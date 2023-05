La guida al quartiere Testaccio di Roma

Testaccio: La Vera Roma

Testaccio potrebbe non essere il quartiere più bello di Roma, ma la sua storia te lo farà amare. All’inizio del II secolo a.C. l’area di Testaccio fu scelta come sede del porto fluviale Emporium, punto d’approdo dei rifornimenti alimentari e delle merci. L’olio d’oliva, i cereali e altri alimenti essenziali arrivavano in vasi di terracotta (anfore) e una volta svuotati del loro contenuto, venivano smaltiti in una discarica all’aperto. Il risultato di milioni di anfore accatastate è appunto il Monte dei Cocci, o colle di Monte Testaccio, tuttora presente e visitabile. Secoli dopo, Testaccio ospitò il più grande mattatoio d’Europa (ora sede museale e di eventi) e ha ospitato il primo stadio della squadra di calcio più amata della città, l’AS Roma. Oggi Testaccio è considerato un quartiere verace, baluardo dell’eccellenza culinaria romana, sede di alcuni dei migliori ristoranti della Capitale. Te ne accorgerai anche tu, camminando tra le vie di questo quartiere.

COSA FARE E VEDERE A TESTACCIO

Cimitero Acattolico A Testaccio c’è un bellissimo cimitero, un luogo di quiete e pace capace di creare una bolla di silenzio rispetto al traffico cittadino. Il cimitero è immerso nel verde, qui riposano poeti, filosofi e personaggi provenienti da tutto il mondo che nel corso della loro vita si sono trovati a Roma. Tra i nomi più famosi ci sono i poeti John Keats e Shelley, ma anche il grande filosofo e politico italiano Antonio Gramsci. È un luogo che si distingue nel panorama cittadino per il suo orientamento non cattolico. Al suo interno vive una colonia felina, che lo rende, se possibile, ancora più affascinante. Piramide Cestia La Piramide Cestia è una tomba romana, costruita a forma di piramide, in stile egizio, tra il 18 e il 12 a.C.. Si trova nelle immediate vicinanze di Porta San Paolo ed è inglobata nel perimetro del successivo cimitero acattolico. Al momento la tomba non è visitabile, ma se vi trovate in zona vale la pena dare un’occhiata, anche solo dall’esterno.

Mattatoio Piazza Orazio Giustiniani, 4

mattatoioroma.it Il Mattatoio è uno spazio culturale che sorge dove un tempo c’era l’ex mattatoio di Roma, un complesso di padiglioni utilizzati per la macellazione e la distribuzione della carne destinata alla capitale. Dopo un importante restauro il sito si presenta oggi come una maestosa opera architettonica, utilizzata per l’esposizione di arte contemporanea, con numerosi spettacoli ed eventi che si tengono durante il corso dell’anno. Città dell’Altra Economia Largo Dino Frisullo

cittadellaltraeconomia.org La Città dell’Altra Economia è un luogo di cultura anti-commerciale allestito all’interno dei suggestivi spazi dell’ex mattatoio. Il complesso si estende su 3.500 metri quadrati, qui si svolgono mercati con prodotti provenienti da agricoltura biologica e dal commercio equo e solidale, laboratori di formazione, ma anche concerti, festival e feste. Inoltre, all’interno della Città dell’Altra Economia si trovano anche un bar e un ristorante che proponmgono pranzi e happy hour con prodotti biologici.