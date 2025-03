Dove fare colazione a Roma: i migliori posti tra dolce e salato

Iniziare con gusto la giornata: una guida ai migliori bar e pasticcerie della capitale

La colazione è il pasto che segna l’inizio della giornata, un rito che a Roma può trasformarsi in un’esperienza gastronomica unica, in cui tradizione e innovazione si incontrano in mille forme. Che si tratti di una colazione dolce o salata, Roma offre una varietà di posti che soddisfano ogni desiderio, dalla pasticceria più classica alla proposta più salutare e internazionale. Ecco una selezione di luoghi imperdibili dove fare colazione nella Capitale.

Barnum Cafè

Via del Pellegrino, 87

In pieno centro, a pochi passi da Campo de ’Fiori, Barnum è il luogo ideale per chi cerca una colazione variegata, magari al bancone o nei comodi divanetti. Tra i piatti salati ci sono uova, sandwich e tanto altro, accompagnati da caffè filtro selezionati con cura. Un angolo di comfort e qualità dove iniziare la giornata.

Bar Pasticceria Romoli

Viale Eritrea, 142

Un vero e proprio must per gli amanti delle colazioni tradizionali romane, il Bar Pasticceria Romoli è celebre per la sua Gabriella, una prelibatezza simile a un danese di sfoglia al burro, farcito con crema pasticciera e, su richiesta, con gocce di cioccolato. Questo storico bar-pasticceria, aperto dalle prime luci dell’alba fino a notte fonda, è il posto ideale per assaporare una colazione che unisce qualità e tradizione. Non mancano poi i classici maritozzi, per una colazione romana doc.

Bauhaus

Piazza Eugenio Biffi, 3

Un ex forno che nel 2021 è diventato Bauhaus, questo locale offre un’interpretazione moderna della colazione, tra pancakes, waffles, cinnamon rolls, omelette, avocado toast e molto altro. Con succhi freschi Alain Milliat e caffè speciali, Bauhaus è il posto ideale per chi cerca una colazione che mescola tradizione e innovazione, in un ambiente contemporaneo e accogliente.

Babingtons

Piazza di Spagna, 23

Per chi vuole una colazione elegante e raffinata, Babingtons è la scelta perfetta. Con i suoi piatti all’inglese come uova e bacon, uova alla Benedict e una selezione di dolci imperdibili, questa storica sala da tè è il luogo ideale per una colazione all’insegna della qualità. Non dimenticate di provare i loro tè pregiati.

Casa Manfredi

Viale Aventino, 91-93

Eleganza e raffinatezza sono le parole d’ordine da Casa Manfredi, un angolo di dolcezza e qualità in zona Aventino. Questo bar di quartiere unisce la tradizione della pasticceria romana alla modernità, offrendo cornetti, croissant (anche salati), trecce e girelle al cioccolato, senza dimenticare le prelibatezze mignon. Da non perdere il locale in stile newyorchese in zona Piramide e Casa Manfredi Teatro, con laboratorio a vista.

Cresci

San Pietro

A due passi da San Pietro, Cresci è la meta ideale per chi vuole una colazione variegata, che accontenta davvero tutti i gusti. Le creazioni di Danilo Frisone, da sempre punto di riferimento per dolci e lievitati di alta qualità, spaziano dalla pizza alla pasticceria, dalle crostate ai biscotti stagionali, il tutto accompagnato da una selezione di caffè, tè e succhi freschi. Un luogo dove tradizione e innovazione si fondono in ogni boccone.

Coromandel

Via di Monte Giordano, 60/61

Un accogliente rifugio nel cuore di Roma, perfetto per fare una pausa dopo una passeggiata tra i vicoli storici è Coromandel che offre colazioni dolci e salate che spaziano tra i classici della tradizione e le proposte internazionali. Croissant, pain au chocolat, cinnamon roll con clotted cream o pancakes soffici in menu. Se preferisci una colazione salata, non mancano uova strapazzate, omelette, French toast con bacon e sciroppo d’acero, e anche bagel dolci o con salmone affumicato. Ampia anche la selezione di tè e caffè, pensata per accontentare ogni palato.

Fabrica

Via Girolamo Savonarola, 8

In zona Prati, Fabrica – Industria dolciaria è un’insegna dall’atmosfera bohémien, dai soffitti alti e il design industriale. Qui si può gustare una colazione completa e variegata nell’offerta esibita al bancone centrale e raccontata sulle lavagnette appese alle pareti. Ottimi i tè di pregio e le torte da forno. Non da meno i pancakes.

Faro

Via Piave, 55

Se siete amanti del caffè specialty, Faro è il posto perfetto per la vostra colazione. Oltre a un caffè eccellente, troverete anche brioche, plumcake, cookies e diverse torte di stagione, con un’attenzione particolare alla qualità. Da non perdere, in particolare, la cheesecake, che è diventata un vero e proprio cult per gli amanti del dolce.

Forno Monteforte

Via del Pellegrino, 129

Dietro Campo de ’Fiori, Forno Monteforte è la meta ideale per chi cerca una colazione ricca di qualità. Da provare i pangoccioli, che sono diventati il simbolo del forno, ma anche la proposta salata come il pane con burro e marmellate bio. Monteforte è un posto che sa come portare il tradizionale forno romano nel futuro, con tecnologie all’avanguardia e una grande attenzione per gli ingredienti.

Gastromario

Via Voghera, 10

Gastromario è un piccolo laboratorio culinario, dove l’arte della pasticceria incontra la tradizione francese. Qui troverai pasticcini dolci raffinati come le sfoglie con fragole e frangipane alle mandorle o il Pan Suisse con crema e gocce di cioccolato. Non mancano le proposte salate, come il pain au jambon, un gustoso panino con prosciutto cotto arrosto, o il cinnamon roll salato.

Ginger Sapori e Salute

Pantheon e Via del Corso

Ginger è la scelta perfetta per chi desidera una colazione sana e colorata. Frutta tropicale fresca, yogurt arricchiti di granola, pancakes e smoothies fanno di questo locale un punto di riferimento per chi cerca un risveglio nutriente e gustoso. Non solo dolcezza, ma anche una selezione di succhi e centrifughe che combinano freschezza e benessere. Un’oasi di freschezza anche nella splendida corte di Palazzo Raggi, tra Via del Corso e Piazza San Silvestro.

Grani Farine & Caffè

Viale dei Quattro Venti, 152 c/d

Se cercate una colazione all’insegna della pasticceria artigianale, Grani Farine & Caffè è la scelta perfetta. Cornetti italiani, croissant, bombe con crema pasticciera, e dolci come cheesecake, carrot cake e torta della nonna sono solo alcuni dei deliziosi prodotti da provare. A chi ama anche il salato, non mancano le quiche e i panbrioche farciti. Un indirizzo da non perdere per una colazione dolce e salata in una delle zone più tranquille di Roma.

Le Levain

Via Luigi Santini, 22 e Via Piave, 8

Un angolo di Francia nel cuore di Trastevere e nel quartiere Trieste, dove la pasticceria e la boulangerie si incontrano per regalarvi una colazione da sogno. Croissant, pain au chocolat, pasticciotti pugliesi e tanto altro sono le proposte principali, insieme alla sua seconda sede in zona Porta Pia, che si distingue per un’ampia offerta di caffè. Da Le Levain, la colazione è sempre un’esperienza che profuma di burro e dolcezza.

Le Carré Français

Via Vittoria Colonna, 30

Un angolo di Parigi nel cuore di Roma è Le Carrè Francais, un luogo che ti fa sentire subito immerso in un bistrot francese autentico. Qui si possono gustare dolci tipici come le croissant fragranti e le crêpes, ma anche piatti salati come la quiche Lorraine, l’omelette al tartufo e, naturalmente, il pane appena sfornato. Se sei un amante della pasticceria francese, qui non puoi perdere le delicate creazioni di alta qualità, perfette da accompagnare con un buon tè o caffè.

Love

Via Tunisi, 51

Ideale per chi ama il caffè specialty, Love offre oltre venti tipi di caffè diversi. Ma non solo: anche i lievitati sono straordinari, tra cui cornetti all’italiana, croissant francesi e vari dolci originali. Se preferisci una colazione salata, puoi optare per piatti come i pancake con pancetta croccante, o un avocado toast ricco e saporito.

MAE. Café Vin et Cuisine

Via della Giuliana, 33

Situato in zona Prati, MAE. è il posto giusto per una colazione ricca e variegata. Ogni giorno troverete torte fatte in casa, lievitati, pancakes (anche salati, con salsa gravy e salsiccia o crema di zucca e castagne) e molte altre proposte, tra cui bagel, toast, e sandwich. Una selezione di caffè filtro e la possibilità di fare un brunch nel weekend lo rendono una delle destinazioni più complete per una colazione a Roma.

Pasticceria Walter Musco – Bompiani

Largo Benedetto Bompiani, 8

Se siete in cerca di una colazione di classe, la Pasticceria Walter Musco, in largo Benedetto Bompiani, è il posto giusto. Eleganza e ricerca sono i cardini di questo locale, dove la pasticceria di altissimo livello incontra le tradizioni della colazione romana. Croissant, torte e biscotti vengono realizzati con cura artigianale e attenzione per i dettagli, per un’esperienza gustativa che non tradisce mai.

Panificio Nazzareno

Piazzale di Ponte Milvio, 35

Un locale moderno e accogliente a Ponte Milvio, Panificio Nazzareno è il posto giusto per chi cerca una colazione gustosa e sostanziosa. Ottimi lievitati, pizza e pane caldo appena sfornato, accompagnati da una selezione di succhi e bevande calde. Un’ottima scelta per iniziare la giornata con energia.

Pasticceria Regoli

Via dello Statuto, 60

Storica pasticceria romana che non ha bisogno di presentazioni, Regoli è il posto perfetto per chi vuole provare il maritozzo con panna, magari accompagnato da un buon espresso. Da Regoli, la tradizione è sempre protagonista, con dolci classici e ricette che fanno parte della memoria storica di Roma.

Roscioli Caffè

Campo de’ Fiori

Impossibile non fare una sosta da Roscioli Caffè, a pochi passi da Campo de ’Fiori, per assaporare uno dei migliori maritozzi con panna della città. Ma non solo: il locale offre una colazione completa e variegata, che spazia dai classici cornetti e pasticcini fino a piatti più internazionali, come pancakes e uova preparate in diversi modi. La posizione centrale e l’atmosfera accogliente lo rendono un luogo ideale per iniziare la giornata con gusto.

Questi locali non sono solo posti dove fare colazione, ma veri e propri angoli di Roma che raccontano storie di passione, tradizione e innovazione gastronomica. Se siete a Roma, non potete perderli!

Santi Sebastiani e Valentino

Via Tirso, 107

Santi Sebastiani e Valentino è la meta ideale per chi cerca una colazione golosa e raffinata. I ventagli di sfoglia, i danesi con gocce di cioccolato e granella di pistacchio, i brownies e un’attenta selezione di caffè e tè sono il punto forte di questo locale che sa come sorprendere ogni giorno con la sua creatività. Se vi trovate in zona, non potete perdervi le sue colazioni deliziose.

Julietta Pastry and Lab

Via Francesco Negri, 25

Julietta è il primo laboratorio di pasticceria interamente vegetale della città, un punto di riferimento per chi cerca dolci senza derivati animali. I dolci vegani sono preparati con maestria dalla pastry chef Barbara Giovannetti, che crea prelibatezze come i New York Roll, macaron alla francese, biscottini e semifreddi. Ogni dolce è curato nei minimi dettagli, ma non manca una selezione di caffè pregiati per accompagnare la colazione. Un posto ideale per chi vuole una colazione sana senza rinunciare al gusto.