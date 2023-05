I migliori ristoranti di Testaccio

Dove mangiare nel quartiere Testaccio a Roma

Testaccio è uno dei quartieri più vitali di Roma. La sua origine è molto antica: all’inizio del II secolo a.C. quest’area fu scelta come sede del porto fluviale Emporium, punto d’approdo dei rifornimenti alimentari e delle merci. L’olio d’oliva, i cereali e altri alimenti essenziali arrivavano in vasi di terracotta (anfore) e una volta svuotati del loro contenuto, venivano smaltiti in una discarica all’aperto. Il risultato di milioni di anfore accatastate è appunto il Monte dei Cocci, o colle di Monte Testaccio, tuttora presente e visitabile. Secoli dopo, Testaccio ospitò il più grande mattatoio d’Europa (ora sede museale e di eventi).

Oggi Testaccio è considerato un quartiere verace, baluardo dell’eccellenza culinaria romana, sede di alcuni dei migliori ristoranti della Capitale. Ecco la nostra guida ai locali da provare per scoprire la vera essenza della cucina romanesca!

Perilli

Via Marmorata, 39

Mar – Sab 12.15-15.00; 19.15-23.15; Dom 12.15-15.30

perillitestaccio.com

Perilli è un’istituzione romana ed uno dei ristoranti più antichi di Testaccio. Ti consigliamo di provare i classici primi come la carbonara, l’amatriciana e la gricia, così come i tradizionali secondi romani, l’abbacchio al forno e la coda alla vaccinara. Ogni piatto è preparato con cura e attenzione, in base alla vera tradizione.

Taverna e Salumeria Volpetti

Taverna: Via Alessandro Volta, 8

Mar-Sab 12.00-15.00, 19.00-23.00; Dom 12.00-16.30

Salumeria; Via Marmorata, 47

Lun 10.00-14.00; Mar-Ven 10.00-14.00, 16.00-20.00; Sab 9.00-20.00

volpetti.com

Se siete alla ricerca di un tuffo nel passato, la Taverna Volpetti offre specialità romane senza tempo. Aperto da oltre 40 anni, è il luogo ideale dove consumare un pasto veloce con degustazioni di salumi e formaggi dalla storica salumeria o godere di una vera e propria cena dagli antichi sapori. La Salumeria Volpetti a Roma è sinonimo di qualità. Qui trovi il meglio della gastronomia italiana e internazionale: salame al vino rosso, tartufi bianchi e neri, prosciutti e formaggi, pasta fresca, olio extra vergine di oliva, aceto balsamico invecchiato e specialità internazionali come il Pata Negra, Roquefort e il salmone scozzese.

Da Felice

Via Mastro Giorgio, 29

Aperto tuti i giorni 12.30-15.30, 19.30-23.30

feliceatestaccio.com

Da Felice è un’istituzione del quartiere dal 1936 e sempre una garanzia per chi è alla ricerca della buona cucina romana. Il menù cambia ogni giorno della settimana e potete leggerlo sul loro sito web. Per molti la migliore Cacio e Pepe della città.

Osteria Fratelli Mori

Via dei Conciatori, 10

Aperto tutti i giorni 12.30-14.30, 19.30-23.30

osteriafratellimori.it

Ispirata alla cucina tradizionale romana, l’Osteria Fratelli Mori abbraccia passione e tradizione attingendo per la maggior parte degli ingredienti dal mercato di Testaccio. Ricette tramandate di generazione in generazione, creano oggi piatti come gli spaghetti alla carbonara, i tonnarelli cacio e pepe e la trippa alla romana, tutti personalizzati e firmati dal cuoco.

Pizzeria Da Remo

Piazza Santa Maria Liberatrice, 44

Lun-Sab, 19.00-01.00

Qui trovi la vera pizza romana, croccante (o meglio “scrocchiarella”) e sottile. Spesso affollato e a volte caotico, con tanti tavoli ravvicinati, ma con una bella atmosfera. Nei mesi estivi ci si può accomodare all’esterno, ma ricordate che Da Remo non si accettano prenotazioni.

Flavio al Velavevodetto

Via di Monte Testaccio, 97

Aperto tutti i giorni 12.30-15.00, 20.00-23.00

ristorantevelavevodetto.it

Questa popolare osteria è situata alle pendici del Monte Testaccio, una collina composta da frammenti di anfore antiche. Propone una cucina romana senza fronzoli ma di qualità garantita: da provare i loro tonnarelli cacio e pepe, la coda alla vaccinara, le polpette di bollito e i famosi rigatoni alla carbonara.

Fraschetta di Mastro Giorgio

Via Alessandro Volta, 36

Aperto tutti i giorni dalle 12.30-15.30pm, 19.30-24.00

lafraschettadimastrogiorgio.com

Ispirato alle fraschette, le tradizionali taverne della campagna romana, Mastrogiorgio propone piatti rustici laziali. Sei vai con gli amici, dividetevi alcuni antipasti del menu, come il pecorino invecchiato in foglie di fico, la porchetta IGP e la focaccia al rosmarino, prima di passare al piatto principale.

Angelina a Testaccio

Via Galvani, 24A

Aperto tutti i giorni 12.30 – 15.00, 19.30 – 23.00

ristoranteangelina.com

Un paradiso per gli amanti della carne. Dalla fiorentina alla bistecca di Chianina, dalla carne di Angus al Kobe o alle costolette di agnello, ce n’è per tutti. Bella e suggestiva anche la location.

Mercato Testaccio

Via Aldo Manuzio, Via Beniamino Franklin, Via Alessandro Volta & Via Lorenzo Ghiberti

Lun-Sab 7.00 – 15.30

facebook.com/TestaccioFoodMarket

Posto imperdibile sia per acquistare prodotti freschi che per provare ottimo street food. La varietà è ampia. Dai panini di Mordi e Vai, ai classici romani di Food Box e Le Mani in Pasta, alle opzioni salutari di Zoè. Non resterete delusi.

Marigold

Via Giovanni da Empoli, 37

Mer-Dom 9.00-15.00

marigoldroma.com

Dall’Avocado Bread ai Cinnamon Buns, dal Porridge ai frullati: Sofie Wochner e il suo partner Domenico Cortese hanno aperto questo ristorante/caffetteria, offrendo ingredienti locali di stagione che si mescolano sapientemente con la cultura danese di Sofie e con le radici calabresi di Domenico.

Pecorino

Via Galvani, 64

Aperto tutti i giorni 12.00-23.00

ristorantepecorino.com

Quando si ha voglia di mangiare come a casa propria, Pecorino è la meta giusta. Un ristorante tipico, a gestione familiare, dove le pietanze seguono il ritmo delle stagioni e la spesa viene fatta al mercato rionale scegliendo materie prime freschissime nel rispetto della tradizione romanesca.

Checchino dal 1887

Via di Monte Testaccio, 30

Mer – Dom 12.30-15.00; 19.30-23.00

checchino-dal-1887.com

Checchino a Roma è una vera e propria istituzione. Si tratta di una trattoria storica alle cui tavola hanno pasteggiato moltissimi personaggi famosi. Le sue specialità sono i rigatoni con la pajata e la coda alla vaccinara, piatti tipici romaneschi che nascono dalle carni del quinto quarto, ovvero i tagli di scarto e le frattaglie. Dal 2013 inoltre il ristorante propone anche una sezione vegetariana, con piatti cucinati usando le materie prime del territorio.

Piatto Romano

Via G. B. Bodoni, 62

Lun-Sab 12.45-15.00; 19.30-23.30

piattoromano.com

Situato nel cuore di Testaccio, vicino al vecchio mercato rionale, questo ristorante offre le migliori specialità romane come la pagliata, la trippa, le fettuccine con le rigaglie di pollo, la zuppa di arzilla con broccoli, le fregnacce all’arrabbiata e l’amatriciana. Per non parlare delle olive ascolane fatte a mano, le polpette di ricotta e il dessert con ricotta e visciole.

Il Grottino



Via Marmorata, 165

Mer-Lun 18.30 – 00.30

ilgrottinoatestaccio.it

Questa antica pizzeria, la cui fondazione risale al 1936, propone pizze cotte rigorosamente nel forno a legna. Si puo scegliere tra due tipi di impasti di pizza: quello sottile, alla romana, e quello più soffice, con il “cornicione” alto, che ricalca la pizza napoletana tradizionale.

Ti è piaciuto questo articolo? Adesso leggi:

I migliori bar di Testaccio a Roma

Guida al quartiere Testaccio di Roma