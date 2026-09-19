Musica dal vivo a Roma: i migliori concerti a Ottobre 2021

Calendario Concerti a Roma – Ottobre 2026
Ottobre a Roma si preannuncia come un mese ricco di emozionanti spettacoli musicali dal vivo, in grado di affascinare gli appassionati di musica di tutti i generi. In questo articolo ti condurremo in un viaggio musicale attraverso i concerti e gli eventi imperdibili che si terranno nella Città Eterna questo mese, tra grandi classici della musica italiana, melodie contemporanee e suoni sperimentali!
Vinicio Capossela – Ballad Opera
3-4 ottobre
Teatro Olimpico (Piazza Gentile da Fabriano, 17)
Biglietti: da €30
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Haken
4 ottobre
Largo Venue (Via Biordo Michelotti, 2)
Biglietti: da €40.25
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Babyshambles + guest
7 ottobre
Orion (Viale J.F. Kennedy, 52)
Biglietti: €46
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Francesco Renga
9 ottobre
Teatro Brancaccio (Via Merulana, 244)
Biglietti: da €49
Mr. Rain
11 ottobre
Teatro Brancaccio (Via Merulana, 244)
Biglietti: da €49
Benji e Fede
13 ottobre
Teatro Brancaccio (Via Merulana, 244)
Biglietti: €20.25
POOH60 – La Nostra Storia
15-16 ottobre
Palazzo dello Sport (Piazzale dello Sport, 1)
Biglietti: da €49
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Raf
17 ottobre
Palazzo dello Sport (Piazzale dello Sport, 1)
Biglietti: da €39
J-Ax
23-24 ottobre
Atlantico (Via dell’Oceano Atlantico, 271/d)
Biglietti: da €49
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Francesco De Gregori
27-28-29-31 ottobre
Teatro Sala Umberto (Via della Mercede, 50)
Biglietti: da €78
Coez
30-31 ottobre
Auditroum della Conciliazione (Via Della Conciliazione, 4)
da €59