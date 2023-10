eataly wine festival 2023

Il 27 e 28 ottobre torna da Eataly Roma la manifestazione dedicata al mondo del vino made in Italy

Il mondo del vino italiano sarà il fulcro dell’edizione rinnovata dell’Eataly Wine Festival, in programma venerdì 27 e sabato 28 ottobre presso lo store ad Ostiense. Quest’anno, l’evento si estenderà in tutto il punto vendita romano, occupando una superficie di circa 1200 metri quadrati e ospitando circa 50 cantine, con la possibilità di degustare oltre 150 diverse etichette provenienti da tutta Italia. Un grande evento in cui i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire le numerose realtà vinicole italiane e le loro produzioni di eccellenza presso gli stand dedicati.

Tutti gli appassionati potranno acquistare all’ingresso del negozio il kit comprensivo di biglietto per l’assaggio di tutti i vini, di calice e di un portacalice. Inoltre, riceveranno anche una scheda dove poter appuntare i vini assaggiati nei vari stand da consegnare ai Wine Specialist della Grande Enoteca di Eataly, al secondo piano.

Ovviamente non mancheranno le proposte food da abbinare ai vini in degustazione. Mozao proporrà piadine, tigelle e gnocco fritto; Lisita street preparerà arancini, parigina e panino napoletano. Da non perdere il Fritto di Renato Ruggiero e le sfiziosità della Pizza alla Pala come anche le specialità di Venchi e i dolci della Pasticceria Lisita. Soft drinks, cocktails, vini alla mescita e caffè saranno disponibili al Bar di Illy.

Al primo piano La Birreria proporrà panini, fritti e street food, mentre al ristorante Pizza e Cucina si potranno mangiare primi piatti e pizza. Nella Gastronomia si potranno acquistare i piatti preparati dagli chef di Eataly con i prodotti di alta qualità del Mercato. Da Terra, il ristorante al secondo piano, si potranno assaggiare piatti di carne e di pesce preparati nella grande griglia a vista.

Da non perdere nella giornata di apertura del Festival, alle ore 18.30 al secondo piano, l’intervento del famoso chef Max Mariola che presenterà e firmerà le copie del suo ultimo libro: “The sound of love. 120 ricette fatte con amore”.

27 – 28 ottobre 2023

Eataly – Piazzale XII Ottobre 1492 (Ostiense)

18.00 – 23.30

eataly.net