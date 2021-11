Festa della Amatriciana da Eataly Roma

Eataly Roma Ostiense celebra dal 19 al 21 novembre uno dei piatti più iconici della cucina romana: l’amatriciana

L’amatriciana è uno dei piatti più tipici della cucina romana e come ogni piatto tipico ha una storia che affonda le sue radici in un passato che sconfina nel mito. Eataly Roma ospita un evento dedicato a questa specialità al terzo piano dello store di Ostiense dal 19 al 21 novembre, con degustazioni, ospiti, showcooking e tanto divertimento. Si potrà assaporare un ricco ventaglio di proposte culinarie da quelle più classiche a quelle più sfiziose, ovviamente tutte a base di amatriciana. Ogni sera Dj-Set a partire dalle 19.00, domenica anche dalle 13.00

COME FUNZIONA

La Festa dell’Amatriciana si svolgerà al Terzo Piano di Eataly Roma venerdì 19 e sabato 20 novembre dalle 19.00 alle 24.00 (chiusura casse alle 23.30); domenica 21 novembre dalle 12.00 alle 16.00 e dalle 18.00 alle 22.00 (chiusura casse alle 22.00).

L’ingresso è gratuito, sarà necessario essere in possesso del Green Pass per accedere all’area evento. Tutte le proposte potranno essere acquistate tramite gettoni.

Un gettone costa 2 €.

Carnet singolo | 12 gettoni = 22 € (anziché 24 €)

Carnet doppio | 25 gettoni = 45 € (anziché 50€)

COSA SI MANGIA

Flavio al Veloavevodetto

Un’amatriciana piccante con ‘nduja e pecorino romano

Angolo Cottura

Il classico con le fettuccine, o la pasta ripiena del giorno

Rosario Ristorante

Come se fossimo in spiaggia: un’amatriciana di mare

Ma – Tru

Il classico e in più la gricia

L’Ombelico di Venere

‘L’Amatriciagna’ – lasagna con sugo all’amatriciana

Cannelloni ripieni di stracciatella e guanciale croccante con pomodorino e pecorino

Alari

Supplì all’amatriciana & bombette fritte

B.Ro

Hamburger e costolette – Amatriciana in stile americano

La Fornarina

Dolci romani classici dalla crostatina al castagnaccio

Il mercato dei produttori di Amatrice

Tagliere di salumi e formaggi

COSA SI BEVE

Birrificio Alta Quota

C’È ALTRO? SETTIMANA DELLA AMATRICIANA

Un’intera settimana dedicata a una delle ricette più amate in città da lunedì 15 novembre a domenica 21 nei ristoranti di Eataly Roma. Il weekend era solamente la ciliegina sulla torta se calcoliamo che ci saranno piatti speciali nei ristoranti Eataly, menu dedicati e ospiti speciali durante tutta la settimana per vivere sette giorni all’insegna del gusto.

Il Castagneto dal 15 al 16 novembre, e Ristorante Roma dal 17 al 18 saranno gli ospiti del ristorante Pizza & Cucina, portando con loro dei piatti particolari e unici, come per esempio l’amatriciana bianca, cosi come lo spaghetto classico con ingredienti nostrani e 100% italiani.

Mozao aggiungerà un gnocco fritto all’amatriciana, Carnalito preparerà dei Tacos all’Amatriciana, nella Birreria si potrà trovare il Panino Amatriciano durante il weekend, e infine, Pizza & Cucina proporrà supplì, polpette e una Pizza Amatriciana – il tutto per celebrare uno dei piatti romani più gustosi.