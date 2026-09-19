Musica dal vivo a Roma: i migliori concerti a Ottobre 2021

Calendario Concerti a Roma – Ottobre 2026

Ottobre a Roma si preannuncia come un mese ricco di emozionanti spettacoli musicali dal vivo, in grado di affascinare gli appassionati di musica di tutti i generi. In questo articolo ti condurremo in un viaggio musicale attraverso i concerti e gli eventi imperdibili che si terranno nella Città Eterna questo mese, tra grandi classici della musica italiana, melodie contemporanee e suoni sperimentali!

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Vinicio Capossela – Ballad Opera

3-4 ottobre

Teatro Olimpico (Piazza Gentile da Fabriano, 17)

Biglietti: da €30

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Haken

4 ottobre

Largo Venue (Via Biordo Michelotti, 2)

Biglietti: da €40.25

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Babyshambles + guest

7 ottobre

Orion (Viale J.F. Kennedy, 52)

Biglietti: €46

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Francesco Renga

9 ottobre

Teatro Brancaccio (Via Merulana, 244)

Biglietti: da €49

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Mr. Rain

11 ottobre

Teatro Brancaccio (Via Merulana, 244)

Biglietti: da €49

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Benji e Fede

13 ottobre

Teatro Brancaccio (Via Merulana, 244)

Biglietti: €20.25

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POOH60 – La Nostra Storia

15-16 ottobre

Palazzo dello Sport (Piazzale dello Sport, 1)

Biglietti: da €49

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Raf

17 ottobre

Palazzo dello Sport (Piazzale dello Sport, 1)

Biglietti: da €39

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J-Ax

23-24 ottobre

Atlantico (Via dell’Oceano Atlantico, 271/d)

Biglietti: da €49

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Francesco De Gregori

27-28-29-31 ottobre

Teatro Sala Umberto (Via della Mercede, 50)

Biglietti: da €78

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Coez

30-31 ottobre

Auditroum della Conciliazione (Via Della Conciliazione, 4)

da €59

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