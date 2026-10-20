Musica Dal Vivo a Roma: I Migliori Concerti A Dicembre

I migliori concerti a Roma a dicembre 2026

Con le feste alle porte, a dicembre Roma si riempie di concerti: grandi voci soul internazionali, pop e cantautorato italiano, jazz e i cori del Roma Gospel Festival, tra Auditorium Parco della Musica, Palazzo dello Sport, Teatro Brancaccio e Atlantico.

Ecco i migliori concerti a Roma a dicembre 2026.

CONSIGLIATI:
Le migliori cose da fare a Natale a Roma
Capodanno a Roma
Mercatini di Natale a Roma

CLICCA QUI PER SCOPRIRE I CONCERTI DI GENNAIO

Joss Stone

5 dicembre

Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin, 30)

Biglietti: da €74,75

CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

Madame

5 e 6 dicembre

Atlantico (Viale dell’Oceano Atlantico, 271/d)

Biglietti: €49

CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

Lucio Corsi

5 dicembre

Palazzo dello Sport (Piazzale dello Sport, 1)

Biglietti: da €39

CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

Macy Gray

6 dicembre

Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin, 30)

Biglietti: da €51,75

CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

Tosca

7 dicembre

Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin, 30)

Biglietti: da €37,50

CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

Arisa

7 dicembre

Teatro Brancaccio (Via Merulana, 244)

Biglietti: SOLD OUT

CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

Paolo Fresu: Canzoni di Natale

12 dicembre

Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin, 30)

Biglietti: da €30

CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

Mario Biondi

14 dicembre

Teatro Brancaccio (Via Merulana, 244)

Biglietti: da €49

CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

Il Volo

17 dicembre

Palazzo dello Sport (Piazzale dello Sport, 1)

Biglietti: da €49

CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

Noemi

22 dicembre

Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin, 30)

Biglietti: da €39

CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

Enrico Rava e Stefano Bollani Duo

23 dicembre

Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin, 30)

Biglietti: da €35

CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

Harlem Gospel Choir: Roma Gospel Festival

25 dicembre

Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin, 30)

Biglietti: da €28

CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

ISPIRAZIONE
Scopri il programma del Roma Gospel Festival

Max Gazzè

26-30 dicembre

Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin, 30)

Biglietti: da €48

CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

Fabio Concato

27 dicembre

Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin, 30)

Biglietti: da €39

CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

Vincent Tharpe e Kenosis: Roma Gospel Festival

31 dicembre

Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin, 30)

Biglietti: da €40

CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

Leggi anche:

LOCALI DI MUSICA DAL VIVO A ROMA: ROCK, INDIE & ALT
LOCALI DI MUSICA DAL VIVO A ROMA: JAZZ & BLUES