Il Roma Gospel Festival torna a Dicembre

Dal 13 dicembre torna il Roma Gospel Festival

Dal 13 dicembre al 1° gennaio, i cori gospel americani a Roma per la 27ª edizione

Come da tradizione, dal 13 dicembre 2026 al 1° gennaio 2027 torna all’Auditorium Parco della Musica di Roma il Roma Gospel Festival, che l’Auditorium presenta come il più grande festival gospel in Europa e che porta a Roma alcuni dei gruppi di spiritual e gospel più apprezzati degli Stati Uniti.

Il festival, diretto da Mario Ciampà e inserito nel “Natale all’Auditorium“, è una manifestazione che non ha mai perso la propria magia e che si basa su un grande desiderio di partecipazione, perché la musica gospel riesce a coinvolgere totalmente gli ascoltatori. Che si tratti di cantare, di ballare o semplicemente di battere le mani, l’atmosfera che si crea rende ogni concerto un’esperienza diversa.

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Si apre con un’anteprima il 13 dicembre con Melodees From Heaven, progetto nato dall’incontro tra The Gospel Harmonettes e The Sweet Inspiration, che porta il gospel verso groove, soul, blues, afrobeat e ritmi caraibici. In scaletta spiritual, gospel tradizionale e brani moderni, con arrangiamenti originali di “Oh Happy Day” e “Amazing Grace”.

Il 20 dicembre tocca a Eric Waddell & The Abundant Life Singers, uno dei gruppi di riferimento della scena di Baltimora. Il coro si è esibito al Kennedy Center e alle cerimonie di insediamento presidenziali e ha un legame forte con l’Italia: otto anni di tour, quasi 200 concerti e un album registrato dal vivo a Roma nel 2023.

Lunedì 21 dicembre è la volta dei Florida Inspirational Singers, quindici artisti tra Orlando e Tampa che uniscono spiritual, soul e sonorità contemporanee. Alla guida ci sono il produttore e tastierista Nathan Mitchell, con una nomination ai Grammy, e il pastore John Polk, già corista nei tour di Donnie McClurkin e Yolanda Adams.

Il 22 dicembre arrivano dal South Carolina John Lakin & Friends con “The Gospel Sound”, un concerto tra classici e nuove composizioni. Lakin, cantautore e bandleader con oltre trent’anni di carriera, ha firmato brani entrati nella classifica gospel di Billboard e ha ricevuto una nomination ai Dove Awards e quattro agli Stellar Awards.

Il 23 dicembre spazio al New York City Gospel Choir, diretto da Mark Anthony Henry, ex direttore musicale di Cissy Houston. I suoi cantanti hanno lavorato con Stevie Wonder, Whitney Houston e Aretha Franklin. Per il festival il coro propone un programma di brani natalizi, accanto a standard come “Total Praise” e “Oh Happy Day”.

Harlem Gospel Choir

Il giorno di Natale c’è il tradizionale doppio appuntamento con l’Harlem Gospel Choir, fondato a New York nel 1986, alle 17:30 e alle 21:00. Quest’anno il coro porta in scena “Remembering Whitney & Tina”, un omaggio a Whitney Houston e Tina Turner, due voci cresciute cantando gospel nelle chiese afroamericane.

Il 26, 27 e 28 dicembre sale sul palco Arthur Gremillion & Friends Community Choir. Nel 2024 il coro ha vinto il primo posto nella categoria “Large Choir” al festival How Sweet the Sound e l’anno prima è stato premiato come “Community Choir of the Year” ai Sound Awards. Negli stessi giorni il pastore Gremillion tiene il workshop “Total Gospel Experience”, aperto a chi ha compiuto 18 anni. I partecipanti possono salire sul palco con il coro nel concerto del 28 dicembre.

Il 29 dicembre è la volta di Vincent Bohanan & The Victorious Army, formazione nata ad Atlanta nel 2019 e guidata da Bohanan, vincitore di uno Stellar Award nel 2025. In scena 23 voci con piano, basso e batteria.

Il 30 dicembre arriva Emmanuel Pi Djob, artista di origine camerunese naturalizzato francese, con i Feelin’s 9 e le Soul Sisters of Gospel, in un concerto che unisce soul, gospel e ritmi africani.

Il festival si chiude con Vincent Tharpe & Kenosis, tre volte nominati ai Gospel Awards, la sera del 31 dicembre alle 22:00 e il 1° gennaio alle 18:00. È un ensemble che unisce raffinatezza vocale, arrangiamenti R&B, soul e traditional, e coreografie che rendono lo spettacolo particolarmente vivace.

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