Mama Shelter Rooftop

Una serata romana in un melting pot contemporaneo

Colori vivaci, arredi vintage e design contemporaneo in un mix di fiori e rigogliose piante mediterranee caratterizzano il Mama Rooftop, l’esclusivo bar panoramico del Mama Shelter Roma. Il primo hotel italiano del gruppo Mama Shelter, brand iconico nell’ospitalità lifestyle co-fondato a Parigi nel 2008 dalla famiglia Trigano, inaugurato a Roma la scorsa estate nel quartiere Cipro-Vaticano-Prati.

Mama Rooftop, aperto al pubblico dal 1° giugno 2022, offre spettacolari viste panoramiche sui tetti della Capitale in un ambiente spazioso dove panche e divanetti colorati, sedute in ferro battuto, sedie di paglia intrecciata e tavolini in legno creano spazi accoglienti e intimi dove socializzare e trascorrere momenti di convivialità.

Turisti italiani o internazionali, uomini d’affari, giovani professionisti e residenti, possono sorseggiare un cocktail o un bicchiere di vino, all’ora dell’aperitivo o dopocena, godendo delle suggestive viste panoramiche sulla città di Roma, sul Vaticano e sulla Basilica di San Pietro accompagnati da un piacevole sottofondo musicale o, nelle serate del giovedì, da un vivace dj-set.

Le specialità del menù enogastronomico dell’estate romana 2022 spaziano dal tradizionale tagliere di formaggi e salumi italiani, all’esotico guacamole o hummus con crostini di pane, alle crudités di verdure in salsa o al carpaccio di manzo con gli asparagi, alle specialità di pesce, come le ostriche o gli scampi crudi, fino ai dolci d’autore come il maritozzo con gelato e granita o la cremosa ricotta di bufala salata al caramello e nocciola.

Oltre ai classici vino, birra e drink alcolici o analcolici il Mama offre una selezione di freschi cocktail tropicali come il “Chiquita Banana” e gli originali dieci cocktail “Pop Art” del Mama Roma, ognuno dedicato ad un’opera iconica di questo movimento artistico, come ad esempio “Il bacio” per celebrare il lavoro in stile fumetto di Roy Lichtenstein o “Gold Marilyn” ispirato al celeberrimo ritratto che Andy Wharol dedicò all’attrice.

Il Mama Rooftop è il luogo giusto dove trascorre piacevoli momenti rilassanti in compagnia o da soli, perché al Mama è sempre possibile socializzare e fare nuovi incontri. Al Mama Rooftop il relax si incontra con lo svago, il fitness e il benessere con sessioni di yoga la mattina dalle 7:00 alle 8:00 e sessioni di spinning la sera dalle 19:00 alle 21:00 (50 minuti ciascuna) dal 1° giugno al 30 settembre 2022. Le sessioni sono aperte, a pagamento, anche agli ospiti esterni dell’hotel e includono l’uso degli spogliatoi e delle docce dei Mama Baths.

Mama Rooftop, aperto tutte le sere dalle 18:00 a mezzanotte, non è solo la location perfetta dove trascorrere una piacevole serata estiva, in totale relax e svago, ma soprattutto un melting pot contemporaneo dove viaggiatori internazionali e italiani si incontrano con la community romana. Mama Shelter Roma è situato in una posizione strategica alle porte del centro storico della Capitale e si propone di creare delle occasioni di socializzazione e integrazione tra coloro che visitano la città e i residenti favorendo un turismo responsabile e sostenibile.