La Luna sul Colosseo torna con un percorso tutto nuovo

Da venerdì 20 maggio riprendono le visite notturne dell’Anfiteatro Flavio

Dal 20 maggio torna La luna sul Colosseo, il programma di visite notturne dell’Anfiteatro Flavio, in collaborazione con Electa e Coopculture.

L’edizione 2022 offre un percorso inedito, che si snoda seguendo una duplice chiave di lettura. La visita guidata infatti correrà su due binari paralleli: da una parte la storia antica del monumento, illustrata attraverso il piano dell’arena e i sotterranei, dall’altra quella cristiana, narrata a partire dal dipinto murario del XVII secolo raffigurante una veduta ideale della città di Gerusalemme.

Sarà possibile accedere a delle parti del monumento che di solito non sono aperte alle visite: il piano dell’arena, dove si svolgevano i combattimenti tra i gladiatori o le cosiddette venationes, ossia lotte tra uomini e bestie feroci, e la zona dei sotterranei. I sotterranei sono composti da un labirinto di corridoi e gallerie; venivano usati come deposito degli attrezzi di scena e qui gli animali, chiusi in gabbie, sostavano in attesa di fare la loro apparizione sul piano dell’arena tramite un ingegnoso sistema di montacarichi.

La novità di quest’anno è l’approfondimento dedicato alla parte connessa al Cristianesimo; per la prima volta farà parte della visita la lettura multimediale del dipinto che raffigura una veduta a volo d’uccello della città di Gerusalemme, posto sull’arco di fondo del fornice occidentale, la cosiddetta Porta Trionfale: la stessa dalla quale entravano i gladiatori e le belve che si affrontavano sull’arena.

Le videoproiezioni, che hanno una durata di 7’, occupano lo spazio delle due lunette del fornice occidentale: da un lato una selezione di 22 scene rappresentate nel dipinto, posto a 8 metri d’altezza, dall’altra l’incisione con la stessa iconografia di Antonio Tempesta del 1601. Una narrazione immersiva, che permetterà di approfondire i temi del Vecchio e Nuovo Testamento contenuti nel dipinto.

Il nuovo percorso pone l’accento su una parte della storia del Colosseo spesso dimenticata, quella che nasce a partire dalla fine dell’impero romano. In particolare, nel 1750 per volontà di Papa Benedetto XIV è diventato sede dell’ormai tradizionale Via Crucis. La visita farà tappa davanti a una delle edicole della Via Crucis e alla croce, entrambe poste lungo il perimetro dell’arena. Qui, davanti allo splendido affaccio sulla complessa struttura dei sotterranei terminerà l’itinerario.

Poter stare all’interno del Colosseo di notte ha un fascino del tutto particolare, pieno di suggestione: o si tratta davvero di un’occasione da non perdere!

La Luna Sul Colosseo

Maggio, Novembre Dicembre: Venerdì e Sabato

Da Giugno a Ottobre: Giovedì, Venerdì, Sabato

Orari visite guidate in italiano e in inglese: dalle 20.00 alle 22.30

Biglietti

€ 25,00 intero | € 22,00 ridotto | € 20,00 under 25

Info e prevendita: 06.39967700

www.coopculture.it