari tipi di muffin, e tanti altri. La frutta fresca è sempre disponibile anche per frullati, e non dimenticate di provare le varie miscele di caffè.

©Andrea Di Lorenzo

Il pranzo ha un menu informale che è disponibile tutta la giornata. I pasti provengono dalla tradizione italiana con qualche taglio moderno. Per esempio, provate il panino Hox-tail, un pan brioche con coda alla vaccinara, maionese alla paprika, e sedano in salsa agrodolce.

L’aperitivo inizia ogni giorno alle 18:00, e Cugino propone sandwich gourmet, pizzette, e snack tipici con frutta secca, taglieri di salumi e formaggi di altissima qualità, e tanto altro. Tutto è accompagnato perfettamente dai vini migliori e i cocktail a vostra scelta mixati dall’esperto bartender Simone De Luca. Ogni martedì di luglio, l’aperitivo è accompagnato da un duo electro-jazz che suona la viola ed il violino.

Cugino e The Hoxton hanno un approccio etico al cibo e servono solo prodotti farm-to-table, supportando le industrie locali per servire ai loro ospiti sapori autentici e genuini. Sono anche molto attenti all’ambiente e fanno del loro meglio per ridurre lo spreco.

©Andrea Di Lorenzo

The Hoxton, Rome, il primo albergo in Italia del gruppo Ennismore, è stato progettato in collaborazione con lo studio inglese Fettle Design a partire da un edificio degli anni ’70. Ispirandosi alla struttura originale, il lobby romano di The Hoxton presenta sedie vintage, tavoli in legno e marmo, e tanti colori sia caldi che freddi nei vari spazi adiacenti che in qualche modo trovano una armonia unica.

Fermatevi da Cugino per un pasto o un drink con gli amici, e godetevi l’atmosfera di The Hoxton. Sentirete in voi il bisogno di tornarci per rivivere l’esperienza.