A Natale l’Orto Botanico di Roma si illumina di immenso

Le festività natalizie sono da sempre strettamente legate al tema della luce che illumina le tenebre, portando gioia e speranza. Quest’anno a Roma questo tema prenderà vita, in modo particolarmente sfavillante, in uno dei grandi cuori verdi della città. Dal 19 Novembre al 6 gennaio l’Orto Botanico di Roma infatti si illuminerà a festa: si svolgerà qui infatti la prima edizione italiana della mostra sensoriale intitolata Incanto di luci.

Le opere del famoso light designer Andreas Boehlke riempiranno questo Eden cittadino, accompagnate dalle musiche del compositore Burkhard Fincke: sarà possibile camminare per 1,5 km tra installazioni luminose e migliaia di luci al LED che andranno ad ornare le splendide piante e gli alberi secolari del giardino.

Il percorso inizia dalla Porta delle Meraviglie, per poi snodarsi tra le palme splendenti del Viale dei Rami Scintillanti, arrivando fino alla Cattedrale di Luce, per poi incontrare le Fate degli Alberi e arrampicarsi con lo sguardo sulla Scala fino alla Luna.

Per le installazioni verranno usate solo lampadine a LED, per limitare l’impatto ambientale e nel rispetto della natura; all’interno della mostra sarà possibile anche fare una dolce pausa gustando le specialità gourmet dell’area Luci e Delizie.

Un’esperenza fiabesca e unica, un progetto che nasce nel 2016 in Germania da un’idea di DEAG Deutsche Entertainment AG; Roma, assieme a Chorzów, città della Slesia in Polonia, è la new entry 2022. Con loro altre 18 città europee (come Parigi, Barcellona, Berlino, Francoforte e Windsor) illumineranno questo Natale con magici giochi di luce per incantare e far sognare il pubblico.

ACQUISTA IL BIGLIETTO

Fino all’8 Gennaio 2023

Largo Cristina di Svezia, 23/A

Orari: Merc – Dom dalle 17.30 alle 21.30 | Chiusura ore 23.00

Biglietti: a partire da 12,50 euro (bambini fino ai 3 anni entrano gratis)

incantodiluci.it