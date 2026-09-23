Dal 6 all’8 ottobre, ritorna l’Ottobrata Monticiana

Dal 9 al 11 ottobre, ritorna l’Ottobrata Monticiana

Una tre giorni di iniziative nel Rione Monti per rivivere il fascino delle Ottobrate romane

Anche quest’anno l’Ottobrata Monticiana torna ad animare il Rione Monti, il primo e il più antico di Roma. Dal 9 al 11 Ottobre 2026, tre giorni di iniziative, attività legate al benessere, sport, mostre, spettacoli e concerti per rivivere lo spirito allegro e spensierato dei romani che partecipavano alle famose Ottobrate romane. Queste erano le tradizionali gite domenicali fuori porta che si svolgevano nel mese di Ottobre, in concomitanza con le belle giornate di sole e con la vendemmia.

L’Ottobrata Monticiana ricalca queste memorie, riportandole all’interno del Rione Monti. L’iniziativa è nata dopo la vittoria dello Scudetto da parte dell’AS Roma nel 1983 per volere del Prof. Adolfo Cecilia, fondatore dell’Associazione culturale ricreativa e sportiva Rione Monti, nata nel 1984 con lo scopo di conservare e tramandare le tradizioni e l’identità di Monti. Il fine era quello di radunare tutti i monticiani che negli anni si erano già trasferiti in altri quartieri di Roma o erano in procinto di farlo.

Da quella prima edizione, l’Ottobrata Monticiana è diventata una tradizione ed un appuntamento fisso per i vecchi monticiani, i nuovi residenti, i turisti e i visitatori che giungono per l’occasione per frequentare il Rione e riviverne l’atmosfera di una volta, più vera ed autentica.

TI POTREBBE INTERESSARE

Guida al Rione Monti

Il programma dell’edizione 2026

Il programma della tre giorni, in scena da venerdì 9 a domenica 11 ottobre, è davvero ricchissimo. L’edizione 2026 anima il rione a partire dal palco centrale in Piazza Madonna dei Monti, affiancato dagli eventi sulla Scalinata degli Ibernesi e dai concerti al chiaro di luna di Largo Visconti Venosta, con tante altre iniziative diffuse in tutto il rione. Accanto a concerti e performance sono previste mostre ed eventi itineranti, oltre a laboratori e workshop aperti a tutte le età.

Venerdì 9 ottobre

Piazza Madonna dei Monti

16:30–17:00 — Fanfara Carabinieri

— Fanfara Carabinieri 17:30–18:00 — Saluto dell’Amministrazione del Municipio

— Saluto dell’Amministrazione del Municipio 18:00–18:30 — Premiazione delle attività storiche (premia la Consigliera Cristina Michitelli)

— Premiazione delle attività storiche (premia la Consigliera Cristina Michitelli) 18:30–19:30 — Francesca Bessi, “Tutte le notti in sogno”, canzoni romane (accompagna Corrado Amici)

— Francesca Bessi, “Tutte le notti in sogno”, canzoni romane (accompagna Corrado Amici) 20:00–21:00 — Artisti e cantanti monticiani: Federica & Federico, Giulia Milano, Stella Scarpetti, Cristina Milanese

— Artisti e cantanti monticiani: Federica & Federico, Giulia Milano, Stella Scarpetti, Cristina Milanese 21:30–23:30 — I Mezzicani

Scalinata degli Ibernesi

20:00–22:00 — Ludovica Valori con i Traindeville

Largo Visconti Venosta

20:00–21:00 — Sestetto Afternine, pop jazz

— Sestetto Afternine, pop jazz 21:00–22:00 — Les Lunettes, swing jazz

Sabato 10 ottobre

Piazza Madonna dei Monti

18:00–19:00 — Prof. Gianni Sega recita i sonetti di Gioachino Belli

— Prof. Gianni Sega recita i sonetti di Gioachino Belli 20:00–21:30 — Teatro con Fabrizio Giannini, “Tutte le buche portano a Roma”

— Teatro con Fabrizio Giannini, “Tutte le buche portano a Roma” 22:00–23:30 — Tiziana Salzano e i “Fuori Rotta Band”

Scalinata degli Ibernesi

18:00–18:30 — “Il mondo sulle spalle”, lettura con Elettra Mallaby e Giulio Napolitano

— “Il mondo sulle spalle”, lettura con Elettra Mallaby e Giulio Napolitano 20:00–22:30 — Five Red Swing

Largo Visconti Venosta

21:30–23:00 — Interno 7 Jazz Band, a colpi di swing

Domenica 11 ottobre

Piazza Madonna dei Monti

17:30–18:45 — Cantanti monticiani: Giulia Milano, Stella Scarpetti, Cristina Milanese, Ingegno & Federica La Licata, Nadia Frano

— Cantanti monticiani: Giulia Milano, Stella Scarpetti, Cristina Milanese, Ingegno & Federica La Licata, Nadia Frano 20:30–21:30 — Stefy Camboni (piano e voce) e Massimo Mattia

— Stefy Camboni (piano e voce) e Massimo Mattia 22:00–22:30 — Estrazione della Lotteria Ottobrata Monticiana

— Estrazione della Lotteria Ottobrata Monticiana 22:30–23:30 — Massimo Mattia & Greta Mattia

Scalinata degli Ibernesi

20:00–21:30 — Monti canta Napoli, con Romolo Bianco (voce e chitarra)

Largo Visconti Venosta

20:00–22:00 — Canzoni in prestito, Mirai band & Aula 7

Nel corso delle tre giornate il rione sarà animato anche da spettacoli itineranti (Rugantino & Rosetta, il circo di Lodi Circus, la Società di Danza in costume), percorsi espositivi diffusi, visite guidate, laboratori e workshop per tutte le età.

Visita il sito per il programma completo

Tra le novità del 2026 c’è City Adventure, che trasforma il Rione Monti in un grande gioco urbano a cielo aperto per tutti e tre i giorni della festa. Si scarica l’app (iOS e Android), si segue un itinerario tra vicoli e piazze e si gioca seguendo la formula “play, shoot, discover, win”: enigmi storici da risolvere, quesiti a cui rispondere e dettagli nascosti da fotografare, con una classifica finale e premi in palio. Non c’è un orario di partenza: si inizia quando si vuole, da soli o in squadra. Tutte le info e il regolamento su cityadventure.it.

Mostre, eventi itineranti ed altre iniziative

Ecco il riassunto per giorno di mostre, iniziative culturali ed eventi itineranti dell’Ottobrata Monticiana 2026.

Mostre (tutti e tre i giorni)

Giuseppe di Legge, “I Luoghi dell’Uomo” e Federico Ruxo, “L’Immaginario Marino” – Bar La Licata, Via dei Serpenti 165 – 9, 10 e 11 ottobre, 07:45–21:30

e – Bar La Licata, Via dei Serpenti 165 – 9, 10 e 11 ottobre, 07:45–21:30 Micro Art Shop – Via Tor de’ Conti 21 – il format di mostre lampo “Just One Day” con illustratori a rotazione, e il progetto grafico SLURP allestito al Bar La Licata – 11:00–19:30

– Via Tor de’ Conti 21 – il format di mostre lampo “Just One Day” con illustratori a rotazione, e il progetto grafico SLURP allestito al Bar La Licata – 11:00–19:30 “Stagioni d’Oriente” di Francesca Maffucci – Galleria Moca, Via degli Zingari 1 – venerdì 10:00–13:30 e 15:00–18:30, sabato e domenica 15:00–18:30

– Galleria Moca, Via degli Zingari 1 – venerdì 10:00–13:30 e 15:00–18:30, sabato e domenica 15:00–18:30 Mostra delle Macchine parlanti e degli Organetti, di Mario Valentini – Via dei Serpenti 35, c/o FITEL – venerdì 16:00–20:00, sabato 10:00–13:00 e 18:00–22:00

– Via dei Serpenti 35, c/o FITEL – venerdì 16:00–20:00, sabato 10:00–13:00 e 18:00–22:00 Yarn Bombing, installazione di arte tessile (AssemblAbili GlobAli OdV) – uscita metro Cavour, Piazza della Suburra – installazione visibile nei tre giorni, con laboratorio aperto 10:30–12:30

Eventi itineranti (tutti e tre i giorni)

Rugantino & Rosetta – itinerante, partenza da Via del Pozzuolo – 18:00–20:00

– itinerante, partenza da Via del Pozzuolo – 18:00–20:00 Lodi Circus , spettacolo circense con trampolieri, acrobati e giocolieri – itinerante – venerdì e sabato, 20:00–22:00

, spettacolo circense con trampolieri, acrobati e giocolieri – itinerante – venerdì e sabato, 20:00–22:00 La Tavolata Monticiana – Via del Grifone – 17:00–20:00 – tre confronti aperti con esperti e istituzioni: venerdì Ambiente e qualità della vita, sabato Manutenzione, decoro e sicurezza, domenica Over tourism e impatto sul rione

Venerdì 9 ottobre

Convento di San Bonaventura (14:30–15:30) – visita gratuita, prenotazione obbligatoria, posti limitati

(14:30–15:30) – visita gratuita, prenotazione obbligatoria, posti limitati Gran Ballo dell’Ottocento (20:00–21:30) – spettacolo itinerante in costume della Società di Danza Circolo Nomentano, partenza da Largo Corrado Ricci

(20:00–21:30) – spettacolo itinerante in costume della Società di Danza Circolo Nomentano, partenza da Largo Corrado Ricci Agriculturando – l’olio EVO e la Roma agricola (dalle 19:00) – Via della Madonna dei Monti 86 – incontro con esperienza in realtà virtuale Oculus, turni di 45′, max 15 persone, su prenotazione

Sabato 10 ottobre

Istituto Centrale di Patologia degli Archivi e del Libro (11:30–12:30 e 14:30–15:30) – visita guidata, max 25 persone, prenotazione obbligatoria

(11:30–12:30 e 14:30–15:30) – visita guidata, max 25 persone, prenotazione obbligatoria Liuteria di Mathias Menanteau (12:00–13:00 e 16:30–17:30) – visita, max 15 persone, prenotazione obbligatoria

(12:00–13:00 e 16:30–17:30) – visita, max 15 persone, prenotazione obbligatoria Convento di San Bonaventura (14:30–15:30) – visita gratuita, prenotazione obbligatoria

(14:30–15:30) – visita gratuita, prenotazione obbligatoria All’ombra delle Torri (16:30) – visita guidata itinerante con la dott.ssa Alessandra Rossi, appuntamento in Piazza del Grillo

(16:30) – visita guidata itinerante con la dott.ssa Alessandra Rossi, appuntamento in Piazza del Grillo Amici scrittori del Rione in libreria (17:00–18:00) – Libreria 220, Via Panisperna 220

(17:00–18:00) – Libreria 220, Via Panisperna 220 Schola Cantorum di Roma, musica sacra (18:30–20:00) – Parrocchia Santa Maria ai Monti

(18:30–20:00) – Parrocchia Santa Maria ai Monti Marco Agamennone racconta l’Azienda Agricola Capofarfa (19:00–20:00) – Via Madonna dei Monti 86

Domenica 11 ottobre

Fitness & More con Rome by Run e WIP Fitness (dalle 09:00) – Piazza Madonna dei Monti e Largo Gaetana Agnesi – running tour di circa 7 km alle 9:00, allenamento funzionale HYROX per adulti alle 10:00 e 11:00, WIP Kids (8–16 anni) alle 12:00 – gratuito, posti limitati

(dalle 09:00) – Piazza Madonna dei Monti e Largo Gaetana Agnesi – running tour di circa 7 km alle 9:00, allenamento funzionale HYROX per adulti alle 10:00 e 11:00, WIP Kids (8–16 anni) alle 12:00 – gratuito, posti limitati Giochi per bambini (11:00–13:00) – Via Baccina angolo Via del Grifone – gelato offerto dal Gelatone ai bambini che partecipano

(11:00–13:00) – Via Baccina angolo Via del Grifone – gelato offerto dal Gelatone ai bambini che partecipano Gli uomini illustri di Monti (11:00) – visita guidata itinerante con la dott.ssa Alessandra Rossi, appuntamento in Piazza Madonna dei Monti

(11:00) – visita guidata itinerante con la dott.ssa Alessandra Rossi, appuntamento in Piazza Madonna dei Monti Il cinema a Monti (16:00) – visita guidata itinerante con la dott.ssa Alessandra Rossi, appuntamento in Piazza Madonna dei Monti

Laboratori e Workshop

Appuntamenti pratici e divulgativi che uniscono tradizione, artigianato e creatività, aperti al pubblico, in molti casi con prenotazione.

Mani che creano – LabCreativo (Arte e Moda in Corso, FITEL) – Via dei Serpenti 35 – workshop gratuiti di uncinetto e amigurumi, cucito e sartoria, acquerello e arti creative, con dimostrazioni di ricamo e chiacchierino. Sabato: uncinetto 15:00–16:30 (max 20) e acquerello 16:30–18:30 (max 15). Info: 388 1626760

(Arte e Moda in Corso, FITEL) – Via dei Serpenti 35 – workshop gratuiti di uncinetto e amigurumi, cucito e sartoria, acquerello e arti creative, con dimostrazioni di ricamo e chiacchierino. Sabato: uncinetto 15:00–16:30 (max 20) e acquerello 16:30–18:30 (max 15). Info: 388 1626760 Lavori artigianali in cera persa e disegno dal vero – Sottobosco, Via Baccina 40 – venerdì e sabato, 10:30–23:00

– Sottobosco, Via Baccina 40 – venerdì e sabato, 10:30–23:00 Candle Store, workshop con Koche Dama – Via dei Serpenti 127 – venerdì e sabato, 17:00–18:30 – max 4 persone, su prenotazione

– Via dei Serpenti 127 – venerdì e sabato, 17:00–18:30 – max 4 persone, su prenotazione Foglia d’oro su tessuto + dimostrazione – Via degli Zingari 37 – sabato, 11:00–13:00

– Via degli Zingari 37 – sabato, 11:00–13:00 Costruisci il tuo libro a tema, laboratorio per bambini (4–8 anni) – Libreria 220, Via Panisperna 220 – sabato, 15:00–21:30

– Libreria 220, Via Panisperna 220 – sabato, 15:00–21:30 Yarn Bombing, laboratorio di arte tessile – uscita metro Cavour, Piazza della Suburra – nei tre giorni, 10:30–12:30 – aperto a tutti, si impara a creare fiori di lana con le volontarie

– uscita metro Cavour, Piazza della Suburra – nei tre giorni, 10:30–12:30 – aperto a tutti, si impara a creare fiori di lana con le volontarie Agriculturando, l’olio EVO tra salute e storia – Via della Madonna dei Monti 86 – nei tre giorni dalle 19:00, turni di 45′, max 15 persone, prenotazione obbligatoria, con esperienza in realtà virtuale Oculus sul mondo dell’olivo

9-11 Ottobre 2026

Rione Monti

ottobratamonticiana.com