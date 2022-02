HelloFresh, il kit è servito

Approda in Italia il servizio di consegna a domicilio degli ingredienti per realizzare tantissime ricette

A tutti noi sicuramente piacerebbe mangiare ogni giorno qualcosa di diverso, di sano, bilanciato e perchè no, anche gustoso. Se poi fosse possibile prepararlo in maniera veloce e senza sprechi, beh, allora rasenteremmo l’apogeo dei nostri desideri culinari. Purtroppo però, al termine di un’intensa giornata lavorativa nessuno ha voglia di andare a fare la spesa e di cercare i numerosi ingredienti necessari per preparare quella ricetta così particolare di cui ci hanno parlato…per cui molto spesso cediamo alla tentazione di un pasto surgelato o di un trancio di pizza al taglio.

Da qualche mese però, anche per i più pigri o indaffarati c’è la possibilità di mettersi ai fornelli e di realizzare una serie di ricette molto gustose a costo contenuto e con zero perdita di tempo. Utopia? No, HelloFresh!

Stiamo parlando dell’azienda tedesca, leader nei servizi di meal-kit delivery che, fondata nel 2011 da Dominik Richter and Thomas Griesel, opera ormai a livello globale, e che ha lanciato l’idea della consegna a domicilio di pacchi contenenti l’occorrente per preparare in modo veloce tantissime ricette. Una via di mezzo tra la spesa e il food delivery.

Come funziona HelloFresh

Ma come funziona Hello Fresh? Nulla di più semplice. Basta attivare il proprio abbonamento su www.hellofresh.it, gestibile poi attraverso un’app, dal quale si potrà pianificare il proprio menù settimanale scegliendo tra le 4 opzioni disponibili: Famiglia, Carne & Pesce, Vegetariano e Conta-Calorie. Ogni settimana sarà possibile scegliere tra 12 menù diversi (senza contare che Hello Fresh propone in totale più di 10.000 ricette), che spaziano dalle proposte più tradizionali della nostra cucina a piatti esotici ed internazionali: varietà e gusto sono quindi assicurati.

Fase finale della procedura è la programmazione del giorno e dell’ora della consegna, che si caratterizza per avere una grande flessibilità che vi permetterà di cambiare la data entro le 23:59 del mercoledì prima della consegna o di aggiungere eventuali porzioni extra in caso di ospiti imprevisti!

E se alla parola “abbonamento” sentite già il peso di un vincolo eccessivo, state pure tranquilli: è infatti possibile infatti mettere il servizio settimanale in pausa o cancellarlo in qualsiasi momento.

All’interno dei kit troverai tutti gli ingredienti che servono a preparare la ricetta prescelta, pre-porzionati (il che garantisce una perfetta modalità anti-spreco); con il pacco riceverai anche le istruzioni da seguire per preparare la tua ricetta, divise in 6 semplici steps che ti permetteranno, in circa 30-40 minuti, di mettere in tavola il tuo pasto sano, bilanciato e…consegnato comodamente a casa tua!

L’approccio green e sostenibile di HelloFresh

Il prezzo? Sostenibile come l’approccio dell’azienda tedesca: a partire da 4,45 euro per singola porzione. La sostenibilità è infatti un altro dei punti forti di HelloFresh: dall’attenzione per la selezione dei produttori, rigorosamente locali, alla scelta di materie prime fresche e di stagione, all’uso di imballaggi realizzati quasi nella loro totalità in materiale riciclabile, lo spirito dell’azienda è decisamente orientato verso un’ottica green.

Basti pensare che nel 2020 HelloFresh è stata il primo fornitore di “kit ricette” ad emissioni zero, riuscendo a ridurre in maniera massiccia la produzione di carbonio attraverso l’uso di energie rinnovabili. L’azienda è inoltre attiva nel campo della beneficienza, donando il cibo invenduto ai più bisognosi; in Italia, ad esempio, HelloFresh è partner del Banco Alimentare Lombardia, ente che si occupa della ridistribuzione del cibo in surplus a svariate strutture attive nel settore della beneficienza solidale.

40€ di sconto sulle tue prime 3 box

Approfitta dell’offerta lancio di Hello Fresh che ti permette di risparmiare sulle tue prossime cene! Ricevi 25€ di sconto sulla tua prima box, 15€ sulla seconda e 5€ sulla terza. Clicca qui per aderire all’offerta.