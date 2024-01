I migliori ristoranti del quartiere Garbatella

Dove mangiare a Garbatella a Roma

La Garbatella, oltre a essere nota per le sue architetture peculiari e la divertente vita notturna, propone anche alcuni ottimi ristoranti dove potrete provare la tipica cucina romana, amata dalla gente che popola questa zona così popolare e vitale. Unitevi a noi in un viaggio culinario alla scoperta dei migliori ristoranti dell’iconico quartiere Garbatella di Roma!

Terra

Piazzale XII Ottobre 1492 (Ostiense)

Aperto tutti i giorni, 12.00 – 15.30, 19.00-22.30

Esiste un ristorante a Roma che ti permette di scegliere i tuoi ingredienti? Grazie all’incredibile concetto del “farm-to-table”, Terra permette ai suoi ospiti di scegliere gli ingredienti di altissima qualità direttamente dal Mercato di Eataly, per una filiera corta dal banco alla tavola. Tra le peculiarità una griglia di tre metri per una cottura a carbone naturale 100% italiano che emana aromi e sapori eccezionali.

Al Ristoro degli Angeli

Via Luigi Orlando, 2

Cena: Lun – Sab 19.30-23.00; Pranzo: Sab-Dom 12.30-15.00

ristorodegliangeli.it

Il Ristoro degli Angeli, nel cuore della Garbatella a Roma, è un ristorante dedito al buon mangiare e al buon bere, felicemente posizionato davanti al Teatro Palladium, uno dei simboli del quartiere. Il mood del Ristoro degli Angeli è quello di tenere alta la bandiera della tradizione, cercando di mantenere viva la memoria di quelle pietanze che spesso vengono dimenticate o considerate povere.

Latteria Garbatella

Piazza Geremia Bonomelli, 9

Mar-Gio 18.00-24.00; Ven 18.00-02.00; Sab 12:30-15.00, 18:30-02.00; Dom 12:30-15.00, 18:30-24.00

latteriagarbatella

Nato nel 2015 come cocktail bar, Latteria si è evoluto in un bistrot che offre non solo bevande squisite, ma anche menu diversificati per vegani, amanti della carne e del pesce. La filosofia culinaria di Latteria ruota attorno alla sostenibilità, alla stagionalità e allo spreco zero. Una caratteristica unica del menu sono i Senzaimpegno, piccoli bocconcini, simili a tapas, che possono accompagnare l’aperitivo, essere serviti come antipasto o come cena leggera. Il menu cambia ogni quattro mesi per garantire che nel piatto arrivino solo i migliori ingredienti di provenienza locale.

Ristorante Pizza e Cucina

Piazzale XII Ottobre 1492 (Ostiense)

Pranzo: Lun-Ven 12.00-15.30; Sab-Dom 12.00-16.00 | Cena: Lun-Dom 19.00-22.30

Non fatevi ingannare pensando che tutte le pizze sono uguali. Sbagliato. Se volete assaggiare una deliziosa pizza, fatta con ingredienti di stagione freschissimi, farine biologiche, pomodori di prima qualità e olio extra vergine d’oliva, provate il ristorante Pizza e Cucina al primo piano di Eataly. Non ti piace la pizza? Scopri le loro paste e le specialità romane.

La Casetta Rossa

Via Giovanni Battista Magnaghi, 14

Mar -Sab 9.30-23.00; Dom 9.30-17.30

casettarossa.org

La Casetta Rossa oltre che un ristorante è uno spazio sociale autogestito ed un esperimento riuscito di recupero di spazi e luoghi pubblici. Si trova immersa nel verde e negli alberi del parco “Cavallo Pazzo” ed è uno dei punti di ritrovo più frequentati dalla popolazione del quartiere. Propone cucina biologica e prodotti a Km 0. Questo spazio culturale ospita incontri di scambio linguistico e corsi di cucina, presentazioni di libri, mostre d’arte e foto ed anche un forno sociale a disposizione di tutti!

Tre de tutto

Via Giustino de Jacobis, 19

Aperto tutti i giorni, 7.30-01.00

tredetuttogarbatella.it

Aperto dal mattino a tarda notte, Tre de tutto ricopre diversi ruoli nell’arco della giornata: caffetteria, vineria e cocktail bar. Per quanto riguarda invece l’offerta culinaria, protagonisti sono i classici della cucina romana e italiana rivisitati. Uno spazio di 120 metri quadrati strutturato su due livelli, che in precedenza era un panificio abbandonato, che si sostanzia in un mix sapientemente costruito di spirito verace e ricercatezza, tradizione e innovazione.

Bauhaus

Piazza Eugenio Biffi, 3

Aperto tutti i giorni, 09.00-02.00

Bauhausrome

Bauhaus è un locale poliedrico che in 250 metri quadrati ospita un laboratorio del pane con pizzeria e ristorante. Il laboratorio di panificazione di nuova generazione sforna pizza in teglia sin dalla mattina e pizza al padellino per aperitivi e cene informali. Sul fronte ristorante, da godere al piano alto della struttura, il giovane chef Andrea Castagna, ha sviluppato per la cena una carta dal respiro internazionale da provare anche attraverso diversi percorsi degustazione.

Pizzeria Er Panonto

Via Enrico Cravero, 10

Aperto tutti i giorni, 19.00-23.00

PizzeriaErPanonto

Aperto nel 1973 da due amici romani, Er Panonto è il luogo perfetto per provare la vera pizza romana. Croccante e sottile, cotta rigorosamente nel forno a legna, la pizza romana è disponibile in 40 diverse tipologie. Un’atmosfera incantevole e sapori antichi, da rivivere qui tutti i giorni tranne il mercoledì. Durante la stagione estiva potrete godere di un ampio giardino esterno.

Acino Brillo

Piazza di S. Eurosia, 2B

Aperto tutti i giorni 12.30-01.00

acino.brillo

Se siete appassionati di arte e alla ricerca di un posto accogliente con delizioso cibo romano, l’Acino Brillo è il posto che fa per voi. Situato nel cuore della Garbatella, il ristorante accoglie i suoi clienti da oltre 10 anni. Il menù cambia ogni giorno in base alla disponibilità, gli ingredienti freschi locali e una ricca selezione di vini provenienti da tutta Italia sono alla base della filosofia del locale. Decorazioni in legno realizzate dall’artista italiano Tomasso Garavini, comode librerie e lampade artigianali creano un’atmosfera eccezionale.

Li Scalini De Marisa

Via Roberto de Nobili,17

Mar – Sab 12.00-15.00, 19.30-23.00; Dom 12.00-15.00

In Via Roberto de Nobili troverete questo ristorante di quartiere con una cucina tipicamente romana. Seduti sotto il livello della strada, in una pittoresca zona salotto coperta all’esterno, scoprirete l’autentica cucina romana ad un ottimo prezzo. Da provare assolutamente la deliziosa trippa in salsa di pomodoro.

One Sense

Via Alessandro Cialdi, 35

Lun – Sab 18.00-24.00; Dom 12.00-15.30

onesenseroma

Il ristorante più elegante della Garbatella è il One Sense, sicuramente un luogo da mettere nella lista tra quelli da visitare, con un’atmosfera calda e contemporanea. One Sense non solo è accuratamente progettato per consentire un ingresso confortevole anche per le persone disabili, ma ogni dettaglio è pensato per l’accessibilità agli ospiti diversamente abili, offrendo un clima unico di uguaglianza e cura eccezionale del cliente.

La Casetta

Via Giacinto Pullino, 103

Mar-Dom 12.00-15.30; 19.00-23.30

lacasettagarbatellaristorante

Se state cercando un accogliente ristorante di pesce nel quartiere Garbatella, siete nel posto giusto. Questo locale da il meglio di se nel periodo primaverile ed estivo, quando è possibile pranzare e cenare all’aperto nell’ incantevole giardino che lo rende uno dei migliori ristoranti all’aperto di Roma.

