Oltre Tutto: il capodanno digitale di Roma 2021

Il capodanno di Roma va in streaming su culture.roma.it

Roma Culture, il nuovo portale che racconta le attività culturali promosse da Roma Capitale, presenta OLTRE TUTTO, il capodanno in streaming della città di Roma. Un’esperienza da vivere unicamente in digitale ma fatta di emozioni reali. Tra performance artistiche e musicali, e spettacolari installazioni, OLTRE TUTTO sarà il modo per immaginare insieme l’anno che verrà.

Michela Murgia e Chiara Valerio ci accompagneranno dalle 22 in poi in questo viaggio inedito, in questa forma nuova e diversa di vivere il Capodanno insieme, in diretta streaming dal Laboratorio di Scenografia del Teatro dell’Opera.

Il Laboratorio di Scenografia gode di uno straordinario affaccio su Circo Massimo, il luogo simbolo dei festeggiamenti della Capitale per il nuovo anno. Quest’anno al posto delle persone al Circo Massimo ci saranno due grandi istallazioni d’arte contemporanea, quella di Alfredo Pirri e quella di Tim Etchells.

Arte Contemporanea

L’artista visivo Tim Etchells realizza una grande istallazione al neon, alta 16 metri, con il messaggio THIS PRECISE MOMENT IN TIME AS SEEN FROM THE FUTURE. Alfredo Pirri presenta Fuoco – Cenere – Silenzio, creazione site specific che reinterpreta la pira e l’elemento rigeneratore del fuoco. Sei silos di cemento armato, alti fino a 8 metri, all’interno dei quali prenderanno fuoco, intorno alla mezzanotte, legno e arbusti recuperati dalle potature effettuate sulle alberature della città.

L’arte contemporanea sarà protagonista anche con la prima mondiale di Tomás Saraceno: How to hear the universe in a spider/web: A

live concert for/by invertebrate rights. L’artista argentino esplorerà le connessioni della Terra con l’Universo e dell’Uomo con la Natura e il Cosmo, grazie ad un nuovo lavoro che si sviluppa su tre livelli: un livello sonoro, uno visivo e un terzo legato alla percezione delle vibrazioni.

Musica: da Gianna Nannini a Manuel Agnelli

Il programma musicale ospita le performance di alcuni grandi artisti italiani, già registrate la scorsa settimana, da luoghi straordinari di Roma. Ecco il programma:

Gianna Nannini in streaming dal Laboratorio di Scenografia del Teatro dell’Opera.

Carl Brave in streaming da rhinoceros Alda Fendi art hub (registrata).

Diodato in streaming dallo Stadio Palatino (registrata).

Elodie in streaming dal Tabularium dei Musei Capitolini (registrata).

Gemitaiz in streaming dall’Ara Pacis (registrata).

Manuel Agnelli con Rodrigo D’Erasmo in streaming da Palazzo Braschi (registrata).

Adriana Ferreira e Augusta Girardi in streaming: flautista e arpista, l’intervento delle due musiciste accompagna l’inizio della trasmissione e le prime inquadrature del Circo Massimo.

OLTRETUTTO: CAPODANNO DI ROMA 2021

31 Dicembre 2020, dalle ore 22

Segui l’evento su canali social di Culture Roma e sul sito www.culture.roma.it