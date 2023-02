Tour dei quartieri di Roma

Come visitare quattro quartieri di Roma in una sola giornata

Roma è una delle città più grandi in Italia, e si compone di moltissimi quartieri, ognuno con le sue caratteristiche e le sue attrazioni da visitare.

Vi proponiamo un tour che, nell’arco di sole 24 ore, vi permetterà di visitare 4 tra le zone più caratteristiche della Capitale, tra botteghe artigiane, monumenti iconici del passato e del presente e ristoranti tipici!

Il percorso

Rione Monti

Il Rione Monti nella Roma antica era la zona denominata Suburra. Il vostro tour può partite da Piazza della Madonna dei Monti, la famosa “piazzetta” che di sera si anima di persone che fanno aperitivo o bevono una birra mentre chiaccherano seduti sui gradini della fontana. Per iniziare con la giusta carica la giornata vi consigliamo una ricca colazione presso il Bar La Licata, in Via dei Serpenti, che propone una grande varietà di menù colazione a prezzo fisso, da quello tradizionale al vegano passando per quello internazionale o a base di pancake.

Dirigetevi poi verso Via Panisperna per godere della vista sulla Basilica di Santa Maria Maggiore, una delle quattro basiliche maggiori della Capitale. Questo quartiere è una vera chicca per quanto riguarda negozi vintage e botteghe artigiane. Passeggiando lungo Via Urbana e Via del Boschetto incontrerete una serie di negozi pieni di oggetti ed abiti fuori dal comune. Fare shopping in questa zona implica uscire davvero dai circuiti più tradizionali della moda e del commercio per respirare un’atmosfera legata all’handcraft e alla sartoria artigianale. Qui troverete sicuramente dei pezzi di arredo, degli accessori o degli abiti che vi daranno l’idea di possedere qualcosa di unico!

Via Dei Fori Imperiali, Colosseo e Foro Romano

Da Monti al Colosseo il passo è breve. Il consiglio è, a metà mattinata, di dirigersi verso la terrazza sita sul Colle Oppio per ammirare un panorama mozzafiato: davanti a voi si staglierà infatti in tutta la sua gloria l’Anfiteatro Flavio, meglio conosciuto come Colosseo. Se non volete perdere l’occasione di visitare il monumento più famoso del mondo, prenotate un tour con guida per poter accedere senza fila all’interno e scoprirne tutti i segreti.

Al termine, camminando lungo Via dei Fori Imperiali, avrete modo di ammirare alla vostra destra e alla vostra sinistra i resti delle antiche vestigia romane dei Fori, in una passeggiata archeologica a cielo aperto che vi porterà nel passato. Si avvicina l’ora di pranzo: è arrivato il momento di approdare a una nuova zona del centro storico romano, il Ghetto!

Pranzo al Ghetto

Se volete mangiare la vera cucina romana tradizionale, di impronta giudaica, il Ghetto è chiaramente il posto che fa per voi. Qui potrete trovare molti ristoranti che propongono piatti tradizionali, primo fra tutti il famoso carciofo alla giudia, una scoperta culinaria che vi lascerà senza fiato. Dopo pranzo sosta obbligata alla Pasticceria Boccione, per addentare una fetta di paradiso: stiamo parlando della loro famosa torta di ricotta e visciole, davvero imperdibile. Camminando per il Ghetto avrete modo di ammirare alcuni scorci davvero tipici, e passare davanti al Tempio Maggiore; il Ghetto di Roma è uno dei più antichi al mondo, e qui regna ancora un’atmosfera suggestiva e sospesa.

Isola Tiberina e Trastevere

Dalla zona del Ghetto ci dirigiamo verso una nuova area della città, Trastevere. Attraversando il Ponte Fabricio approderete sull’Isola Tiberina, la famosa isola urbana di Roma. L’isola nell’antichità ospitava il tempio di Esculapio, dio della medicina. Nella prima metà del I secolo a.C. venne monumentalizzata in opera quadrata, e gli fu data la forma di una nave (di cui oggi è ancora visibile la prua). Lasciandoci alle spalle l’Isola Tiberina tornate sul lungotevere e dirigetevi verso Ponte Sisto. Attraversandolo arriverete a Piazza Trilussa, dominata dalla statua rappresentante il più famoso poeta dialettale, Trilussa, per l’appunto. Il quartiere pullula di locali, bar e ristoranti dove è possibile mangiare, prendere un caffè o fare un aperitivo: ad ogni ora del giorno e della notte Trastevere ospita tra le sue vie gruppi di romani e turisti che sostano qui per bere, chiaccherare, fare conoscenza e trascorrere qualche ora piacevole. Perdetevi per i vicoli caratteristici, come Via del Moro o Vicolo del Cinque, attraversate Piazza Sant’Egidio, dove ha sede il Museo di Roma in Trastevere che di solito ospita mostre fotografiche molto belle e raggiungete Piazza di Santa Maria in Trastevere dove sorge l’omonima basilica, splendida architettura che vanta in facciata la presenza di mosaici molti antichi. Nel tardo pomeriggio indugiate in quattro chiacchere mentre fate il classico aperitivo in piedi trasteverino da Freni e Frizioni o Ma che sete venuti a fà? o in qualche altro localino che si affaccia sulle strade acciottolate prima di procedere verso l’ultima tappa del nostro tour.

Cena e dopocena a Testaccio

Per arrivare a Testaccio da Trastevere il consiglio è di percorrere il Lungotevere o prendere un taxi per una breve corsa. Vi suggeriamo di passare davanti alla famosa Piramide Cestia, curioso rimando al mondo egizio in terra romana, e da qui addentratevi nel cuore di Testaccio, uno dei quartieri più popolari e veraci di Roma. Fate due passi fino alla piazza principale, Piazza di Santa Maria Liberatrice. A questo punto si sarà ormai fatta ora di cena: il nostro consiglio è di scegliere uno tra i numerosi ristoranti di cucina romana o pizzerie che costellano la zona. E se la notte per voi è ancora giovane, Testaccio offre anche numerosi locali e discoteche dove dirigervi per bere un drink o ballare fino a tarda notte. E se a fine serata avete un attacco di fame, dirigetevi senza indugi nella limitrofa zona di Ostiense, ricca di archeologia industriale e murales eseguiti da street artists contemporanei e godetevi uno dei prodotti dolciari del Pangocciolaio, aperto fino alle 5 del mattino, domenica esclusa!