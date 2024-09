Dove mangiare a Trastevere: 25 Ristoranti, Trattorie e Pizzerie da provare

I migliori ristoranti (e non solo) di Trastevere

Trastevere è un autentico quartiere romano situato tra il fiume Tevere, il Vaticano e il Gianicolo. Oltre ad essere frequentato per i suoi bar e la vita notturna, è anche famoso per i suoi ristoranti tipici. Trastevere infatti è pieno di deliziosi ristoranti (molti a conduzione familiare), trattorie e panetterie che soddisferanno tutte le vostre esigenze, dalla colazione alla cena.

Vuoi sapere dove mangiare a Trastevere? Eccoti una lista di 25 ristoranti, trattorie e pizzerie a Trastevere dove provare l’autentica cucina romana ma non solo.

Da Enzo al 29

Via dei Vascellari, 29

Lun – Sab: 12.15 – 15.00 & 19.00 – 23 – Non si accettano prenotazioni

daenzoal29.com

Mangiare da Enzo è come mangiare a casa della nonna. Splendidamente illuminata e rigorosamente senza fronzoli, questa trattoria veracemente autentica, con piatti rustici e fedeli alla tradizione, invoglia i clienti a tornare più di una volta: piatti classici romani come la Cacio e Pepe e l’Amatriciana, così come le polpette al pomodoro la fanno da padrone nel menù. Non lasciatevi spaventare dalla coda all’esterno, Enzo è uno dei migliori ristoranti tradizionali di Roma, vale la pena pazientare per gustare le sue prelibatezze!

Da Teo

Piazza dei Ponziani, 7

Lun – Sab: 12.30 – 15.30 & 19.30- 23.30

trattoriadateo.it

Rinomata e popolare trattoria per gli amanti della cucina laziale, Da Teo è un locale specializzato in piatti con tartufo bianco e funghi porcini, ottimi anche i piatti di pasta a base di pesce, per non parlare dei loro gustosi fiori di zucca, che sicuramente non vi deluderanno! Il personale è in grado di preparare sapientemente una gamma di piatti gustosissimi, adatti a qualsiasi tavolata. E nella bella stagione è possibile sedersi a mangiare nella piazzetta esterna, che affaccia sui tipici e vivaci vicoli trasteverini.

Seu Pizza Illuminati

Via Angelo Bargoni, 10

Tutti i giorni: 19.00 – 24.00

seupizza.com

Ai margini di Trastevere, vicino al fiume Tevere, si trova Seu Pizza Illuminati, una delle pizzerie più acclamate di Roma, nonchè ristorante ideale per gruppi di tutte le età, dove gustare le pizze più raffinate della vostra vita. Seu Pizza Illuminati è il paradiso per gli amanti della pizza, come indicato nel loro motto “In Pizza We Trust”. E c’è da credergli.

Mare Nostrum Seafood

Viale Aurelio Saffi, 7

Mar-Dom 19:00 – 22:30 (pranzo solo nel weekend)

marenostrumseafood

Mare Nostrum Seafood racchiude nel suo nome l’essenza della sua filosofia. Il ristorante, trasteverino per circostanze, siciliano per origine e mediterraneo per scelta, accoglie al suo interno svariate tradizioni di culture bagnate dal Mar Mediterraneo, con risultati sorprendenti. A Roma e dintorni non mancano ristoranti di pesce, ma Mare Nostrum è più che unico nel suo genere. Materie prime di altissimo livello, freschissime, locali, e spesso a km 0, scelte con cura quotidianamente. Complice anche l’estro dello staff e dello chef, le creazioni di Mare Nostrum raggiungono equilibri delicati e connubi particolari, frutto di tanto studio e di infinita passione.

Il Maritozzo Rosso

Vicolo del cedro, 26

Mar – Sab: 10.30 – 15.00, 18.00-23.00 | Dom 10.30-16.00

ilmaritozzorosso.com

Il Maritozzo Rosso porta un tocco gourmet al maritozzo tradizionale di Roma. Che cos’è un maritozzo? È un tipico dolce romano, costituito da una piccola pagnotta tagliata a metà farcita con abbondante panna montata. Ma dimenticatevi del classico ripieno alla panna montata, qui troverete abbinamenti salati e sfiziosissimi che faranno vibrare le tue papille gustative.

Pensate a un maritozzo ripieno di guanciale croccante e cacio e Pepe, o di stracciatella pugliese, acciughe di Sciacca e gustosi spinaci. Queste sono solo due delle 30 diverse ricette che i proprietari hanno creato. Sbizzarritevi!

Pizzeria ai Marmi

Viale di Trastevere, 53

Gio – Mar: 18.30 – 02.00

Pizzeria Ai Marmi

Quando siete a Roma, fate come fanno i romani, ossia provate una pizza alla romana, sottile e croccante. Ai Marmi è forse una delle pizzerie più iconiche e conosciute della città, dove da decenni si servono gustose pizze senza fronzoli, in un ambiente molto informale e rilassato. Una delle nostre preferite è senza dubbio la Margherita con la mozzarella di bufala, provare per credere.

L’Elementare Pizzeria

Via Benedetta, 23

Lun 18.00 – 01.00; Mar – Giov & Dom: 12.00 – 01.00; Ven & Sab 12.00-02.00

pizzerialelementare.it

Il famoso Bir & Fud di Trastevere si è trasformato in L’Elementare, una pizzeria che rievoca i prodotti e le tradizioni del Lazio. Anche qui troverai una grande selezione di birre artigianali, ma la novità è la squisita pizza romana di Mirko Rizzo. Potrai assaggiare la sua famosa pizza romana tonda, super sottile ed estremamente croccante, con un impasto lievitato per 24 ore e realizzato con una miscela di farina doppio 0 a basso contenuto proteico, di tipo 1 con germe di grano.

La Prosciutteria Cantina dei Papi

Via della Scala, 71

Aperto tutti i giorni 11.30 – 24.00

cantinadeipapi.com

Quando si evocano delle immagini per testimoniare le eccellenze culinarie italiane i maggiori contendenti di solito sono la mozzarella, la pasta alla carbonara, e, naturalmente il prosciutto. Riconoscendo l’importanza di quest’ultimo nella tradizione dell’antipasto all’italiana, la Prosciutteria ha conquistato un mercato di nicchia ed ha scelto di servire un mix di prosciutti tagliati all’osso. Assaggiate uno dei loro piatti misti accompagnato da un buon rosso.

Eggs

Via Natale del Grande, 52

12.00 – 23.00

eggsristorante.com

Il ristorante Eggs è un paradiso di uova e carbonara, aperto per pranzo e cena. È un piccolo e contemporaneo bistrot con un menù ricco e variegato dove l’uovo è il protagonista dello spettacolo. Insieme alle uova di gallina biologiche, ci sono anche uova di struzzo, quaglia e uova di riccio di mare e caviale!

Checco er Carettiere

Via Benedetta, 10

Lun – Sab 12.00 – 15.00 & 19.00-24.00

checcoercarettiere.it

Roma è ben nota per la sua ricca cucina tipica, e la sua santa trinità di paste: Carbonara, Amatriciana e Cacio e Pepe. Qualunque sia la tua inclinazione, stai certo che Checco Er Carettiere non ti deluderà! Dal 1900, questa taverna rustica offre ai suoi clienti piatti tipici romani. E se volete qualcosa di più raffinato, la carta propone anche gustosi piatti di pesce.

Glass Hostaria

Vicolo del Cinque, 58

Mer – Ven: 19.00 -22.00; Sab -Dom12.00 -14.30 & 19.00-22.00

glasshostaria.it

Glass Hostaria, una stella Michelin, elegante e moderna, è il luogo in cui recarsi per un’occasione speciale a Roma. Venire qui significa assistere a qualcosa di unico, visto che il menù cambia spesso: non si tratta certo di una tipica Osteria. Lasciatevi incantare dai piatti di Cristina Bowerman, resident chef pluripremiato, specializzata in piatti di pesce e carne, come la tartare di manzo, condita con tartufo. Sono disponibili anche opzioni dedicate ai vegetariani.

Taverna Trilussa

Via del Politeama, 23-25

Lun – Sab: 19.00 – 24.00

tavernatrilussa.it

Situata su un patio, tra le viti illuminate da luce soffusa, la Taverna Trilussa è il posto ideale per una cena romantica. Questo elegante ristorante, che serve i grandi classici romani dal 1910, propone oltre ai soliti primi della tradizione (vi consigliamo l’Amatriciana) interpretazioni più originali, come i Tagliolini al tartufo.

Tiberino

Via Ponte Quattro Capi, 18 (Isola TIberina)

Lun – Mer: 8:30 – 16:30; Gio – Ven: 8.30am – 23.00; San: 11.00 – 23.00; Dom 11.00 – 18:30

tiberinoroma.it

Questo ristorante, caffetteria e gelateria è situato in una delle località più romantiche di Roma, l’Isola Tiberina, con tavoli esterni su Ponte Quattro Capi e su Piazza S. Bartolomeo. E’ il posto ideale per mangiare all’aperto a Roma in una location unica, o semplicemnte prendere un caffe, gustare un gelato o fare un aperitivo in piazzetta.

Alle Fratte di Trastevere

Via delle Fratte di Trastevere, 49/50

Giov – Mar: 12.00 – 15.00 & 18.00-23.00

allefratteditrastevere.com



Qui alle Fratte di Trastevere, i cuochi sanno il fatto loro. Non lasciatevi ingannare dall’immagine e dal menu tipico di un’osteria, ciò che rende speciale Alle Fratte sono le loro specialità americane. Con un cuoco originario di New York, qui potrete provare il vero American Food!

Bagel freschi, crumble di mele, brownies fatti in casa, pancetta e molto altro, un posto che propone il meglio di entrambi i mondi, quello italiano e quello a stelle e strisce: alle Fratte qualsiasi vostra voglia sarà soddisfatta. E nel weekend non perdetevi il loro brunch!

Le Mani in Pasta

Via dei Genovesi, 37

Mar – Dom: 12.30 – 15.00, 19.30 – 23.30

facebook.com/lemaninpastatrastevere/

Photo credits: albertoblasetti.com

Questa Osteria nel quartiere di Trastevere non è solo uno dei migliori ristoranti di cucina tradizionale in città, ma è anche un ottimo ristorante di pesce. Per iniziare ordina il delizioso carpaccio di branzino con scaglie di tartufo e l’insalata di polpo con patate. A seguire, se sei un amante dei carboidrati, prova i tagliolini con pomodorini, gamberetti o la deliziosa carbonara. Tenete a mente che la cucina del locale è molto piccola, quindi potrebbe volerci un po’ prima di essere serviti.

Jacopa

Via Jacopa de’ Settesoli, 7

Lun – Dom: 7.30 – 10.00 & 18.00-24.00

jacopa.it

Questo ristorante e cocktail bar a Trastevere è il luogo ideale per gustare cibi e bevande in stile contemporaneo. I protagonisti di Jacopa sono innanzitutto gli ingredienti, freschi e di prima qualità. È possibile ordinare piatti semplici come le animelle, prosciutto e fichi, maiale o verdure sott’aceto, o si può optare per la pasta fatta in casa. Da abbinare al vostro piatto provate uno dei loro cocktail o tuffatevi nella selezione di vini biologici, che spazia dal bianco, al rosso, fino agli spumanti provenienti da tutto il mondo.

Proloco Trastevere

Via Goffredo Mameli, 23

Lun – Ven: 18.00 – 23.00, Sab – Dom: 12.30 -23.00

prolocotrastevere

Dopo la Proloco DOL (Di Origine Laziale), la Proloco Trastevere arriva nell’omonimo rione per offrire un trionfo di piatti tipici di Roma e del Lazio. È questo il posto giusto per ordinare una gricia, un’amatriciana o una carbonara cucinata a regola d’arte, senza dimenticare la loro ottima pizza.

La domenica, preparatevi per “Il Pranzo Contadino “ ovvero il primo brunch dedicato ai prodotti dei piccoli produttori laziali. Il brunch viene servito al tavolo e comprende Il piatto del contadino, un ricco assortimento di formaggi, salumi, verdure di stagione e altre specialità calde e fredde del Lazio, un primo o secondo a vostra scelta e il dolce del giorno.

Zia

Via Goffredo Mameli, 45

Lun – Sab: 19.30 – 22.30, Gio – Sab 12.30 – 14.00

ziarestaurant.com

Tutto in questo ristorante a Trastevere è perfetto: l’ambiente elegante ed accogliente, l’illuminazione, le pietanze ricche di sapore. Creatività e ingredienti eccellenti sono al centro della cucina dello chef Antonio Ziantoni. Ordina dal menu à la carte o lascia che lo chef ti guidi in un viaggio alla scoperta dei sapori, con il menu degustazione di cinque o sette portate.

Le Levain

Via delle Fratte di Trastevere, 49/50

Lun-Sab: 8.00-20.30, Dom: 09.00-20.00

lelevainroma.it

A due passi da Piazza di S.Cosimato, Le Levain è una pasticceria irresistibile che richiama la tradizione francese. Fedele al suo nome, in inglese infatti “Le levain” significa lievito madre, un ingrediente prezioso, cheviene utilizzato in quasi tutte le loro ricette e prodotti fatti in casa. Con croissant al burro, amaretti, eclair e crostate artigianali, Le Levain regala dolci emozioni per tutte le tasche.

Dar Poeta

Vicolo del Bologna, 45

Tutti i giorni 12.00 – 24.00

darpoeta.com

Con le tipiche tovaglie a scacchi, le sedie in legno e le semplici stoviglie in questo tipico ristorante romano vi sentirete come a casa . Il locale vanta una lunga lista di pizze tra cui scegliere, sia tradizionali che speciali: una su tutte è la pizza Cacio e Pepe.

Pico’s

Via della Pelliccia, 27

Dom – Giov 12.00 – 12.00; Ven – Sab 12.00-02.00

picosofficial

Da Pico troverai un delizioso menu messicano/americano e un’atmosfera allegra e colorata. Burritos, tacos, cheesesteaks filadelfia, e molto altro ancora sono ciò che rendono questo luogo un gustoso rifugio gastronomico. Puoi mangiare al tavolo o optare per il take away; se passi di lì di martedì non perderti la loro promozione, una Corona e 3 tacos a soli 7€!

Mammò Street Food

Piazza San Giovanni della Malva, 2

Dom – Giov 08.00-12.00; Ven – Sab 08.00-02.00

Con un ingresso che può passare inosservato, Mammò è un must per chi cerca del sano street food. Piccolo ma ben organizzato, Mammò ha alcuni tavoli dove mangiare e una lunga lista di cibi da asporto. Con opzioni che vanno dai bagel alle insalate, dalle birre artigianali alle bibite fresche, qui è possibile scegliere tra uno spuntino o un vero e proprio pasto. Vegan friendly, gli ingredienti sono eccellenti e accuratamente abbinati per garantire i migliori risultati possibili. Ricordate di provare l’insalata di pastrami!

Baby Bao

Piazza Trilussa 40

Lun -Dom: 18.00-02.00; Dom 12.00-15.30

babybao.it

Questo Bao Bar nel centro di Trastevere è un’ottima alternativa ad un classico aperitivo. Ogni giorno, dalle 18:00 alle 20:30, con la loro formula puoi provare vari finger food asiatici, tra cui dumplings, mini Baos e involtini primavera a 12€ bevande incluse. Baby Bao è anche un’ ottima alternativa per la cena o la domenica a pranzo: prova il loro shumai di vitello fusion o il loro bao di granchio croccante, abbinati a uno dei loro cocktail esclusivi o a un sake.

Cecilia Santa Cucina

Via dei Vascellari 48

Mar – Sab: 19.00 – 23.00 – Prenotazione obbligatoria

ceciliasantacucina.com

Situato nei pressi della meravigliosa Basilica di Santa Cecilia, questo raffinato ristorante è un paradiso per il palato. I loro piatti sono estremamente curati, per soddisfare i vostri occhi così come le vostre papille gustative. Dagli antipasti ai dolci, le loro estrose combinazioni vi stupiranno: Cecilia Santa Cucina propone 2 menu degustazione e un menù à la carte. Ricordati di prenotare!

Farina Kitchen

Via Ergisto Bezzi, 31

Lun – Sab: 12.00.15.00 & 18.00-24.00; Dom: 18.00 – 24.00

pickyourkind.com/farina-kitchen/

A metà strada tra una pizzeria e un ristorante, il marchio Farina conta 6 sedi in totale e ognuna ha le proprie specialità. Famoso per i pagnottelli, una rivisitazione del panuozzo di Gragnano (una sorta di panino a base di pasta pizza), Farina Kitchen Trastevere vi sorprenderà anche con i loro elaborati primi piatti. Consigliato anche l’aperitivo, che include un drink, alcune fette di pizza e vari fritti a 13€. Durante la stagione invernale la proposta si arricchisce con l’abbondante brunch del sabato, a 25€.

