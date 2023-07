Ristoro degli Angeli a Garbatella: nuova veste, stesso gusto

Aria di novità nel locale situato nel cuore del caratteristico quartiere romano

Il Ristoro degli Angeli, nel cuore della Garbatella a Roma, è un ristorante dedito al buon mangiare e al buon bere, felicemente posizionato davanti al Teatro Palladium, uno dei simboli del quartiere. Guidato dai due amici Francesco Morrone e Domenico Falcone e da Marco Ceccarelli, esperto del settore gastronomico, il locale nell’ultimo anno ha subito delle interessanti trasformazioni. Dal restyling degli arredi e del logo ad una serie di innovazioni dei processi tecnologici destinati alla cucina e alla sala: uso di nuove tecniche di cottura e per la conservazione degli alimenti, selezione di cantine d’eccellenza e ricerca delle migliori materie prime, se possibile a km 0.

La proposta ristorativa

Il mood del Ristoro degli Angeli è quello di tenere alta la bandiera della tradizione, cercando di mantenere viva la memoria di quelle pietanze che spesso vengono dimenticate o considerate povere, come l’Uovo in trippa alla romana (uovo San Bartolomeo, pomodori pelati Inserbo, pecorino romano Dop e menutuccia), piatto in grado di risvegliare memorie lontane “Ho ricordi d’infanzia di mia nonna che lo faceva”, racconta ad esempio Marco Ceccarelli. Un approccio culinario che ha destato interesse anche all’estero: il giornalista americano Luke Pyenson, dopo averlo provato e gradito, ha parlato proprio di questo piatto in un suo articolo pubblicato sul Washington Post.

Il rispetto della tradizione si coniuga con sperimentazioni originali: provate i loro Fiori di zucca farciti con fiordilatte di Agerola ed alici del cantabrico fritti in tempura di riso, il Rigatone alla amatriciana, alla carbonara o alla gricia, i Ravioli artigianali, le Costine d’agnello fondenti con purè di patate dolci, o il Calamaro imbottito con verdure di stagione salsa al pecorino e polvere di pistacchio.

L’offerta varia anche in base alla stagionalità: ora che è estate ad esempio la cucina propone le Linguine Felicetti, vongole e fiori di zucca su crema di patate al limone, il Trancio di tonno gratinato alle mandorle e semi di finocchio, la Tartare di manzo di razza piemontese con salsa alla senape oppure la Cacciatora di pollo CBT.

Spazio al gusto e alla fantasia anche per i dessert: il Tiramisù degli angeli con uova San Bartolomeo, mascarpone artigianale, caffè e biscotto gluten free, la Cheesecake al cucchiaio con frutta biologica e cream cheese tradizionale e il sorprendente Gelato alla crema, olio evo e rosmarino.



La ricercata offerta enologica, affidata al sommelier e restaurant manager Gabriele Giannattasio, conta circa 37 etichette e più di 20 referenze tra digestivi e distillati.

La cantina propone inoltre vini del territorio, come il Cesanese, il Frascati superiore e la versione rosata del Nero Buono, un particolare vitigno autoctono laziale. Sconfinando oltre il Lazio, troviamo il Timorasso piemontese e il Rossese, il Dolcetto e la Freisa, il Trebbiano Spoletino, il Brunello di Montalcino e il Greco di Tufo.

Il locale dispone di due sale interne e di un caratteristico dehors che si sviluppa sotto i portici di Garbatella, unendo così un’esperienza culinaria di livello ad un piacevole immersione nella realtà di uno dei quartieri più tipici della Capitale.