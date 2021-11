Il Roma Gospel Festival torna a Dicembre

Il Roma Gospel Festival 2021 torna all’Auditorium Parco della Musica con cantanti di fama internazionale

Le ultime settimane di dicembre ci aspettano con il Roma Gospel Festival all’Auditorium Parco della Musica dal 23 Dicembre fino al 31. Il più importante festival gospel europeo nel quale vengono presentati alcuni dei migliori gruppi di spiritual e gospel provenienti dagli Stati Uniti. Il festival, diretto da Mario Ciampà, è una manifestazione musicale che non ha mai perso la propria magia e che si basa su un grande desiderio di partecipazione, perché la musica gospel riesce a coinvolgere totalmente gli ascoltatori. Che si tratti di ondeggiare, di cantare, di ballare o semplicemente di battere le mani, tutto ciò farà sì che ogni concerto diventi un’esperienza unica.

Il festival apre con Eric Waddell & The Abundant (23 Dicembre), uno dei gruppi di spicco di Baltimora, Maryland. Poi arriva l’Harlem Gospel Choir (25 Dicembre), il più famoso coro gospel d’America nonché uno dei più longevi, conosciuto per le loro collaborazioni con Diana Ross, Bono, Gorillaz, Sinead O’Connor e molti altri. Offrono un repertorio tradizionale e anche contemporaneo con suoni gospel, jazz e blues. Il 26 Dicembre la sala Sinopoli dell’Auditorium ospiterà le quattro voci uniche delle Light of Love, uno dei gruppi femminili più artistici della musica gospel che propone un gospel moderno ed elettrizzante.

Non poteva mancare Dennis Reed & Gap (27-28-29 Dicembre), pluripremiato cantautore e pianista, leader della GAP (God’s Appointed People). Dennis introduce e mescola sapientemente le sonorità e gli stili più moderni come r’n’b e hip hop creando uno stile tutto suo, nuovo e accattivante. Le sue performance negli USA sono ormai numerosissime e seguitissime, sono stati finalisti della talentuosa competizione televisiva America’s Got Talent. Sarà anche possibile partecipare ad un workshop tenuto dallo stesso Dennis Reed.

Il Festival si conclude con Emmanuel Djob by the Gospel River (30-31 Dicembre) ritenuto uno dei migliori cantanti soul/gospel d’europa, vincitore dell’edizione francese di “The Voice”. Un evento pieno di bellezza, splendore, pronto a trasportarvi con un’ondata di energia spirituale.

23 – 31 dicembre

Auditorium Parco della Musica

Via Pietro de Coubertin, 30

