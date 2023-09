Dal 6 all’8 ottobre, ritorna l’Ottobrata Monticiana

Una tre giorni di iniziative nel Quartiere Monti per rivivere il fascino delle Ottobrate romane

Dopo 4 anni di fermo l’Ottobrata Monticiana torna ad animare il Rione Monti, il primo e il più antico di Roma. Dal 6 all’8 Ottobre 2023, tre giorni di iniziative, mostre, spettacoli e concerti per rivivere lo spirito allegro e spensierato dei romani che partecipavano alle famose Ottobrate romane. Queste erano le tradizionali gite domenicali fuori porta che si svolgevano nel mese di Ottobre, in concomitanza con le belle giornate di sole e con la vendemmia.

L’Ottobrata Monticiana ricalca queste memorie, circoscrivendole all’interno del Rione Monti. L’iniziativa è nata dopo la vittoria dello Scudetto da parte dell’AS Roma nel 1983 per volere del Prof. Adolfo Cecilia, fondatore dell’Associazione culturale ricreativa e sportiva Rione Monti, che aveva lo scopo di conservare e tramandare le tradizioni e l’identità di Monti. Il fine era quello di radunare tutti i monticiani che negli anni si erano già trasferiti in altri quartieri di Roma o erano in procinto di farlo. Da quella prima edizione, l’Ottobrata Monticiana è diventata una tradizione ed un appuntamento fisso per i vecchi monticiani, i nuovi residenti, i turisti e i visitatori che giungono per l’occasione per frequentare il Rione e riviverne l’atmosfera di una volta, più vera ed autentica.

Il programma dell’edizione 2023

Il programma della tre giorni è davvero ricchissimo. Grande protagonista la musica, con una serie di serate presentate dal Maestro Paolo Tagliaferri, Maestro di Musica a Rione, nonché Organista Titolare della Madonna de’ Monti (venerdi 6 Ottobre alle 17.30). Il 6 ottobre andranno in scena le danze flokloristiche della Comunità della Georgia presente nel Rione (alle 18.30), il gruppo musicale Ladri di carrozzelle (alle 19.00), il cantautore Roberto Kunstler (alle 20.30), lo swing del gruppo musicale Five Red Swing (alle 21.30 e alle 23.00). Spazio anche alla risata con l’intervento di Marco Capretti (alle 22.20), il comico televisivo del programma di Rai2 Made in Sud.

Il 7 Ottobre si esibirà il mago illusionista Pablo (alle 19:35) seguito dalle poesie romane dedicate a Trilussa con Spaparacchiato all’ombra d’un pajaro, a cura del Quartetto Romano. Subito dopo in programma Traindeville, un viaggio nella canzone romana con Fabio Gammone alla chitarra. Alle 22.30 si scateneranno le danze con il DJ set di Mattia, con musiche dagli anni ’70 ad oggi.

Nell’ultima giornata dell’Ottobrata Monticiana i più piccoli potranno partecipare alla Maratonina per bambini presso la zona del Colle Oppio, fronte Domus Aurea (alle 15.30): tutti i partecipanti verranno premiati. In serata (alle 19.30), l’associazione Arti e Mestieri Rione dè Monti

premierà tre Attività storiche del Rione, mentre a conclusione dell’evento (alle ore 20.00) ci sarà lo spettacolo musicale di Massimo Mattia e le più belle canzoni Romane, che vedrà la partecipazione di Giulia Milano e delle ex detenute del Carcere di Rebibbia (allieve del corso di canto tenuto dal Maestro Mattia). Durante la serata si procederrà all’estrazione della lotteria.

L’aspetto storico e culturale del Rione Monti è presente nell’iniziativa grazie alle visite guidate organizzate dalla dottoressa Alessandra Rossi, dal Tour operator I viaggi di Adriano e dall‘Istituto d’Istruzione Superiore Cristoforo Colombo, con passeggiate alla scoperta degli edifici religiosi e civili dell’area. Tra le visite più interessanti segnaliamo: la Passeggiata Rionale dall’antica Roma ai giorni nostri (6 ottobre alle ore 18.00), la visita teatrale La Vera Roma del Marchese del Grillo (il personaggio reso immortale dal film con Alberto Sordi, il 7 ottobre alle ore 11:00) e la visita guidata presso la Chiesa di San Bonaventura al Palatino (8 ottobre alle ore 15.00).

Per quanto riguarda l’aspetto espositivo, in programma varie mostre d’arte e di design nelle varie gallerie della zona. Spazio Monti in Via della Madonna dei Monti 27 ospita i disegni di Alessandro Arrigo dedicati alle case e alle vie del rione, Studio Marte in Via degli Zingari 39 espone la mostra permanente di Fabrizio Di Nardo mentre nella galleria Incinque Open Art Monti in Via della Madonna de’ Monti 94 si terrà l‘Esposizione del gioiello contemporaneo ROMA JEWELRY WEEK.

E ancora dibattiti, attività per i bambini, spettacoli di magia, presentazioni di libri, recital di poesia dialettale, fino ad arrivare al’estrazione della Lotteria Ottobrata, con 56 premi in palio.

La Tavolata

L’evento non ricalcherebbe a pieno titolo la buona tradizione romana se fosse assente l’aspetto culinario. Questo rischio è stato perfettamente evitato grazie all’organizzazione della cosiddetta Tavolata da parte dei ristoratori, dei banchisti e degli osti del Mercati Rionali di Via Baccina e di Via dell’Agnello. Ognuno di loro infatti preparerà una pietanza che andrà a comporre i menù che saranno poi gustati dagli avventori durante le tre giornate di festa. Gli “assaggiatori” potranno poi gustare le pietanze seduti alle due grandi tavolate allestite nei mercati, in puro spirito di condivisione e aggregazione sociale.

6-7-8 Ottobre 2023

Rione Monti

ottobratamonticiana.com