Dove mangiare nel quartiere Monteverde di Roma

I migliori ristoranti di Monteverde

Il quartiere Monteverde a Roma offre un tranquillo rifugio al riparo dal caos della città. Nonostante l’atmosfera rilassata, questa zona della Capitale è animata da molti locali che offrono interessanti proposte gastronomiche, caratterizzate da un mix di tradizione e innovazione. Scoprite la nostra selezione dei migliori ristoranti di Monteverde!

Osteria TuttoQua

Via Anton Giulio Barrili, 66

facebook.com/osteriatuttoqua

Questo ristorante di cucina tradizionale si trova su una delle principali strade di Monteverde Vecchio. Con una piccola area all’aperto, offre una piacevole posizione per sedersi e gustare piatti tipici romani, oltre a una serie di proposte più innovative che includono antipasti particolari, pesce e hamburger.

Homebaked Monteverde

Via Fratelli Bonnet, 21

homebakedrome

Anche se non è facile da scovare, essendo situata appena al di fuori dalla trafficata Via Carini, questa piccola ma accogliente panetteria attira sia i residenti locali che i turisti grazie ai suoi dolci fatti in casa. Aperta dalle prime ore del mattino fino al tardo pomeriggio, è uno dei pochi luoghi a Roma dove potrete trovare bagel e pancake realizzati in puro stile americano.

Clivo Bistrot

Via Clivo Rutario 63-65

alclivo.com

Galleria d’arte, musica dal vivo, centro per lezioni di yoga, ottimo fantastico: da Clivo è possibile trovare tutto questo. Il loro menu è incentrato su ricette vegetariane raffinate e da pesce fresco accompagnato da verdure di stagione, da gustare comodamente seduti all’interno del locale arredato in stile nordico o nell’area esterna.

Dolce Kosher

Via Fonteiana, 18

dolcekosher

Dolce Kosher si distingue non solo per la qualità dei dolci e dei cibi salati, ma anche perché è uno dei pochi posti a Roma, al di fuori del Ghetto Ebraico, dove è possibile mangiare dei prodotti realizzati secondo la tradizione kosher.

Il Cortile

Via Alberto Mario, 26

ilcortiledal1929.com

Dal 1929 Il Cortile, ristorante a conduzione familiare, delizia gli abitanti di Monteverde con i suoi manicaretti che sanno di casa. Goditi un tipico piatto romano seduto nel dehor del locale, accompagnato da una buona bottiglia di vino.

Osteria Poerio

Via Alessandro Poerio, 27

osteriapoerio.it

A pochi passi da Villa Sciarra, l’Osteria Poerio (ex Mangiafuoco) è orgogliosa di darvi il benvenuto con il suo menù composto da piatti tradizionali romani, pesce e proposte più innovative. Se desiderate provare qualcosa di diverso, vi suggeriamo il fiore di zucca “smontato”, preparato con mozzarella di bufala, salsa di acciughe e pasta Kataifi.

Dolci Desideri

Via Anton Giulio Barrili, 56

facebook.com/DolciDesideriRoma

E’ difficile non notare questa psticceria, specialmente nei weekend: fuori infatti c’è spesso una fila di avventori in attesa del loro turno o intenti a gustare i loro dolci freschi accompagnati da un caffè. Dolci Desideri è un vero e proprio must della zona: lasciatevi sorprendere dai loro aperitivi, che includono proposte dolci e salate.

Foodie Fresh Market

Via Anton Giulio Barrili, 52

foodiefreshmarket.it

Come suggerisce il nome, da Foodie troverai solo frutta e verdura fresca, con particolare attenzione ai prodotti di alta qualità. Qui, oltre a fare la spesa, puoi anche concederti un break sfizioso. Troverai in vendita tanti tipi di succhi e anche sfiziose proposte mangerecce!

La Gatta Mangiona

Via Federico Ozanam, 30-32

lagattamangiona.com

Famosa come una delle migliori pizzerie di Roma, La Gatta Mangiona, aperta nel 1999, ha conquistato numerosi premi. Il suo punto di forza è una pizza napoletana di alta qualità, rinomata per la pasta eccezionalmente digeribile, realizzata solo con ingredienti di prima scelta.

L’osteria Di Monteverde

Via Pietro Cartoni, 163/165

osteriadimonteverde

All’Osteria di Monteverde il menù è sempre in evoluzione, grazie alla passione messa nel realizzare piatti con ingredienti freschi e di stagione abbinati a sapori audaci, per offrire un menù sempre diverso.

Meze Bistrot

Via di Monte Verde, 9B

mezebistrot.it

Da Meze Bistrot potrai sperimentare l’essenza della cucina libanese nel cuore di Monteverde, dal cremoso hummus al tabbouleh. Se sei un appassionato di sapori orientali, questa è una meta da non perdere, che promette un autentico viaggio culinario e nel gusto.

Aqla Street Food

Via Andrea Busiri Vici, 13

aqla_streetfood

In questo locale potrete assaporare l’autentico street food mediorientale preparato dalla chef Aqla (madre di Nada, proprietaria del locale insieme a Samantha). Aqla propone falafel, hummus, panini con carne e vegetariani realizzati con il pane di Roscioli, oltre a specialità yemenite come il mutabbaq, un pasticcio ripieno di carne e verdure. Ogni piatto è un mix di ricette tradizionali provenienti da diversi paesi del Medio Oriente, dall’Yemen al Libano, per un viaggio nel gusto davvero affascinante.

Casa Vidaschi

Via Lorenzo Vidaschi, 59

casavidaschi.com

Casa Vidaschi è un bistrot in grado di offrire un modello di convivialità informale ma elegante, semplice ma curato meticolosamente in ogni dettaglio. In questo delizioso locale sarà facile sentirsi a proprio agio, in un ambiente che stimola contemporaneamente tutti e cinque i sensi.

