Musica Dal Vivo a Roma: I Migliori Concerti A Dicembre

I migliori concerti a Roma a dicembre 2026
Con le feste alle porte, a dicembre Roma si riempie di concerti: grandi voci soul internazionali, pop e cantautorato italiano, jazz e i cori del Roma Gospel Festival, tra Auditorium Parco della Musica, Palazzo dello Sport, Teatro Brancaccio e Atlantico.
Ecco i migliori concerti a Roma a dicembre 2026.
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Joss Stone
5 dicembre
Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin, 30)
Biglietti: da €74,75
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Madame
5 e 6 dicembre
Atlantico (Viale dell’Oceano Atlantico, 271/d)
Biglietti: €49
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Lucio Corsi
5 dicembre
Palazzo dello Sport (Piazzale dello Sport, 1)
Biglietti: da €39
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Macy Gray
6 dicembre
Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin, 30)
Biglietti: da €51,75
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Tosca
7 dicembre
Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin, 30)
Biglietti: da €37,50
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Arisa
7 dicembre
Teatro Brancaccio (Via Merulana, 244)
Biglietti: SOLD OUT
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Paolo Fresu: Canzoni di Natale
12 dicembre
Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin, 30)
Biglietti: da €30
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Mario Biondi
14 dicembre
Teatro Brancaccio (Via Merulana, 244)
Biglietti: da €49
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Il Volo
17 dicembre
Palazzo dello Sport (Piazzale dello Sport, 1)
Biglietti: da €49
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Noemi
22 dicembre
Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin, 30)
Biglietti: da €39
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Enrico Rava e Stefano Bollani Duo
23 dicembre
Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin, 30)
Biglietti: da €35
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Harlem Gospel Choir: Roma Gospel Festival
25 dicembre
Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin, 30)
Biglietti: da €28
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ISPIRAZIONE
Scopri il programma del Roma Gospel Festival
Max Gazzè
26-30 dicembre
Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin, 30)
Biglietti: da €48
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Fabio Concato
27 dicembre
Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin, 30)
Biglietti: da €39
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Vincent Tharpe e Kenosis: Roma Gospel Festival
31 dicembre
Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin, 30)
Biglietti: da €40
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